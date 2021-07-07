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Новини Агресія Росії проти України
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Контррозвідка СБУ викрила групу компаній у Дніпрі, які незаконно поставляли товари для комплектації військової техніки РФ. ФОТОрепортаж

Контррозвідка СБУ викрила групу компаній на незаконних військових поставках в РФ. Кілька афілійованих підприємств у Дніпрі вигравали тендери Міністерства внутрішніх справ і Федеральної служби охорони РФ і в обхід українського законодавства торгували з країною-агресором.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За попередньою інформацією, товари цих українських підприємств використовувались для комплектування військових транспортних засобів та бронетехніки РФ.

Співробітники СБУ встановили, що "схему" організувало керівництво однієї з компанії-виробників запасних частин, якому було відомо, що окремі види продукції за технічними характеристиками належать до товарів військового призначення і підлягають експортному контролю. Втім, це свідомо не відображалося у документації на експорт.

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили:

  • 1200 одиниць продукції з ознаками належності до товарів військового призначення;
  • документацію щодо експорту продукції за кордон, в тому числі – РФ;
  • виробниче обладнання;
  • комп’ютерну техніку.

Контррозвідка СБУ викрила групу компаній у Дніпрі, які незаконно поставляли товари для комплектації військової техніки РФ 01

Вилучена продукція направлена на відповідні експертні дослідження, за результатами проведення яких будуть прийняті процесуальні рішення у кримінальному провадженні.

Тривають слідчі дії для встановлення інших осіб, можливо причетних до незаконних дій.

Викриття протиправної діяльності проводилось співробітниками контррозвідки та слідчими УСБУ у Дніпропетровській області під процесуальним керівництвом Дніпропетровської обласної прокуратури.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Контррозвідка СБУ запобігла незаконному експорту з України товарів військового призначення. ФОТО

Контррозвідка СБУ викрила групу компаній у Дніпрі, які незаконно поставляли товари для комплектації військової техніки РФ 02
Контррозвідка СБУ викрила групу компаній у Дніпрі, які незаконно поставляли товари для комплектації військової техніки РФ 03
Фото: сайт СБУ

Автор: 

контррозвідка (470) росія (65336) СБУ (12847)


