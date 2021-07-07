У МОЗ розповіли, як отримати COVID-сертифікат: Усе онлайн. Нікуди бігти не потрібно

Для отримання сертифікату про вакцинацію проти COVID-19 українцям не потрібно особисто звертатися в будь-яке відомство - весь процес відбувається в онлайні.

COVID-сертифікат - це лише додатковий документ для перетину кордону, крім його наявності потрібно враховувати й інші правила прибуття в ту чи іншу країну. Про це в ефірі телеканалу "Дом" розповів заступник міністра охорони здоров'я України з питань цифрового розвитку Ярослав Кучер, передає Цензор.НЕТ.

Він повідомив, що в Україні для отримання COVID-сертифіката не потрібно особисто звертатися в будь-яке відомство, весь процес відбувається онлайн.

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"Нікуди бігти не потрібно. Після того, як ви зробили друге щеплення, через деякий час у застосунку "Дія" ви можете згенерувати сертифікат. Потрібно зайти та оформити запит на отримання цього сертифіката. І система надасть ваш сертифікат, з яким далі ви зможете подорожувати", — сказав Кучер.

Зараз система працює в тестовій версії. І вона видає зараз сертифікат виключно на базі проведення двох щеплень. Причому, вакцинуватися потрібно однією вакциною. У тестовій версії поки не відбивається варіант, що людина перехворіла COVID-19 і тому зараз вона не вакцинувалася.

"Сертифікат, якщо ми говоримо про подорожі, то це просто зручний спосіб довести, що ви вакцинована людина, що підтверджується державою. Це інформація, яка знаходиться в системі, там видно — хто лікар, як зробив щеплення, звідки вакцина прибула, як вона зберігалася і при якій температурі. Це дуже серйозно, це все залишається за кадром, але це наша щоденна робота і ми над цим працюємо. Тому нашому цифровому документу довіряють", — запевнив Кучер.

Він додав, що COVID-сертифікат є лише додатковим документом при перетині кордонів.

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"Ясна річ, він спростить формальності проходження паспортного контролю, але за фактом перевіряти правила в'їзду в ту чи іншу країну все-таки потрібно. Наприклад, в Європейському Союзі деякі країни встановлюють свої обмеження — зокрема для людей, які вакциновані / не вакциновані — тут є свої нюанси ", — підсумував заступник міністра.