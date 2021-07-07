Контррозвідка СБУ викрила групу компаній у Дніпрі, які незаконно поставляли товари для комплектації військової техніки РФ. ФОТОрепортаж

Контррозвідка СБУ викрила групу компаній на незаконних військових поставках в РФ. Кілька афілійованих підприємств у Дніпрі вигравали тендери Міністерства внутрішніх справ і Федеральної служби охорони РФ і в обхід українського законодавства торгували з країною-агресором.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За попередньою інформацією, товари цих українських підприємств використовувались для комплектування військових транспортних засобів та бронетехніки РФ.

Співробітники СБУ встановили, що "схему" організувало керівництво однієї з компанії-виробників запасних частин, якому було відомо, що окремі види продукції за технічними характеристиками належать до товарів військового призначення і підлягають експортному контролю. Втім, це свідомо не відображалося у документації на експорт.

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили:

1200 одиниць продукції з ознаками належності до товарів військового призначення;

документацію щодо експорту продукції за кордон, в тому числі – РФ;

виробниче обладнання;

комп’ютерну техніку.

Вилучена продукція направлена на відповідні експертні дослідження, за результатами проведення яких будуть прийняті процесуальні рішення у кримінальному провадженні.

Тривають слідчі дії для встановлення інших осіб, можливо причетних до незаконних дій.

Викриття протиправної діяльності проводилось співробітниками контррозвідки та слідчими УСБУ у Дніпропетровській області під процесуальним керівництвом Дніпропетровської обласної прокуратури.

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Фото: сайт СБУ