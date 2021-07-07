Зеленський запропонував Литві подати заявку на спільне проведення чемпіонату Європи з баскетболу: "Ми здатні проводити великі події"
Президент України Володимир Зеленський звернувся до президента Литви Гітанаса Науседи з пропозицією ініціювати проведення спільного чемпіонату Європи з баскетболу.
"Я хочу запропонувати ідею спільної організації Україною та Литвою одного з наступних чемпіонатів Європи з баскетболу ("Євробаскет") ... Переконаний, що для українців і литовців така ініціатива стане доброю нагодою вкотре об'єднати зусилля і довести, що ми здатні проводити великі події європейського масштабу", - заявив Зеленський, виступаючи на сесії "Сильна Україна в сильній європейській і євроатлантичній родині" під час 4-ї Міжнародної конференції з питань реформ в Україні, яка відбувається у Вільнюсі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
За його словами, баскетбол у Литві є "не лише національним видом спорту, а і "другою релігією". "Незважаючи на тотальну любов українців до футболу, баскетбол також доволі популярний у нашій країні", - додав Зеленський.
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каломойша с сыном Григорием (справа).. баскетболист профи...
От шимко.... 73/43%зебілів, щоб вас розірвало з таким дебілом
ты за все время только ублюдочное шоу на Майдане устроил два раза
другие проводили "Евровиденье" в воюющей стране и парады от которых комок в горле за гордость за свою Родину.
а ты - хером по клавшам стук стук... клоун
В Ростове организуй, Батон тебе поможет и примет тебя.
Если да, то можно и в баскетбол сыграть...