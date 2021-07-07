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Зеленський запропонував Литві подати заявку на спільне проведення чемпіонату Європи з баскетболу: "Ми здатні проводити великі події"

Зеленський запропонував Литві подати заявку на спільне проведення чемпіонату Європи з баскетболу:

Президент України Володимир Зеленський звернувся до президента Литви Гітанаса Науседи з пропозицією ініціювати проведення спільного чемпіонату Європи з баскетболу.

"Я хочу запропонувати ідею спільної організації Україною та Литвою одного з наступних чемпіонатів Європи з баскетболу ("Євробаскет") ... Переконаний, що для українців і литовців така ініціатива стане доброю нагодою вкотре об'єднати зусилля і довести, що ми здатні проводити великі події європейського масштабу", - заявив Зеленський, виступаючи на сесії "Сильна Україна в сильній європейській і євроатлантичній родині" під час 4-ї Міжнародної конференції з питань реформ в Україні, яка відбувається у Вільнюсі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, баскетбол у Литві є "не лише національним видом спорту, а і "другою релігією". "Незважаючи на тотальну любов українців до футболу, баскетбол також доволі популярний у нашій країні", - додав Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський під оплески чиновників закинув баскетбольний м'яч у корзину в Миколаєві. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23946) Литва (2411) спорт (1621) баскетбол (49) ЧС (44)


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Топ коментарі
+6
На які шиші? У китайців грошенят попросиш? В обмін на що?
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07.07.2021 11:02
+5
Дивився на еспресо пресуху.
От шимко.... 73/43%зебілів, щоб вас розірвало з таким дебілом
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07.07.2021 11:11
+4
В стране война, у него баскетбол на уме.
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07.07.2021 11:08
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На які шиші? У китайців грошенят попросиш? В обмін на що?
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07.07.2021 11:02 Відповісти
оно вот вот ляпнет,как любило в Юрмале выступать...за что Украине такое позорище?
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07.07.2021 11:05 Відповісти
Кому что, а клоуну - шоу на котором можно прибарахлится.
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07.07.2021 11:08 Відповісти
В стране война, у него баскетбол на уме.
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07.07.2021 11:08 Відповісти
очень даже правильно...каламойше должно понравиться ...Зеленський запропонував Литві подати заявку на спільне проведення чемпіонату Європи з баскетболу: "Ми здатні проводити великі події" - Цензор.НЕТ 2871
каломойша с сыном Григорием (справа).. баскетболист профи...
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07.07.2021 11:09 Відповісти
Литовцы поди ржали с Зебила ))))
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07.07.2021 11:10 Відповісти
Дивився на еспресо пресуху.
От шимко.... 73/43%зебілів, щоб вас розірвало з таким дебілом
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07.07.2021 11:11 Відповісти
кто "мы"?
ты за все время только ублюдочное шоу на Майдане устроил два раза
другие проводили "Евровиденье" в воюющей стране и парады от которых комок в горле за гордость за свою Родину.
а ты - хером по клавшам стук стук... клоун
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07.07.2021 11:11 Відповісти
Это беня посоветовал...Сынка в сборную пристроит. В Универе США в команде сидел на лавке и даже на замену редко выходил...папа видать клубу бабла давал...Вот сейчас в Днепре резвится.
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07.07.2021 11:12 Відповісти
яке ж воно дурне.
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07.07.2021 11:15 Відповісти
Янукодло в свое время тоже много про баскетбол блеяло...надеюсь осел закончит так же..
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07.07.2021 11:15 Відповісти
Тьху!!! Бл**ь! Воно точно живе не те, що в іншій країні, а на іншій планеті! Восени почне ься наступна серія серіалу "Мі - чємпіонє па барбє з КОВІДом", офвгівші від вартості комуналки пенси будуть ловити своїх "породистих" шаріків, щоб зварити св'яткового борщу, а воно тулить про шоу. Хоча якщо думати мізками інопланетян, то на побудові інфраструктури, якої поки що немає, можна справді заробити. Зреноао, що Зєлєнскій не цікавився політикою у 2013-2019 роках. Він би знав, що Януковоч мав проводити ЧЄ з баскетболу саме у 2014-му році, навіть будувалися арени з 20тивідсотковими відкатами, наприклад у Львові. Але у 2013 році почався Майдан і недобудована баскетбольна арена у Львові перетворилася у "Вікторію-Гарден" - торгово-розвадальний центр. Співпадіеня? Не думаю!!!
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07.07.2021 11:16 Відповісти
бедности эпоху , олигархов , тарифы ... всё это уже победил , о чемпионате мечтает человек
Зеленський запропонував Литві подати заявку на спільне проведення чемпіонату Європи з баскетболу: "Ми здатні проводити великі події" - Цензор.НЕТ 3478
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07.07.2021 11:18 Відповісти
Чтоб пилить бабло начни большую стройку...
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07.07.2021 11:26 Відповісти
Что Бубочка, клоунское нутро требует шоу?

В Ростове организуй, Батон тебе поможет и примет тебя.
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07.07.2021 11:32 Відповісти
Litve ocen populiarni basketbol,pravda v etom godu pervi raz nepopali v Olimpijskije igri.Proigrali slovenam finale.Kak bi nicego neozidanogo im proigrat jesli ucest sto tam igral top4 igrok NBA Doncic,on odin resil isxod Xoroso konecno stob mi vmeste proveli cempionat Evropi
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07.07.2021 13:04 Відповісти
А космодром оно уже построило? А 1000000000 деревьев посадило? А с бедностью и коррупцией покончило? А войну выиграло???
Если да, то можно и в баскетбол сыграть...
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08.07.2021 02:25 Відповісти
 
 