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Новини
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"Зближення України та ЄС має бути дорогою з двостороннім рухом", - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що процес зближення України і Європейського Союзу має бути двостороннім.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Зеленський сказав, виступаючи на вступній сесії "Сильна Україна в сильній європейській і євроатлантичній сім'ї" в ході 4-ї Міжнародної конференції з питань реформ в Україні, яка проходить у Вільнюсі.

"Зближення України та ЄС має бути дорогою з двостороннім рухом. Адже не тільки європейська інтеграція робить Україну сильнішою. ​​Сильна Україна зробить сильніше Європейський Союз", - зазначив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми підтримуватимемо Україну в її вступі до ЄС і НАТО, - глава МЗС Греції Дендіас

Зеленський подякував Литві за те, що вона стала першою державою ЄС, яка визнала європейську перспективу України в двосторонній декларації в березні цього року. Президент також зазначив, що "є ще ряд держав ЄС, які також офіційно підтвердили готовність підтримати Україну, як тільки Україна подасть заявку на членство".

"З кількома країнами ми завершуємо погодження текстів декларацій. Але я переконаний, що тих, то підтримує Україну, набагато більше. І саме в цьому, на мій погляд, Євросоюз повинен продемонструвати свою відданість цінностям і принципам. Замість розмов про відновлення самітів ЄС-Росія давайте краще фіксувати європейську перспективу України", - підсумував він. 

Автор: 

Зеленський Володимир (23946) Євросоюз (13441)


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Топ коментарі
+12
"Сближение Украины и ЕС должно быть дорогой с двусторонним движением", - Зеленский - Цензор.НЕТ 7463
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07.07.2021 10:24
+12
"Сближение Украины и ЕС должно быть дорогой с двусторонним движением", - Зеленский - Цензор.НЕТ 7012
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07.07.2021 10:26
+8
Та задолбал ты со своими дорогами, торчек гребаный!
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07.07.2021 10:26
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"Сближение Украины и ЕС должно быть дорогой с двусторонним движением", - Зеленский - Цензор.НЕТ 7463
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07.07.2021 10:24 Відповісти
"Сближение Украины и ЕС должно быть дорогой с двусторонним движением", - Зеленский - Цензор.НЕТ 7012
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07.07.2021 10:26 Відповісти
Та задолбал ты со своими дорогами, торчек гребаный!
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07.07.2021 10:26 Відповісти
Для меня эти слова в устах Зеленского - пиарное бла-бла-бла.
"Сближение Украины и ЕС должно быть дорогой с двусторонним движением", - Зеленский - Цензор.НЕТ 2953
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07.07.2021 10:27 Відповісти
бла...бла...бла.... Понты за госденьги...типа важное ничтожество, лживое. воровитое. с окружением мелких крадунов дорвавшихся до власти и бюджета!
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07.07.2021 10:27 Відповісти
Мы им лапшу а они нам деньги.
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07.07.2021 10:27 Відповісти
дороги....дорожки....кокосовые дороги и стодолларовая купюра......
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07.07.2021 10:28 Відповісти
бггг, тим часом Катай уже заніс кому треба

Зеленский заключил тайное соглашение с Китаем.
Как США и Канада отреагируют на громкий скандал? - https://www.youtube.com/watch?v=vpVaiv86stE&ab_channel=%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86
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07.07.2021 10:28 Відповісти
Два года т.н. реформ от Зеленского и К, - потеря всего, в том числе и здравого смысла.
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07.07.2021 10:33 Відповісти
Ему ещё почти 3 года керувать-он ещё делов надевает,а может и второй термин получит,вот тогда уже зелёные разгуляются окончательно и по полной
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07.07.2021 10:43 Відповісти
Здравый смысл потеряли те, кто за него голосовал и дал ему возможность 5 лет прикалываться не на сцене "Квартала".
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07.07.2021 11:01 Відповісти
Вава, ты уже подготовил для ЕС ПДЧ принятия Украины в ЕС? Шо оно несет? Понавыбирали, зебики, дебилов? Жрите, не обляпайтесь.
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07.07.2021 11:01 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/26948766.html Компанія, на яку ми заслуговуємо
Мапа, що демонструє зростання боргової залежності держав Субсахарської Африки за перші три роки реалізації китайської ініціативи "Один пояс - один шлях".
"Зближення України та ЄС має бути дорогою з двостороннім рухом", - Зеленський - Цензор.НЕТ 4017

Окрім того, що проекти інфраструктури, що будуються китайцями для експлуатації природних ресурсів Африки, часто не є корисними для самих африканців, до того ж Пекін реалізує політику неоколоніального закабаління африканських країн.

