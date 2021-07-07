"Зближення України та ЄС має бути дорогою з двостороннім рухом", - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що процес зближення України і Європейського Союзу має бути двостороннім.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Зеленський сказав, виступаючи на вступній сесії "Сильна Україна в сильній європейській і євроатлантичній сім'ї" в ході 4-ї Міжнародної конференції з питань реформ в Україні, яка проходить у Вільнюсі.

"Зближення України та ЄС має бути дорогою з двостороннім рухом. Адже не тільки європейська інтеграція робить Україну сильнішою. ​​Сильна Україна зробить сильніше Європейський Союз", - зазначив президент.

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Зеленський подякував Литві за те, що вона стала першою державою ЄС, яка визнала європейську перспективу України в двосторонній декларації в березні цього року. Президент також зазначив, що "є ще ряд держав ЄС, які також офіційно підтвердили готовність підтримати Україну, як тільки Україна подасть заявку на членство".

"З кількома країнами ми завершуємо погодження текстів декларацій. Але я переконаний, що тих, то підтримує Україну, набагато більше. І саме в цьому, на мій погляд, Євросоюз повинен продемонструвати свою відданість цінностям і принципам. Замість розмов про відновлення самітів ЄС-Росія давайте краще фіксувати європейську перспективу України", - підсумував він.