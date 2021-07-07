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Україна має отримати вичерпний перелік реформ для переходу до наступного етапу інтеграції з НАТО, - Зеленський

Україна має отримати вичерпний перелік реформ для переходу до наступного етапу інтеграції з НАТО, - Зеленський

Україна хоче отримати вичерпний перелік реформ, виконання яких дозволить перейти до наступного етапу інтеграції з НАТО.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи на сесії "Сильна Україна в сильній європейській і євроатлантичній сім'ї" під час 4-ї Міжнародної конференції з питань реформ в Україні, яка відбувається у Вільнюсі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Згоден, що ключ до позитивного вирішення наших євроатлантичних прагнень – це насамперед успіх наших реформ. І ми й надалі робитимемо все, щоб прискорити темп реформ, зокрема в рамках виконання річних національних програм під егідою комісії Україна-НАТО. Але вже сьогодні ми хотіли б отримати вичерпний перелік реформ, виконання яких дасть змогу перейти до наступного етапу нашої інтеграції з альянсом", - заявив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Зближення України та ЄС має бути дорогою з двостороннім рухом", - Зеленський

Він наголосив, що "має на увазі узгоджені НАТО критерії або "маркери", за якими надалі оцінюватиметься успішність реформ в Україні та її готовність до членства".

Президент України "хотів би, щоб за важливими сигналами Альянсу до України не був втрачений ключовий аспект". "А саме - через тринадцять років після Бухарестського саміту НАТО слід закінчити період невизначеності і почати втілювати в життя підтверджене політичне рішення про майбутнє членство України в НАТО", - пояснив він.

Як зазначив Зеленський, "Україна прагне використовувати всі практичні можливості для поглиблення військової взаємодії України з Альянсом, зокрема в статусі партнера з розширеними можливостями".

Автор: 

Зеленський Володимир (23946) НАТО (6460) членство в НАТО (1724) реформи (3207)


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Топ коментарі
+27
один перечень вопросов уже спокойно лежит в столе ( в лучшем случае, в худшем - там где и петиции на 25 000 голосов)))) ....давайте еще один перечень....да хоть два...
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07.07.2021 10:33
+19
Первое и основное требование - в Украине должен появиться Главнокомандующий.
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07.07.2021 10:35
+19
Зе шлангом вирішив прикинутись....
От тобі перелік реформ: Коломойський, ОАСК, Татаров, Єрмак, велике крадівництво, ковідний фонд, зарплата в конвертах депутатам СН і так далі. Думай-те, пане клоун
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07.07.2021 10:35
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Забороніть гвалтувати людей у райвідділках, погрожувати насиллям поліції з метою приховування злочину, стріляти поліції у дітей. Надайте право громадянам захищатися від злочинних дій поліції
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07.07.2021 22:15 Відповісти
Суд над предателями Украины (еРмак, зЕленский, тАтаров и вся партия "слуги урода").
Выдача т.н. олигархов фармазонов и воров от политики и экономики(бЕня, аХметов, нОвинский и пр.) союзникам из США и ЕС.
Разгон некомпетентного совмина.
Суд над судьями-манипуляторами, взяточниками, фальсификаторами.
Этих реформ на первое время хватит.
Паралельно, следует привлечь специалистов высочайшего класса для реформирования и управления экономикой и образованием Украины!
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07.07.2021 22:20 Відповісти
Саме так,але ж це і є випердиш бєні -песиголовця-він і керує від його імені.
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08.07.2021 09:33 Відповісти
Украина должна получить исчерпывающий перечень реформ для перехода к следующему этапу интеграции с НАТО - получается, шо гарант завис в позапрошлом веке, как Чернышевский, типо, ШО ДЕЛАТЬ.
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08.07.2021 03:55 Відповісти
правильно.
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08.07.2021 04:35 Відповісти
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