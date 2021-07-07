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Від початку року нейтралізовано 201 хакерську атаку на українські міністерства і відомства, - СБУ

Від початку року нейтралізовано 201 хакерську атаку на українські міністерства і відомства, - СБУ

СБ України спільно з представниками всіх міністерств, апарату РНБО та представників Держспецзв'язку продовжує системну роботу з нейтралізації кіберзагроз національній безпеці України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними відомства, вчора відбулася перша підсумкова нарада робочої групи, створеної на базі СБУ ще в кінці 2020 року. Головною темою зустрічі стали досягнуті результати, зокрема щодо посилення рівня кібербезпеки урядових інформаційних систем, а також подальші спільні кроки в цій сфері.

"За період взаємодії між Ситуаційним центром забезпечення кібербезпеки СБУ і органами влади було заблоковано десятки масштабних кібератак російських спецслужб на інформаційні системи міністерств і відомств. Були відбиті атаки на системи електронного документообігу та електронної взаємодії органів виконавчої влади, а також на стратегічні галузі країни", - заявив заступник Голови СБУ Володимир Горбенко.

За словами начальника кібердепартаменту СБУ Олексія Корнійчука, незважаючи на позитивні досягнення, у сфері кібербезпеки існує низка проблемних питань системного характеру.

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"Це і незадовільне кадрове забезпечення підрозділів, і недосконалість нормативно-правової бази взаємодії суб’єктів кібербезпеки, а також недостатня ініціатива у впровадженні заходів кібербезпеки деякими міністерствами", - підкреслив Олексій Корнійчук.

Загалом, як підкреслили учасники наради, за час існування робочої групи фахівцями СБУ було нейтралізовано 201 цілеспрямовану кібератаку на українські міністерства та відомства, а також отримано унікальний досвід спільного реагування на кіберзагрози. До інформаційної платформи MISP-UA вже долучилась переважна більшість центральних органів виконавчої влади, що дозволяє кіберфахівцям цих відомств ефективніше обмінюватися даними про кібератаки та кіберінциденти.

Крім того, погоджено питання про продовження і масштабування здійснених заходів на державні підприємства, установи та організації, що входять до сфери управління ЦОВВ. Ці заходи будуть проходити спільно з РНБО і Держспецзв'язку.

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Автор: 

СБУ (12847) РНБО (2285) Держспецзв’язок (352) кібербезпека (1166)


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КАКАЯ РАЗНИЦА !!..
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Это на зэХлеб не намажэш
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07.07.2021 10:14 Відповісти
Зеленській сам є такою "хакерською" атакою на Україну, що усі інші просто нікчемні.
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07.07.2021 10:21 Відповісти
а вчера шо было? нейтрализовали-нейтрализовали да недонейтролизовали? ))))
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07.07.2021 10:40 Відповісти
 
 