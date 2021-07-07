Матір, яка залишила на 11 днів у закритій кімнаті двох малюків, один з яких помер від голоду, засудили до 12 років в'язниці, - прокуратура

До 12 років в'язниці засуджено жінку, яка на 11 днів залишила у квартирі двох своїх дітей, і одна дитина померла від голоду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.

На початку грудня 2016 року обвинувачена на 11 днів залишила в квартирі двох своїх дітей - однорічного сина та дворічну доньку. Повернувшись додому, жінка виявила хлопчика мертвим, а дівчинку – без свідомості.

29 серпня 2019 року Голосіївський районний суд міста Києва засудив обвинувачену до 8 років за ч. 3 ст. 135 КК України (залишення в небезпеці).

Оскільки прокуратура наполягала на призначенні жінці довічного позбавлення волі за п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство малолітньої дитини), вказаний вирок був оскаржений в апеляційній інстанції.

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18 грудня 2019 року Київський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу прокуратури міста Києва, скасував вирок Голосіївського райсуду столиці, а кримінальне провадження направив на новий судовий розгляд у той же суд в іншому складі суду.

У ході судового розгляду прокурор повністю довів вину обвинуваченої та вироком Голосіївського районного суду від 05 липня 2021 року жінку визнано винною у вчиненні злочину за п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України та засуджено до 12 років позбавлення волі.

Обвинувачена перебуває під вартою.

Після вивчення тексту вироку окружною прокуратурою буде вирішено питання про можливість внесення апеляційної скарги.