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Зеленський про зустріч з Байденом: "Ми повинні розуміти, де дійсно США нас будуть підтримувати"

Зеленський про зустріч з Байденом:

Президент України Володимир Зеленський очікує від планованої в кінці липня зустрічі з президентом США Джо Байденом розуміння, конкретики і співробітництва в сферах безпеки, оборони та економіки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Чого ми (Україна. - Ред.) очікуємо від зустрічі з президентом США? Конкретики, розуміння, питання: оборони, безпеки, економіки. За всіма трьома напрямами, я вважаю, ми повинні розуміти, як ми можемо співпрацювати, де дійсно США нас підтримуватимуть", - заявив Зеленський на спільному з президентом Литви Гітанасом Науседою брифінгу у вівторок у Вільнюсі.

Також читайте: Ключова тема зустрічі Зеленського і Байдена - участь США в протидії російській агресії, - Кулеба

Автор: 

Байден Джо (2888) Зеленський Володимир (23946) США (23024)


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Топ коментарі
+27
Як там кримінальна справа проти Байдена, просувається?
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07.07.2021 11:27
+17
Этот идиот втихомолку с Китаем подписал соглашение.

https://www.youtube.com/watch?v=vpVaiv86stE

С Китаем, которого США считают угрозой нацбезопасности №1. С Китаем, который уйгуров на органы пускает.
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07.07.2021 11:28
+12
Вы лучше расскажите когда будут приняты верительные грамоты у назначенного тобой еще в феврале посла. И когда американцы назначат своего посла в Украине. А потом уже будете тупые сказки для лохов вещать.
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07.07.2021 11:29
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Як там кримінальна справа проти Байдена, просувається?
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07.07.2021 11:27 Відповісти
В повышении коммуналки США вас поддержат.
Догонят и ещё раз поддержат с ноги.
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07.07.2021 11:55 Відповісти
зате візит зєзіка до США може й не відбутись

https://mobile.twitter.com/Oleksa_UA66 Оleksа_UA https://mobile.twitter.com/Oleksa_UA66 @Oleksa_UA66 https://mobile.twitter.com/Oleksa_UA66/status/1412414516906926091 2 ч

Ще 30 червня міністр інфраструктури Олександр Кубрак і міністр комерції Китаю Ван Веньтао підписали угоду про розширення співпраці в області інфраструктурних проектів.
При цьому державні ЗМІ Китаю відкрито пишуть про те, що Київ пішов на угоду, відкликавши підпис під резолюцією ООН із закликом вивчити ситуацію з правами людини в Сіньцзяні.
Іншими словами, Київ обміняв права людини і наших західних союзників (США в першу чергу) на китайські кредити, за які Китай же будуватиме в Україні аеропорти, швидкісні залізничні магістралі, вокзали, мости і дороги.
Китайська преса також радіє, що Київ потрапляє в сферу впливу Пекіна
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07.07.2021 12:00 Відповісти
"Київ обміняв права людини і наших західних союзників (США в першу чергу) на китайські кредити"

Где можно посмотреть список "наших західних союзників"?
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07.07.2021 12:20 Відповісти
говорящая голова нам должны нам обязаны но мы никому ничего не должны спич его речей
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07.07.2021 11:28 Відповісти
Этот идиот втихомолку с Китаем подписал соглашение.

https://www.youtube.com/watch?v=vpVaiv86stE

С Китаем, которого США считают угрозой нацбезопасности №1. С Китаем, который уйгуров на органы пускает.
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07.07.2021 11:28 Відповісти
Этот идиот и его холуи планомерно разрушают поддержку США и Евросоюза.
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07.07.2021 11:32 Відповісти
ну да лучше сидеть тихо под столом, меншовартистным холуем
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07.07.2021 11:47 Відповісти
вы васыль опытный чалец чы сиделец, знаете тонкости

опыт сын ошибок трудных..........
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07.07.2021 12:20 Відповісти
Нет. Просто нужно не быть тупым наркошей, как Зеля.
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07.07.2021 13:42 Відповісти
Это называется тихий еврейский саботаж. И не раздувайте антисемитизм.
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07.07.2021 11:56 Відповісти
https://twitter.com/ArthurKei_UA
https://twitter.com/ArthurKei_UA Arthur Kharytonov
https://twitter.com/ArthurKei_UA @ArthurKei_UA

Арахамія заявив «Сіньхуа», що «Слуга народу» є спорідненою з Комуністичною партією Китаю.
«Слуги» оголошують курс на ідеї Сі Цзіньпіна в економіці та державному секторі.
Ще вони планують розбудовувати СН за лекалами КПК.

