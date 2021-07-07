УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9884 відвідувача онлайн
Новини
533 7

Ми завжди підтримуватимемо Україну на шляху інтеграції в ЄС і НАТО, - президент Литви Науседа

Ми завжди підтримуватимемо Україну на шляху інтеграції в ЄС і НАТО, - президент Литви Науседа

Для якнайшвидшої інтеграції в ЄС і НАТО Україна має сконцентруватися на ефективному втіленні пакету реформ.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми завжди будемо підтримувати Україну на шляху інтеграції в ЄС і НАТО. Це ми підтвердили в меморандумі, підписаному з президентом України Володимиром Зеленським. Україну очікують складні виклики, ми це знаємо, бо самі це пережили, і ми вирішували ці проблеми і можемо запропонувати свою допомогу, ми підтримуємо українців на цьому складному шляху трансформації. Стратегічний інтерес міжнародної спільноти - квітуча Україна, тому важливо продовжувати підтримку реформ у цій країні", - наголосив Науседа.

Він також зазначив, що закликав лідерів Євроради висловити підтримку асоційованим членам - Україні, Грузії і Молдові та відкрити їм шлях до євроінтеграції.

"Можна почати з поступової інтеграції цих країн до спільного ринку ЄС ... Наші друзі-українці мають сконцентруватися на ефективному втіленні пакету реформ, боротися з корупцією, проводити судову реформу і створювати клімат для інвестицій", - додав він.

Також читайте: Стартувала зустріч Зеленського і президента Литви Науседи

Автор: 

євроінтеграція (503) Литва (2411) членство в НАТО (1724) членство в ЄС (1263) Науседа Гітанас (337)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
МАЛЕНЬКА КРАЇНА ЛИТВА ДІЄВО ПІДТРИМУЄ УКРАЇНУ . ВЕЛИКА ПОДЯКА ЗА БРАТЕРСЬКУ ДОПОМОГУ !!!
показати весь коментар
07.07.2021 11:34 Відповісти
как тяжело поддерживать то шо упирается и гундосно варнякает )))))
показати весь коментар
07.07.2021 10:55 Відповісти
И сколько так лет? Сколько жизней у человека? вы же видите что власть воров и предателей.
показати весь коментар
07.07.2021 10:57 Відповісти
Дякуємо
показати весь коментар
07.07.2021 10:57 Відповісти
вы уже сделали свободную торговлю. только прописали так, что наши бизнесмены оказались в жопппе.
показати весь коментар
07.07.2021 11:01 Відповісти
🇱🇹🇺🇦❤️
показати весь коментар
07.07.2021 11:06 Відповісти
 
 