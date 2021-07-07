Україна має отримати вичерпний перелік реформ для переходу до наступного етапу інтеграції з НАТО, - Зеленський
Україна хоче отримати вичерпний перелік реформ, виконання яких дозволить перейти до наступного етапу інтеграції з НАТО.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи на сесії "Сильна Україна в сильній європейській і євроатлантичній сім'ї" під час 4-ї Міжнародної конференції з питань реформ в Україні, яка відбувається у Вільнюсі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Згоден, що ключ до позитивного вирішення наших євроатлантичних прагнень – це насамперед успіх наших реформ. І ми й надалі робитимемо все, щоб прискорити темп реформ, зокрема в рамках виконання річних національних програм під егідою комісії Україна-НАТО. Але вже сьогодні ми хотіли б отримати вичерпний перелік реформ, виконання яких дасть змогу перейти до наступного етапу нашої інтеграції з альянсом", - заявив Зеленський.
Він наголосив, що "має на увазі узгоджені НАТО критерії або "маркери", за якими надалі оцінюватиметься успішність реформ в Україні та її готовність до членства".
Президент України "хотів би, щоб за важливими сигналами Альянсу до України не був втрачений ключовий аспект". "А саме - через тринадцять років після Бухарестського саміту НАТО слід закінчити період невизначеності і почати втілювати в життя підтверджене політичне рішення про майбутнє членство України в НАТО", - пояснив він.
Як зазначив Зеленський, "Україна прагне використовувати всі практичні можливості для поглиблення військової взаємодії України з Альянсом, зокрема в статусі партнера з розширеними можливостями".
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Выдача т.н. олигархов фармазонов и воров от политики и экономики(бЕня, аХметов, нОвинский и пр.) союзникам из США и ЕС.
Разгон некомпетентного совмина.
Суд над судьями-манипуляторами, взяточниками, фальсификаторами.
Этих реформ на первое время хватит.
Паралельно, следует привлечь специалистов высочайшего класса для реформирования и управления экономикой и образованием Украины!