І саме КНР буде займатися «модифікацією України».
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07.07.2021 11:33 Відповісти
С Китаем, который в ООН систематически голосует против Украины, вместе с бензоколонкой оккупантом.
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07.07.2021 11:34 Відповісти
А Березовец это кто? Тайный агент? Скрытая камера наблюдения? Или слуга господина?
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07.07.2021 11:35 Відповісти
Вже і Арахамія роздає інтерв'ю китайським ЗМІ. Він також "тайный агент"?
Питання, чий саме, якщо навіть збирався давати воду в Крим.

https://www.facebook.com/kharytonovarthur?__cft__%5b0%5d=AZXRVpqIz8_iAqa5z0BWlhhx2PVArJtJIYaAxi1doN_OcWlhpEa9ymU14Nl9NrBoCDlNqJpm1bEDStUCTGaDHNZj4i3OBrAFk-5IuM3QKxRX_xhauw59ypbot8lZfbJe8As&__tn__=-UC%2CP-R Артур Харитонов

"Слуга народу" заявила китайській пропаганді про спорідненість з Комуністичною партією Китаю та оголосила курс на реформи Сі Цзіньпіна в Україні.

Понад два тижні свідома частина України ніяковіє від наступу китайського комунізму на Україні, який у КНР вже оголосили перемогою над євроатлантичним шляхом нашої держави.
І доки ми роздумовували, наскільки глибоким виявиться дно, Давид Арахамія, голова фракції "Слуга народу" в українському парламенті, розставляє всі крапки над "і".

7 липня 2021 року російськомовна редакція комуністичної помийки "Сіньхуа" опублікувала "ексклюзивне" інтерв'ю з Арахамією, у якому відкривається правда про сутність останніх геополітичних трансформацій з боку України "Досвід КПК в управлінні державою гідний запозичення", - саме так називається стаття на "Сіньхуа".
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07.07.2021 11:54 Відповісти
Арахамия прав. Внешняя политика должна быть гибкой: мне хоть с чертом - если от этого будет лучше Украине. А если серьезно, то все хорошо, если в меру и на пользу!
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07.07.2021 12:00 Відповісти
Такі прогиби під Китай, який грає в міжнародній політиці проти США і ЗА паРашу, це хорошо?
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07.07.2021 12:04 Відповісти
Це- не погано! Але головне- не перегнуть палицю.
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07.07.2021 12:05 Відповісти
Не погано брати бабки та пускати в Україну ворога США?
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07.07.2021 12:06 Відповісти
это не прогиб,это подготовка Зе к визиту в США. хоть какой то козырь,что бы США не сильно раздупляли за коррупцию и за Беню, размен Китая на неприкосновенность Бени (хозяин страны все таки). идея Коломойши сто процентов,сам бы Зе не додумался.
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07.07.2021 14:48 Відповісти
Так це добре чи погано для України та українців?
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07.07.2021 15:01 Відповісти
а кто там вообще за Украину думает?
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07.07.2021 16:08 Відповісти
Китайці прекрасно розуміють, що ця партія максимум через три роки "здимить". Тільки би "згарище" після себе не залишила б. Це не партія, а збірна "солянка" без чіткої ідеології, яскравого, сильного лідера і підтримки переважної частини суспільства. Пусте бахвальство.
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07.07.2021 13:16 Відповісти
У ній - фактично сповіді Давида Арахамії - йдеться про наступне:

1. "Слуга народу" вважає КНР важливим стратегічним партнером.
2. "Слуга народу" планує переймати досвід Комуністичної партії Китаю в управлінні економікою та розбудові держави.
3. Арахамія підкреслює, що принципи правлячих партій України та КНР багато в чому збігаються - через "служіння народу".
4. Арахамія висловив захоплення тим, що Комуністична партія Китаю представлена по всій КНР, у кожному селі та місті; це є партійним взірцем для "Слуги народу".
5. Арахамія прочитав російською мовою книгу Сі про держуправління, після чого сприяв виданню комуністичної "біблії" українською, аби - пряма мова - "українці змогли дізнатися, як Китай подолав труднощі і домігся стрімкого зростання економіки".
6. Арахамія зазначив, що Україна буде переймати досвід китайської економіки, адже "побудова мостів та лікарень за декілька днів" - наукова фантастика для українців.

