Від початку року нейтралізовано 201 хакерську атаку на українські міністерства і відомства, - СБУ

СБ України спільно з представниками всіх міністерств, апарату РНБО та представників Держспецзв'язку продовжує системну роботу з нейтралізації кіберзагроз національній безпеці України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними відомства, вчора відбулася перша підсумкова нарада робочої групи, створеної на базі СБУ ще в кінці 2020 року. Головною темою зустрічі стали досягнуті результати, зокрема щодо посилення рівня кібербезпеки урядових інформаційних систем, а також подальші спільні кроки в цій сфері.

"За період взаємодії між Ситуаційним центром забезпечення кібербезпеки СБУ і органами влади було заблоковано десятки масштабних кібератак російських спецслужб на інформаційні системи міністерств і відомств. Були відбиті атаки на системи електронного документообігу та електронної взаємодії органів виконавчої влади, а також на стратегічні галузі країни", - заявив заступник Голови СБУ Володимир Горбенко.

За словами начальника кібердепартаменту СБУ Олексія Корнійчука, незважаючи на позитивні досягнення, у сфері кібербезпеки існує низка проблемних питань системного характеру.

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"Це і незадовільне кадрове забезпечення підрозділів, і недосконалість нормативно-правової бази взаємодії суб’єктів кібербезпеки, а також недостатня ініціатива у впровадженні заходів кібербезпеки деякими міністерствами", - підкреслив Олексій Корнійчук.

Загалом, як підкреслили учасники наради, за час існування робочої групи фахівцями СБУ було нейтралізовано 201 цілеспрямовану кібератаку на українські міністерства та відомства, а також отримано унікальний досвід спільного реагування на кіберзагрози. До інформаційної платформи MISP-UA вже долучилась переважна більшість центральних органів виконавчої влади, що дозволяє кіберфахівцям цих відомств ефективніше обмінюватися даними про кібератаки та кіберінциденти.

Крім того, погоджено питання про продовження і масштабування здійснених заходів на державні підприємства, установи та організації, що входять до сфери управління ЦОВВ. Ці заходи будуть проходити спільно з РНБО і Держспецзв'язку.

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