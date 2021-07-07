Кабмін спростив перевірку автомобілів в Україні: база VIN-кодів транспортних засобів з'явилася на порталі відкритих даних
Міністерство цифрової трансформації повідомляє, що перевірити автомобіль в Україні стане простіше. На Єдиному державному вебпорталі відкритих даних стануть доступні VIN-коди зареєстрованих транспортних засобів.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації, передає Цензор.НЕТ.
VIN-код - це унікальний номер автомобіля, що складається з 17 цифр. Зараз на порталі доступна інформація про транспортні засоби, зареєстровані з 1 січня 2021 року - понад 820 тисяч.
У комбінації VIN-коду зашифрована інформація про виробника, характеристики автомобіля та рік його випуску. Вони використовуються в усьому світі за єдиним стандартом. Дані VIN-коду дозволяють: ідентифікувати кожну машину у світі й отримати базову інформацію про неї; перевірити справжність технічного паспорта, щоб шахраї не використовували підробні номери або документи; дізнатися точну дату розмитнення авто; зрозуміти точну кількість попередніх власників, адже бути другим або шостим власником — це різні речі.
Згідно з даними Мінцифри, відомості про транспортні засоби та їхніх власників є найпопулярнішим набором даних на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних. З серпня 2018 року його переглянули понад 440 тисяч разів, а завантажили понад 200 тисяч.
Дізнатися відомості про транспортні засоби та їхніх власників можна тут.
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Для примера...
Наднях мне нужно было получить повторно свидетельство о рождении... Полез в инет - куча сайтов - которые это "делают" -за 750 , 1700 грн...
покапавшись нашел форму подачи заявки в эл.виде (по моему на сайте минюста)...
Подал эл. заявку и получил в ЗАГСЕ в день подачи заявки свидетельство о рождении за 51 копейку !!!
Правда - не прошло все идеально... Нач.ЗАГСА сначала хотела с меня сбить около 300 гн... Я позвонил на горячую линию минюста -и вуаля - оплатил од чек 51 копейку + 3 копейки налог и забрал свой документ !
К чему это я ... А к тому... Что практически ВСЕ за что с нас сдирают деньги ЯКОБЫ легально - на сам деле- стоит копейки или вообще бесплатно
https://dracs.minjust.gov.ua/