7. Арахамія резюмував, що КНР є прикладом та стратегічним партнером у модернізації України, яка відбуватиметься за програмою "Один пояс, один шлях".
8. "Слуга народу" працює над посиленням китайської присутності в Україні та відновленням прямого авіасполучення з КНР.
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07.07.2021 11:55 Відповісти
Я с удовольствием поддержал бы опыт КПК в плане борьбы с коррупционерами и подонками всякого пошиба. И всецело одобряю приведенные вами слова Арахамии (если это не очередной политический выс..р заинтересованных лиц)
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07.07.2021 12:04 Відповісти
А что ему остается делать? Перестать торговать и с Россией и с Китаем?
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07.07.2021 11:50 Відповісти
Это СРАказм такой?
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07.07.2021 11:59 Відповісти
Это идиотизм такой?
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07.07.2021 12:01 Відповісти
С кем тогда торговать? США и Европа торговать с нами что-то не очень хотят.
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07.07.2021 12:10 Відповісти
То есть потерять союзника номер один это нормально? Абы только бабла дали. Типично для малоросов.
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07.07.2021 12:13 Відповісти
Какого такого союзника номер один? С чего это сша союзник номер один?
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07.07.2021 12:16 Відповісти
А что - среди государств, поддерживающих нас, есть страны с таким же экономическим и военным потенциалом? Ну назовите хоть одну? Кто самый большой донор в МВФ? За чьи деньги мы существуем? Кто нам оружие поставляет? Кто санкции вводит против параши?
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07.07.2021 12:25 Відповісти
МВФ? Тот самый который дает кредиты под кабальные условия? То есть сша платят за все наше существование? Насчет оружия, ты не слышал о том, как хваленый американский комплекс джавелин не сработал во время приезда зе? Так какого спрашивается хр@на Украина должна разорвать связи с Китаем?
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07.07.2021 12:46 Відповісти
Т.ею. с номером один разобрались. Это хорошо.

Да, платят. Иначе здесь все давно накрылось бы медным тазом.

Вау! Один (!) джэвелин не сработал! Вот это да! И что это доказывает? Что ВСЕ джэвелины нерабочие?

Какого хрена? Да очень просто: КНР это союзник параши, тоталитарное государство, которое сейчас проводит тихую экспансию в Восточной Европе. Хотите, чтобы здесь вместо европейцев и американцев оказались азиаты?
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08.07.2021 12:50 Відповісти
1.То есть Украина сама уже ничего не производит? 2. Это доказывает, что у сша оружие не лучше чем у России. 3. Почему тогда с этим союзникм торгует и он крупнейший кредитор штатов?
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08.07.2021 15:31 Відповісти
1. Вопрос сформулирован некорректно. Украина производит, но выручка от продажи произведенного недостаточна. Вот эту недостачу и покрывают кредиты от МВФ.

2. На основании одного-единственного неудачного выстрела? Противотанкового комплекса? А корабли, а самолеты, а танки, а вертолеты - тоже плохие?

3. Вы как-то невнятно сформулировали. Еще раз попробуйте. Если Вы о том, что США с КНР торгует, то да - контракты подписаны, поэтому они выполняются. Но при этом на ряд китайских компаний (таких как Хуавэй, например) наложены санкции. Дальше больше. США готовятся к полному выводу производства из Китая. Недавно Байден расширил список китайских компаний, акции которых запрещено приобретать американским инвесторам. Так что война только начинается... Ну а то, что КНР является крупнейшим кредитором США, ни для кого не секрет. Но пытаться шантажировать этим Америку для Китая равносильно самоубийству. Китайцы как никто другой заинтересованы в стабильном долларе. Китай крупнейший экспортер товаров на американский рынок, а устойчивый курс доллара делает китайский экспорт более дешевым и, соответственно, более конкурентоспособным.
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08.07.2021 16:14 Відповісти
1.Занять можно и кого то другого, того же КНР. 2.Я не говорил, что плохие. 3. Так поэтому там сейчас идет отказ от доллара?
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08.07.2021 16:31 Відповісти
1. Они же не просто так дают кредит. Здесь уже попахивает геополитикой. Вы в курсе, кстати, что посольство КНР в Украине не действует самостоятельно, а выполняет распоряжения посольства КНР в москве? Подумайте над этим...

2. А как можно расценить это предложение: "Это доказывает, что у сша оружие не лучше чем у России". У параши оно плохое (покупают его только страны, которые не могут себе позволить качественное и дорогое американское и европейское оружие) , поэтому напрашивается только один вывод.

