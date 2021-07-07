Ми завжди підтримуватимемо Україну на шляху інтеграції в ЄС і НАТО, - президент Литви Науседа
Для якнайшвидшої інтеграції в ЄС і НАТО Україна має сконцентруватися на ефективному втіленні пакету реформ.
Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми завжди будемо підтримувати Україну на шляху інтеграції в ЄС і НАТО. Це ми підтвердили в меморандумі, підписаному з президентом України Володимиром Зеленським. Україну очікують складні виклики, ми це знаємо, бо самі це пережили, і ми вирішували ці проблеми і можемо запропонувати свою допомогу, ми підтримуємо українців на цьому складному шляху трансформації. Стратегічний інтерес міжнародної спільноти - квітуча Україна, тому важливо продовжувати підтримку реформ у цій країні", - наголосив Науседа.
Він також зазначив, що закликав лідерів Євроради висловити підтримку асоційованим членам - Україні, Грузії і Молдові та відкрити їм шлях до євроінтеграції.
"Можна почати з поступової інтеграції цих країн до спільного ринку ЄС ... Наші друзі-українці мають сконцентруватися на ефективному втіленні пакету реформ, боротися з корупцією, проводити судову реформу і створювати клімат для інвестицій", - додав він.
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