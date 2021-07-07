УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9782 відвідувача онлайн
Новини
6 306 32

Матір, яка залишила на 11 днів у закритій кімнаті двох малюків, один з яких помер від голоду, засудили до 12 років в'язниці, - прокуратура

Матір, яка залишила на 11 днів у закритій кімнаті двох малюків, один з яких помер від голоду, засудили до 12 років в'язниці, - прокуратура

До 12 років в'язниці засуджено жінку, яка на 11 днів залишила у квартирі двох своїх дітей, і одна дитина померла від голоду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.

На початку грудня 2016 року обвинувачена на 11 днів залишила в квартирі двох своїх дітей - однорічного сина та дворічну доньку. Повернувшись додому, жінка виявила хлопчика мертвим, а дівчинку – без свідомості.

29 серпня 2019 року Голосіївський районний суд міста Києва засудив обвинувачену до 8 років за ч. 3 ст. 135 КК України (залишення в небезпеці).

Оскільки прокуратура наполягала на призначенні жінці довічного позбавлення волі за п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство малолітньої дитини), вказаний вирок був оскаржений в апеляційній інстанції.

Також читайте: "Смертельна тінь ковіду": у дітей в Україні дедалі частіше фіксують вкрай небезпечний запальний синдромом

18 грудня 2019 року Київський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу прокуратури міста Києва, скасував вирок Голосіївського райсуду столиці, а кримінальне провадження направив на новий судовий розгляд у той же суд в іншому складі суду.

У ході судового розгляду прокурор повністю довів вину обвинуваченої та вироком Голосіївського районного суду від 05 липня 2021 року жінку визнано винною у вчиненні злочину за п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України та засуджено до 12 років позбавлення волі.

Обвинувачена перебуває під вартою.

Після вивчення тексту вироку окружною прокуратурою буде вирішено питання про можливість внесення апеляційної скарги.

Автор: 