3. Это сотрясение воздуха и не более того. Пускай переходят на рубли и юани во взаиморасчетах с парашей. Ради Бога. Пускай вообще только с ними и торгует.
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08.07.2021 17:20 Відповісти
1.США тоже не просто так его дают. 2. Ну и где оружие сша хорошо себя зарекомендовало? В сирии? 3. Значит и война сша с китаем тоже пшик?
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08.07.2021 18:29 Відповісти
1. Для Украины это лучший на сегодня вариант.
2. Везде, где применялось (например, очень хорошо себя зарекомендовало в Сирии против вагнеровцев).
3. Пока идет экономическая войны.
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08.07.2021 20:18 Відповісти
1.Это спорно. 2. Почему тогда Асад победил? 3 .И победителя в ней не будет.
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13.07.2021 12:51 Відповісти
ну, как бы все еще хуже "Украина отозвала подпись под документом ООН по геноциду уйгуров в Китае" https://www.5.ua/ru/myr/ukrayna-otozvala-podpys-pod-dokumentom-oon-po-henotsydu-uihurov-v-kytae-prychyni-dyplomatycheskoho-skandala-248548.html
если не ошибаюсь, то этот документ готовила Канада.

оттуда же "Как и российские, китайские СМИ пестрят заголовками: Украина отворачивается от евроинтеграционного пути. Одно из изданий даже опубликовало карикатуру, на которой украинский президент отплывает от лодки с надписью "антикитайский лагерь".
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07.07.2021 13:46 Відповісти
https://censor.net/ru/user/479570

