Матір, яка залишила на 11 днів у закритій кімнаті двох малюків, один з яких помер від голоду, засудили до 12 років в'язниці, - прокуратура
До 12 років в'язниці засуджено жінку, яка на 11 днів залишила у квартирі двох своїх дітей, і одна дитина померла від голоду.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.
На початку грудня 2016 року обвинувачена на 11 днів залишила в квартирі двох своїх дітей - однорічного сина та дворічну доньку. Повернувшись додому, жінка виявила хлопчика мертвим, а дівчинку – без свідомості.
29 серпня 2019 року Голосіївський районний суд міста Києва засудив обвинувачену до 8 років за ч. 3 ст. 135 КК України (залишення в небезпеці).
Оскільки прокуратура наполягала на призначенні жінці довічного позбавлення волі за п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство малолітньої дитини), вказаний вирок був оскаржений в апеляційній інстанції.
18 грудня 2019 року Київський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу прокуратури міста Києва, скасував вирок Голосіївського райсуду столиці, а кримінальне провадження направив на новий судовий розгляд у той же суд в іншому складі суду.
У ході судового розгляду прокурор повністю довів вину обвинуваченої та вироком Голосіївського районного суду від 05 липня 2021 року жінку визнано винною у вчиненні злочину за п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України та засуджено до 12 років позбавлення волі.
Обвинувачена перебуває під вартою.
Після вивчення тексту вироку окружною прокуратурою буде вирішено питання про можливість внесення апеляційної скарги.
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Может убийцу!
Можно, конечно, дать ей год лишения свободы и просто пустить на зону. Год лютого ада ей гарантирован. А в последний день срока она умрет от... да без разницы, просто подохнет. Там это умеют.
ибо даже на Рейнганщине вроде нигера посалили одного, а вышел уже на Трампщине. невиновен - деньги собирали(он посмеялся, взял бабло и отсудил еще неск. миллионов., а то шо собрали - это тупо на наркотики и карманные деньжатки то)
я просто х.з. - как в квартире такое можно сделать было?
и напр. завтра напишут что-то что типо ссын какого то прокурора понаделал делов и шоб "замять" - навесили на эту женщину. ну, это в виде "а вот если бы".
У меня вопросы к так называемой "ювенальной полиции". Чем вы, сцуки, занимаетесь?! Сколько стоит для граждан Украины ваше содержание?
Отдельные вопросы к процессам. По идее, участковый должен подавать данные о неблагополучных семьях в ювенальную полицию. А ювенальная полиция должна проверять такие семьи. Кто убил ребенка: Участковый, который забил на свою работу и понятия не имел об этой горе-мамаше или ювенальная полиция, которая похерила данные от участкового?
Оскотинивание гоев, чтобы самим на их фоне выглядеть "умными".
Таких самок надо стерилизовать, в идеале - смертная казнь.