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Топ коментарі
+13
Знаєте, що таїться за цифрою 200 ...? Це коли під час бою, ти чуєш крик побратима:
- С@ка, давайте сюди, він ще дихає !!! І в найскладніших умовах, забувши про стерильності, брудними, тремтячими руками засипаєш "целакс" і шепочеш, як молитву:
тихо, тихо браток..ти чого, зараз, зараз все буде ... все буде !!!!!
Коли розвалений УАЗ вичавлює божевільну швидкість і під пострілами, відчайдушний шофер виводить машину з під обстрілу, а фельдшера під божевілля "танцю" старої розвалюхи-швидкої намагаються створити диво ... і поклавши руку на плече, кажуть водію:
-не метушися, ось і все ...
Коли в холодні стіни моргу, приїжджає командир, побратим ... і дає нову форму ... так положено ... так потрібно і курить сигарету за сигаретою, лише кадик ходить ходором ..., а треба рідним повідомити. І знаєте чоловіки плачуть ...
Це довга дорога навіки додому і мати на колінах біля порога, божевілля виття ... і мовчиш, лише повторюєш, як мантру:
-Пробачте ... вибачте ... не вберегли ...
І дитина з переляканим поглядом, він ще не зрозумів, тата більше немає! І виття вдови, така молода ... їм би жити ... с@ка війна !!!!
Це стукіт землі по кришці труни і горілка на поминках ... вона не бере ..., а перед очима стрічка на фото, тоді перед виїздом ... він так завзято сміється ....
Це цифра 200, за нею доля, за нею життя ..... просто цифра, а за нею ...https://www.facebook.com/profile.php?id=100006717516050&__cft__[0]=AZUDlVcX1CKk5x6IuswkjsKWiiY6w-W10EH33uwtcKgOydA4tx4wLwSA6MOwBRG-Zs1o24xKWPeYmOqK52angMC0hw5-SQID2mzbKL5bb4GmkTTGmuGku9c2iWKHYSDm09L2NE6vCjCQDcUXVri-eKTxvqH14BB6yuHe_Ykob8knlr5_YVspRN6XnwlJB-GOs3tZGAjxM-v0dXTuNwkSz2mx&__tn__=-UC%2CP-y-R Filipp Gogol
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07.07.2021 11:17
+6
Об этом знал ограниченный круг лиц, которых легко разоблачить и поставить к стенке за предательство вл время войны.
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07.07.2021 11:22
+4
Бизнес на крови наших людей.
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07.07.2021 11:11
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Бизнес на крови наших людей.
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07.07.2021 11:11 Відповісти
Мужественный Баканов и тут нашел чертей. Чортоборец блин))
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07.07.2021 11:11 Відповісти
Це вже новиє літса, чи ще старі?
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07.07.2021 11:13 Відповісти
Знаєте, що таїться за цифрою 200 ...? Це коли під час бою, ти чуєш крик побратима:
- С@ка, давайте сюди, він ще дихає !!! І в найскладніших умовах, забувши про стерильності, брудними, тремтячими руками засипаєш "целакс" і шепочеш, як молитву:
тихо, тихо браток..ти чого, зараз, зараз все буде ... все буде !!!!!
Коли розвалений УАЗ вичавлює божевільну швидкість і під пострілами, відчайдушний шофер виводить машину з під обстрілу, а фельдшера під божевілля "танцю" старої розвалюхи-швидкої намагаються створити диво ... і поклавши руку на плече, кажуть водію:
-не метушися, ось і все ...
Коли в холодні стіни моргу, приїжджає командир, побратим ... і дає нову форму ... так положено ... так потрібно і курить сигарету за сигаретою, лише кадик ходить ходором ..., а треба рідним повідомити. І знаєте чоловіки плачуть ...
Це довга дорога навіки додому і мати на колінах біля порога, божевілля виття ... і мовчиш, лише повторюєш, як мантру:
-Пробачте ... вибачте ... не вберегли ...
І дитина з переляканим поглядом, він ще не зрозумів, тата більше немає! І виття вдови, така молода ... їм би жити ... с@ка війна !!!!
Це стукіт землі по кришці труни і горілка на поминках ... вона не бере ..., а перед очима стрічка на фото, тоді перед виїздом ... він так завзято сміється ....
Це цифра 200, за нею доля, за нею життя ..... просто цифра, а за нею ...https://www.facebook.com/profile.php?id=100006717516050&__cft__[0]=AZUDlVcX1CKk5x6IuswkjsKWiiY6w-W10EH33uwtcKgOydA4tx4wLwSA6MOwBRG-Zs1o24xKWPeYmOqK52angMC0hw5-SQID2mzbKL5bb4GmkTTGmuGku9c2iWKHYSDm09L2NE6vCjCQDcUXVri-eKTxvqH14BB6yuHe_Ykob8knlr5_YVspRN6XnwlJB-GOs3tZGAjxM-v0dXTuNwkSz2mx&__tn__=-UC%2CP-y-R Filipp Gogol
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07.07.2021 11:17 Відповісти
Об этом знал ограниченный круг лиц, которых легко разоблачить и поставить к стенке за предательство вл время войны.
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07.07.2021 11:22 Відповісти
незаконно поставляли товары для комплектации военной техники РФ

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А разве кто-то и законно поставляет комплектующие для военной техники рф, в то время когда с ней идет война?
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07.07.2021 11:22 Відповісти
Потрібно було думати з 1991 року, а не дивитися на росію ,як на партнера і в дупу їй заглядати.
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07.07.2021 11:41 Відповісти
Тю, пусть своих детей на органы продаст, а жену на окружную. Какие бутылки?
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07.07.2021 11:43 Відповісти
В Днепре кое-кто, видно, чувствует себя в долгу перед Россией за события 2014 года ...
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07.07.2021 11:51 Відповісти
Деньги нужны...
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07.07.2021 12:16 Відповісти
Это тройное преступление, за которое и давать должны три срока.
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07.07.2021 14:45 Відповісти
 
 