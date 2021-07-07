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Новини Коронавірус і карантин
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У МОЗ розповіли, як отримати COVID-сертифікат: Усе онлайн. Нікуди бігти не потрібно

У МОЗ розповіли, як отримати COVID-сертифікат: Усе онлайн. Нікуди бігти не потрібно

Для отримання сертифікату про вакцинацію проти COVID-19 українцям не потрібно особисто звертатися в будь-яке відомство - весь процес відбувається в онлайні.

COVID-сертифікат - це лише додатковий документ для перетину кордону, крім його наявності потрібно враховувати й інші правила прибуття в ту чи іншу країну. Про це в ефірі телеканалу "Дом" розповів заступник міністра охорони здоров'я України з питань цифрового розвитку Ярослав Кучер, передає Цензор.НЕТ.

Він повідомив, що в Україні для отримання COVID-сертифіката не потрібно особисто звертатися в будь-яке відомство, весь процес відбувається онлайн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-сертифікати потрібні для використання в Україні під час локдауну

"Нікуди бігти не потрібно. Після того, як ви зробили друге щеплення, через деякий час у застосунку "Дія" ви можете згенерувати сертифікат. Потрібно зайти та оформити запит на отримання цього сертифіката. І система надасть ваш сертифікат, з яким далі ви зможете подорожувати", — сказав Кучер.

Зараз система працює в тестовій версії. І вона видає зараз сертифікат виключно на базі проведення двох щеплень. Причому, вакцинуватися потрібно однією вакциною. У тестовій версії поки не відбивається варіант, що людина перехворіла COVID-19 і тому зараз вона не вакцинувалася.

"Сертифікат, якщо ми говоримо про подорожі, то це просто зручний спосіб довести, що ви вакцинована людина, що підтверджується державою. Це інформація, яка знаходиться в системі, там видно — хто лікар, як зробив щеплення, звідки вакцина прибула, як вона зберігалася і при якій температурі. Це дуже серйозно, це все залишається за кадром, але це наша щоденна робота і ми над цим працюємо. Тому нашому цифровому документу довіряють", — запевнив Кучер.

Він додав, що COVID-сертифікат є лише додатковим документом при перетині кордонів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 93 554 особи, загалом - 2 136 563, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

"Ясна річ, він спростить формальності проходження паспортного контролю, але за фактом перевіряти правила в'їзду в ту чи іншу країну все-таки потрібно. Наприклад, в Європейському Союзі деякі країни встановлюють свої обмеження — зокрема для людей, які вакциновані / не вакциновані — тут є свої нюанси ", — підсумував заступник міністра.

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5398) сертифікат (426) Дія (1131) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Кучер Ярослав (28)


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Топ коментарі
+4
Никто из стран ЕС официально не признал клоунские сертификаты, но нам массированно парят зебилы, что этот документ работает при пересечении границ.
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07.07.2021 10:02
+3
"через некоторое время" - это КОГДА !? Через ВЕЧНОСТЬ !?
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07.07.2021 09:49
+3
Не совсем правда. Сертификат пока реально получить только в частных клинниках в бумажном варианте. Семейные врачи гос. клиник не готовы тоже. Остальное тестовый вариант мало кому доступный. Плюс не все так гладко с регистрацией прививок в helsi и medkart. Но будем надеяться рано или поздно заработает и Минздрав перестанет выдавать желаемое за действительное.
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07.07.2021 10:07
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Хакери готують мішки для бабла.
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07.07.2021 09:48 Відповісти
"через некоторое время" - это КОГДА !? Через ВЕЧНОСТЬ !?
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07.07.2021 09:49 Відповісти
Ну в случае со шмыглом...это уже более полугода..

В ближайшее время будет введена система оповещения граждан о пребывании в помещении с больным COVID-19, - Шмыгаль
20.11.2020 года.

Тут вряд ли будет меньше..
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07.07.2021 10:17 Відповісти
Никто из стран ЕС официально не признал клоунские сертификаты, но нам массированно парят зебилы, что этот документ работает при пересечении границ.
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07.07.2021 10:02 Відповісти
бумажный вариант работает
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07.07.2021 11:37 Відповісти
Не совсем правда. Сертификат пока реально получить только в частных клинниках в бумажном варианте. Семейные врачи гос. клиник не готовы тоже. Остальное тестовый вариант мало кому доступный. Плюс не все так гладко с регистрацией прививок в helsi и medkart. Но будем надеяться рано или поздно заработает и Минздрав перестанет выдавать желаемое за действительное.
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07.07.2021 10:07 Відповісти
Я получил у семейного в госклинике, правда пришлось немного постоять в очереди
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07.07.2021 10:10 Відповісти
Эти "молодые лица", либо законченные дегенераты, либо просто стебутся. Диевский сертификат можно показывать в виде развлечения по утрам друг-другу придя на работу. Для того, что бы посетить страну-нужны ДОГОВОРА О ПГРИЗНАНИИ. Недаром Ляшко давече возмущался, шо украинцев не будут пускать в ЕС, т.к привиты Китайским препаратом, который признан ВОЗ и не признан в ЕС. Все больше убеждаемся-зебилы-это состояние мозга.
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07.07.2021 10:16 Відповісти
А если у человека иммунитет...он не болел...и ему не нужна вакцинация...где можно получить сертификат???
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07.07.2021 10:19 Відповісти
Ну тут надо признать иммунитет временный и при выезде в ЕС это точно не прокатит,впрочем как и сертификат в Дії.
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07.07.2021 10:26 Відповісти
И почему он временный?? Иммунитет он или есть..или его нет..
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07.07.2021 10:32 Відповісти
Не так понял суть, я про антитела подумал, про тех кто переболел. Ну то, что у тебя супер иммунитет ты же все равно при выезде куда то не докажешь.
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07.07.2021 11:10 Відповісти
Вы можете получить клевую картину на смартфоне которую мы называем сертификатом, правда он нигде не принимается))) Та начинайте в Дії визы США выдавать, чего уж там, гулять так гулять)))
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07.07.2021 10:24 Відповісти
и ехать тоже. все-равно не пустят
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07.07.2021 11:41 Відповісти
хорошо.
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08.07.2021 04:59 Відповісти
 
 