1. "Ничего личного, просто бизнес"
2. походу, роялист, делает все, чтобы опорочить страну перед западными союзниками и двинуться в распростертые объятия эрэфии. увы.
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07.07.2021 13:51 Відповісти
Надеюсь не ТАК сидел?
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07.07.2021 11:29 Відповісти
задолбался фото вставлять - то не может, то не видно. ну шо за клоун то(я про Мистера Бина)))
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07.07.2021 11:30 Відповісти
Зеленский о встрече с Байденом: "Мы должны понимать, где действительно США нас будут поддерживать" - Цензор.НЕТ 2833
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07.07.2021 11:31 Відповісти
У мнене вставляється аж бігом.
Зеленський про зустріч з Байденом: "Ми повинні розуміти, де дійсно США нас будуть підтримувати" - Цензор.НЕТ 8505
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07.07.2021 11:34 Відповісти
зараз напиши Зеленский и трамп, включи картинки и потом вставляй.
либо сайт не видит, либо вставляет, но в коменте нету, либо с пятого раза вставить мона.
толку то мне лгать. а кстати, гифки не ставил тут ни разу.
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07.07.2021 11:39 Відповісти
Вы лучше расскажите когда будут приняты верительные грамоты у назначенного тобой еще в феврале посла. И когда американцы назначат своего посла в Украине. А потом уже будете тупые сказки для лохов вещать.
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07.07.2021 11:29 Відповісти
так не назначают = намек шо Ермак... и не только он. тонко же?)
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07.07.2021 11:40 Відповісти
Простите, с кем встреча? Разве Байден прокурор? А конкретика такова, что Маркарову не пускают на порог, а Зеленский сядет. Надолго.
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07.07.2021 11:29 Відповісти
вове надо разжевать и в рот положить , а то так ему не понятно в каком направлении американцам выгодно нас поддержать ...
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07.07.2021 11:31 Відповісти
Какая встреча ,в конце июля,дятел?уже 7мое и ничего конкретного))))))
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07.07.2021 11:31 Відповісти
так сначала планировало (аж задрало), шо его пригласят на День Независимости США (04.07.)... люди не захотели портить себе свято...
теперь планирует "на конец" )))) тут и сказочке пока... конец )))))
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07.07.2021 13:31 Відповісти
В чём же это США будут поддерживать банду клоунов-клептократов...?
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07.07.2021 11:35 Відповісти
в направлении искусства
Зеленський про зустріч з Байденом: "Ми повинні розуміти, де дійсно США нас будуть підтримувати" - Цензор.НЕТ 7454
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07.07.2021 11:35 Відповісти
США будуть підтримувати Україну лише там, де це буде безумовно, безпосередньо і насамперед вигідно самим штатам. Україні потрібно діяти абсолютно зеркально.
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07.07.2021 11:35 Відповісти
"Блазню"! Тобі вже давно "відкритим текстом" кажуть, що проблема не в тому "Де дійсно США будуть підтримувать Україну?", а в тому "За яких обставин США будуть підтримувать Україну?"
Але тобі, телепню естрадному, "ніяк не доходить" : мабуть головна "обставина" - це твоє перебування у кріслі Президента а твого шобла придуркуватого - при владі!
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07.07.2021 11:37 Відповісти
Оце коли викладають фото цього "мислітеля" мені на день настрій псується.Під прапором із блокнотом -"сцарь,зроби вумне лице",сміх та й годі.
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07.07.2021 11:37 Відповісти
хм., я иногда тут если послушаю с минуту этот голос... то проймаюсь вяличием найвяличнишего .... кстати раньше иногда смотрели квартал с типами когда жрали водку и горилку - но не было такого отвращения, чем он щас на посаде през.... как то там
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07.07.2021 11:43 Відповісти
В Великом Крадивныцтве, в посадке 100500 деревьев, в разрешении Фильке на въезд, в пятничных шоу 95-го СНБОнала... как много сфер для сотрудничества!
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07.07.2021 11:40 Відповісти
этот клоун думает, что ему все должны. кто ты, вовка, чтобы тебе все помогали? Ты домашнее задание еще не сделал! Не берите Вовку в НАТО! Иначе он там все развалит.)
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07.07.2021 11:41 Відповісти
почему все уже давно понимают, почему нам слабо помогают, а Вовка никак не поймет? Татарову - привет!
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07.07.2021 11:42 Відповісти
Кстати да - тупо из-за тартарова эту шоблу можно ненавидеть как и Антиколорадос.
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07.07.2021 11:44 Відповісти
Кто ж тебе виноват, что ты не понимаешь ?
(Папа, где море?)
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07.07.2021 11:47 Відповісти
Как можно поддерживать того кто работает на врага? Байден даже боится с ЗЕ-предателем говорить о чем то серьезном потому что об етом завтра же узнает Лукашенко и Х***ло от самого Зеленского. Еще и похвастается что там будет лучше.
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07.07.2021 11:47 Відповісти
"Главное у человека не деньги, а натурально - хворма, вчёность. Потому ежели человек вчёный, так ему уже свет переворачивается вверх ногами, пардон, вверх дыбом. И тогда когда тому, одному, которому невчёному, будеть белое, так уже ему, вчёному которому, будет уже как… ну… рябое!" (с)
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07.07.2021 12:25 Відповісти
Для того что бы штаты тебя поддерживали нужно прислушиваться к мнению штатов. А ты поц мама дома , шуры муры с китайцами крутиш. С китайцами держи ухо востро , палец в рот , так по локоть откусят.
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07.07.2021 12:30 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=jXIf8S_eMAk
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07.07.2021 12:33 Відповісти
Ну, посодют Коломойского, а ещё какая помощь нужна ?
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07.07.2021 12:49 Відповісти
І хто йому такі тексти виступи пише, не іначе як якийсь агент ФСБ!
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07.07.2021 13:09 Відповісти
виступів, якщо їх можна так називати.
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07.07.2021 13:23 Відповісти
а Кловун тот еще дипломат... скоро без союзников останемся, один на один с русней
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07.07.2021 13:19 Відповісти
Делайте хоть что-то!..........чтоб понять - в чем вам помогать!)))))
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07.07.2021 13:50 Відповісти
Так этот ПОЦ так до сих пор ничего не понял???? Воистину - ИДИОТ!!!!!
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07.07.2021 13:51 Відповісти
ЦЕ ЗРАДА!
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07.07.2021 14:04 Відповісти
Одна надежда, что это гундосое чмо ФБР прямо в США и арестует.
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07.07.2021 14:10 Відповісти
Зеленський про зустріч з Байденом: "Ми повинні розуміти, де дійсно США нас будуть підтримувати" - Цензор.НЕТ 9533
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07.07.2021 14:31 Відповісти
А що ти, козлище тупе жидівське зробив для того, щоб з тобою говорили і тобі довіряли? Відкликав голос України із засудженням ООН жовторилих за порушення ними прав людини (уйгурів), замість цього підписав з ними торгівельну угоду. Нахабне тупе жиденя.
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07.07.2021 15:04 Відповісти
Для Зеленского заканчивается самая счастливая его полоса в правлении Байдена, . когда Байден занимается внутренними вопросами. Окончание вопроса с принятием плана по инфраструктуре, знаменует поворот внимания на внешнеполитические вопросы, в том числе и на ситуацию в Украине. При этом вовсе не факт, что это будет рассматриваться в рамках "сдерживания России". Байден собирается решать вопрос с глобальным противником - Китаем. И Украина как его крупнейший торговый партнер, получатель технологических решений, источник военно-технической информации для Китая, несомненно будет рассматриваться досконально и тщательно. Преференции китайским структурам и атаки на американские будут способствовать принятию конкретных решений. Личные отношения второстепенны, но создают фон.
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08.07.2021 02:18 Відповісти
 
 