Від початку року прикордонники відмовили у в'їзді понад 2,8 тис. громадян РФ, - Держприкордонслужба
Протягом I півріччя 2021 року прикордонники відмовили у пропуску через кордон понад 19,3 тис. іноземців.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
Ці показники порівняно з першим півріччям 2020 року зросли в середньому в 1,6 раза (за січень-червень 2020 прикордонники відмовили у пропуску 11,7 тис. осіб). Здебільшого зростання пов’язане з карантинними обмеженнями та застосовувалося до іноземців, які прибували з країн зі значним поширенням COVID-19, не мали необхідних документів для в’їзду в Україну під час пандемії.
Серед непропущених найбільше громадян Росії – 2 818 осіб – цей показник збільшився у порівнянні з минулим роком у 2,7 раза, також частіше відмови в пропуску отримували громадяни Молдови, Туреччини, Польщі, Румунії, Білорусі та Німеччини.
Найбільше не пропусків через кордон осіб зафіксовано в авіаційних пунктах пропуску, а також на кордоні з Росією, Молдовою та Білоруссю.
Зазначається, що серед непропущених суттєво зросла й частка потенційних незаконних мігрантів – з 2 270 осіб за перше півріччя минулого року – до 4 058 осіб цьогоріч. І в цій категорії осіб передове місце зайняли росіяни – 1 236 громадян.
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