голод (117) діти (5087) Київ (19525) прокуратура (3685) смерть (6757)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+13
Мать???
Может убийцу!
показати весь коментар
07.07.2021 09:38
+10
тварь
показати весь коментар
07.07.2021 09:41
+10
Мда, заморить ребенка голодом. Правильно прокуратура требовала. Ей должны были дать пожизненное
показати весь коментар
07.07.2021 09:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мать???
Может убийцу!
показати весь коментар
07.07.2021 09:38 Відповісти
самое странное шо в квартире - еще бы понять мона если в частном доме что никто не слышал.
показати весь коментар
07.07.2021 09:46 Відповісти
только не "мать"...
показати весь коментар
07.07.2021 09:40 Відповісти
оно взяло третьего ребенка,рождённого от нового хахаля,и ушло к нему в "гости",а детей от бывшего мужа оставила умирать с голоду на 11дней...что то мне это зекретина и бойца Журавля напомнило..
показати весь коментар
07.07.2021 10:26 Відповісти
тварь
показати весь коментар
07.07.2021 09:41 Відповісти
ужас. но в квартире это ведь не в бункере? соседям надо тоже настучать по лбу - че, дети тихонько сидели что ли? и никакая падла не позвонила аваковцам? да и тупо если видят шо неделю не видят осужденную - то можно к ее родакам позвонить, или хотя бы пойти постучать в дверь и прислушаться.
показати весь коментар
07.07.2021 09:44 Відповісти
Наверное, сначала плакали, потом обессилили и перестали (( Опять же, они же не круглосуточно плакали, просто реально теряли силы. Бедные дети(((
показати весь коментар
07.07.2021 12:02 Відповісти
но реально - бабушки. они же везде, ну не верю шоб не подняли гвалт шо мамаши не видно неделю? ну плакали, так и в дверь колотили наверное и всем побоку?
показати весь коментар
07.07.2021 12:08 Відповісти
скотина...
показати весь коментар
07.07.2021 09:45 Відповісти
но пан, а где же соседи были то? да даже я бы обосрался и заверещал шо чет не так. это же не частный дом, не бункер и не подвал шо хрен услышишь? ну просто странно - соседи шо, как на подбор глухие деды и бабушки? деды ладно, может с Чингисханом воевали и перепонки лопнули от вопля лошадей, но бабушки? бабушки, мистер! чет не клеится реально. - дети кричат и так 11 дней, матери не видать а бабушкам наср.? х.з., но странно
показати весь коментар
07.07.2021 10:13 Відповісти
Мда, заморить ребенка голодом. Правильно прокуратура требовала. Ей должны были дать пожизненное
показати весь коментар
07.07.2021 09:58 Відповісти
Ну почти правильно. Совсем правильно за ноги и об угол такую .лять. Явно ж по беленькой с мужиками шлялась, тварь.
показати весь коментар
07.07.2021 10:02 Відповісти
Придушить её падлу,а выдать за самоубийство и все дела
показати весь коментар
07.07.2021 10:51 Відповісти
Закрыть ее в камере и забыть там на месяц не кормить и не поить.
показати весь коментар
07.07.2021 10:06 Відповісти
Правильно, за таке -- ні води, ні їжі, ні туалетного паперу. Якщо не здохне за місять, на 12 років каторги.
показати весь коментар
07.07.2021 10:20 Відповісти
Якщо ні води ні їжі, то і папір туалетний не треба видавати
показати весь коментар
07.07.2021 11:58 Відповісти
Не надо ждать приговора. Просто перестать кормить в камере. И это будет очень милосердно к такой мрази.
Можно, конечно, дать ей год лишения свободы и просто пустить на зону. Год лютого ада ей гарантирован. А в последний день срока она умрет от... да без разницы, просто подохнет. Там это умеют.
показати весь коментар
07.07.2021 10:18 Відповісти
оно то так, но не верить не зная всего дела - правильно.
ибо даже на Рейнганщине вроде нигера посалили одного, а вышел уже на Трампщине. невиновен - деньги собирали(он посмеялся, взял бабло и отсудил еще неск. миллионов., а то шо собрали - это тупо на наркотики и карманные деньжатки то)
я просто х.з. - как в квартире такое можно сделать было?
и напр. завтра напишут что-то что типо ссын какого то прокурора понаделал делов и шоб "замять" - навесили на эту женщину. ну, это в виде "а вот если бы".
показати весь коментар
07.07.2021 13:01 Відповісти
Мороз по коже
показати весь коментар
07.07.2021 10:42 Відповісти
Дитина загинула не від голоду! Від спраги!!! І це ще страшніша смерть...
показати весь коментар
07.07.2021 10:44 Відповісти
да. От голода за 11 дней умереть невозможно.
показати весь коментар
07.07.2021 14:46 Відповісти
хотя там годовалый ребенок...в любом случае обезвоживание происходит быстрее - на третьи сутки.
показати весь коментар
07.07.2021 14:48 Відповісти
К этому животному (якобы, матери) у меня вопросов нет. Там все понятно. Такие всегда были и будут в любом обществе.

У меня вопросы к так называемой "ювенальной полиции". Чем вы, сцуки, занимаетесь?! Сколько стоит для граждан Украины ваше содержание?

Отдельные вопросы к процессам. По идее, участковый должен подавать данные о неблагополучных семьях в ювенальную полицию. А ювенальная полиция должна проверять такие семьи. Кто убил ребенка: Участковый, который забил на свою работу и понятия не имел об этой горе-мамаше или ювенальная полиция, которая похерила данные от участкового?
показати весь коментар
07.07.2021 10:49 Відповісти
Прокуратура правильно зробила, що не погодилась на 8 років
показати весь коментар
07.07.2021 10:55 Відповісти
Скотское общество, которое системно планомерно насаждают маланцы.
Оскотинивание гоев, чтобы самим на их фоне выглядеть "умными".
показати весь коментар
07.07.2021 10:55 Відповісти
даже самка шакала на такое не способна. а эта...
показати весь коментар
07.07.2021 11:06 Відповісти
12 лет будем кормить биомусор в колонии. А потом она выйдет полезным членом общества.
показати весь коментар
07.07.2021 11:52 Відповісти
И эта тварь когда выйдет, будет дальше размножаться …
Таких самок надо стерилизовать, в идеале - смертная казнь.
показати весь коментар
07.07.2021 12:40 Відповісти
смертная казнь или пожизненное - несправедливое было бы решение. У нас вон всякие зайцевы по 10 человек за раз убивают и получают максимум 8 лет.
показати весь коментар
07.07.2021 14:50 Відповісти
 
 