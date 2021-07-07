"Зближення України та ЄС має бути дорогою з двостороннім рухом", - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що процес зближення України і Європейського Союзу має бути двостороннім.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Зеленський сказав, виступаючи на вступній сесії "Сильна Україна в сильній європейській і євроатлантичній сім'ї" в ході 4-ї Міжнародної конференції з питань реформ в Україні, яка проходить у Вільнюсі.
"Зближення України та ЄС має бути дорогою з двостороннім рухом. Адже не тільки європейська інтеграція робить Україну сильнішою. Сильна Україна зробить сильніше Європейський Союз", - зазначив президент.
Зеленський подякував Литві за те, що вона стала першою державою ЄС, яка визнала європейську перспективу України в двосторонній декларації в березні цього року. Президент також зазначив, що "є ще ряд держав ЄС, які також офіційно підтвердили готовність підтримати Україну, як тільки Україна подасть заявку на членство".
"З кількома країнами ми завершуємо погодження текстів декларацій. Але я переконаний, що тих, то підтримує Україну, набагато більше. І саме в цьому, на мій погляд, Євросоюз повинен продемонструвати свою відданість цінностям і принципам. Замість розмов про відновлення самітів ЄС-Росія давайте краще фіксувати європейську перспективу України", - підсумував він.
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Зеленский заключил тайное соглашение с Китаем.
Как США и Канада отреагируют на громкий скандал? - https://www.youtube.com/watch?v=vpVaiv86stE&ab_channel=%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86
Мапа, що демонструє зростання боргової залежності держав Субсахарської Африки за перші три роки реалізації китайської ініціативи "Один пояс - один шлях".
Окрім того, що проекти інфраструктури, що будуються китайцями для експлуатації природних ресурсів Африки, часто не є корисними для самих африканців, до того ж Пекін реалізує політику неоколоніального закабаління африканських країн.
Наслідки китайської присутності на континенті є руйнівними, особливо це відчутно в лісових країнах Африки, де китайські ділки вирубають тропічні ліси в інтересах задоволення попиту суспільства середньої заможності - сяокан (小康社会).
віа @Центр Дослідженя Африки
Привет, ветер перемен. Сегодня ты принес офигительные новости.
Первая - самая богатая: урезание пенсий тем, кто когда-то работал в силовых структурах.
Да, именно милиционерам с времен до полиции, сегодня пришла пенсия в урезанном варианте: кому на 700 гривен в минус, кому - на пару тысяч. Ну, а кули - Авакову вы точно не интересны, что с вас взять, а в бюджете денег нет.
Вторая новость тоже ничего так. Теперь за воду будет две оплаты: за воду и абонентская плата. Суммы пока мне неизвестны, только уведомление - копите деньги.
Третья ветреная новость пришла с водоканала, снимать показатели счетчика. И, вздыхая, поведала, что видимся в последний раз - "Водоканал" разгоняют, денег на зарплату нет, поэтому типа все будет диджитализированно через интернет.
Но интернет - тоже штука интересная: вон программа "Медок", например, - бухгалтерская. Если она у вас слетела и ваши айтишники дупля не врезают, как ее установить, так как новая версия брыкаеться шо лошадь и вылетает на загрузке, то это ваши проблемы. Ипитесь сами в любой неудобной позе.. )))
Кстати, там по группам милицейским движ веселый пошёл, предлагаю запастись железными нервами и семками, по ходу они и будут страшной карой для нынешней власти.
Юлия Сергеевна