Наслідки китайської присутності на континенті є руйнівними, особливо це відчутно в лісових країнах Африки, де китайські ділки вирубають тропічні ліси в інтересах задоволення попиту суспільства середньої заможності - сяокан (小康社会).
віа @Центр Дослідженя Африки
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07.07.2021 11:02 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3625091.html Ну шо, "олигархи", готовы отдать последние штаны ЗЕбанде? Бггг)))

Привет, ветер перемен. Сегодня ты принес офигительные новости.
Первая - самая богатая: урезание пенсий тем, кто когда-то работал в силовых структурах.
Да, именно милиционерам с времен до полиции, сегодня пришла пенсия в урезанном варианте: кому на 700 гривен в минус, кому - на пару тысяч. Ну, а кули - Авакову вы точно не интересны, что с вас взять, а в бюджете денег нет.

Вторая новость тоже ничего так. Теперь за воду будет две оплаты: за воду и абонентская плата. Суммы пока мне неизвестны, только уведомление - копите деньги.

Третья ветреная новость пришла с водоканала, снимать показатели счетчика. И, вздыхая, поведала, что видимся в последний раз - "Водоканал" разгоняют, денег на зарплату нет, поэтому типа все будет диджитализированно через интернет.
Но интернет - тоже штука интересная: вон программа "Медок", например, - бухгалтерская. Если она у вас слетела и ваши айтишники дупля не врезают, как ее установить, так как новая версия брыкаеться шо лошадь и вылетает на загрузке, то это ваши проблемы. Ипитесь сами в любой неудобной позе.. )))

Кстати, там по группам милицейским движ веселый пошёл, предлагаю запастись железными нервами и семками, по ходу они и будут страшной карой для нынешней власти.
Юлия Сергеевна
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07.07.2021 11:09 Відповісти
"Зближення України та ЄС має бути дорогою з двостороннім рухом", - Зеленський - Цензор.НЕТ 7831
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07.07.2021 11:09 Відповісти
95 квартал заполонив вже всю Україну. Хаос в днржаві,втрачено всі міжнародні звязки по відношенні до росії, падіння економіки, БЕЗЗАКОННЯ І ПОРУШЕННЯ КОНСТИТУЦІЇ,свавілля судової влади, шахрайство і корупція, бездіяльність державних органів ,піар і базікання і тільки брехня на брехні. Потрібно робити реальні справи ,а не вимагати щось від інших.
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07.07.2021 11:13 Відповісти
Все простіше. Іде демонтаж держави під оплески 73%.
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07.07.2021 12:32 Відповісти
Объясните идиоту, что в двустороннем движении, автомобили двигаются параллельно друг другу и никак не пересекаются, только в случае ДТП!
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07.07.2021 11:19 Відповісти
Логично. Зеленский любит принимать со всех сторон. Потому такие метафоры ему в голову и приходят. Ну или куда там, не знаю...
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07.07.2021 11:33 Відповісти
Согласен: Европа на пути к Украине должна начать коррумпироваться, завести собственных олигархов, просрать вакцинацию, вообщем стать "сильнее". Где-то посередине и встретимся.
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07.07.2021 11:49 Відповісти
Європейці собі уявили на тій дорозі колону автомобілій з охорони президента-малороса, занаркоченого Грабара і дупу Коляна Котлєти в лобовому стіклі і знепритомніли.
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07.07.2021 12:00 Відповісти
Ага , с двухсторонним... И съезд в направлении "нах.." должен быть специально для зеленых идиотов.
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07.07.2021 12:01 Відповісти
слова балаболки Зелі не варті паперу сценарію, що написаний дорослими зрадниками України для найвеличнішої імператриці
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07.07.2021 13:13 Відповісти
слова балаболки Зелі не варті паперу сценарію, що написаний дорослими зрадниками України для найвеличнішої імператриці
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07.07.2021 13:13 Відповісти
верно.
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08.07.2021 04:35 Відповісти
 
 