Зеленський запропонував Литві подати заявку на спільне проведення чемпіонату Європи з баскетболу: "Ми здатні проводити великі події"

Президент України Володимир Зеленський звернувся до президента Литви Гітанаса Науседи з пропозицією ініціювати проведення спільного чемпіонату Європи з баскетболу.

"Я хочу запропонувати ідею спільної організації Україною та Литвою одного з наступних чемпіонатів Європи з баскетболу ("Євробаскет") ... Переконаний, що для українців і литовців така ініціатива стане доброю нагодою вкотре об'єднати зусилля і довести, що ми здатні проводити великі події європейського масштабу", - заявив Зеленський, виступаючи на сесії "Сильна Україна в сильній європейській і євроатлантичній родині" під час 4-ї Міжнародної конференції з питань реформ в Україні, яка відбувається у Вільнюсі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, баскетбол у Литві є "не лише національним видом спорту, а і "другою релігією". "Незважаючи на тотальну любов українців до футболу, баскетбол також доволі популярний у нашій країні", - додав Зеленський.

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