Зеленський про зустріч з Байденом: "Ми повинні розуміти, де дійсно США нас будуть підтримувати"
Президент України Володимир Зеленський очікує від планованої в кінці липня зустрічі з президентом США Джо Байденом розуміння, конкретики і співробітництва в сферах безпеки, оборони та економіки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Чого ми (Україна. - Ред.) очікуємо від зустрічі з президентом США? Конкретики, розуміння, питання: оборони, безпеки, економіки. За всіма трьома напрямами, я вважаю, ми повинні розуміти, як ми можемо співпрацювати, де дійсно США нас підтримуватимуть", - заявив Зеленський на спільному з президентом Литви Гітанасом Науседою брифінгу у вівторок у Вільнюсі.
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Догонят и ещё раз поддержат с ноги.
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Ще 30 червня міністр інфраструктури Олександр Кубрак і міністр комерції Китаю Ван Веньтао підписали угоду про розширення співпраці в області інфраструктурних проектів.
При цьому державні ЗМІ Китаю відкрито пишуть про те, що Київ пішов на угоду, відкликавши підпис під резолюцією ООН із закликом вивчити ситуацію з правами людини в Сіньцзяні.
Іншими словами, Київ обміняв права людини і наших західних союзників (США в першу чергу) на китайські кредити, за які Китай же будуватиме в Україні аеропорти, швидкісні залізничні магістралі, вокзали, мости і дороги.
Китайська преса також радіє, що Київ потрапляє в сферу впливу Пекіна
Где можно посмотреть список "наших західних союзників"?
https://www.youtube.com/watch?v=vpVaiv86stE
С Китаем, которого США считают угрозой нацбезопасности №1. С Китаем, который уйгуров на органы пускает.
опыт сын ошибок трудных..........
https://twitter.com/ArthurKei_UA Arthur Kharytonov
https://twitter.com/ArthurKei_UA @ArthurKei_UA
Арахамія заявив «Сіньхуа», що «Слуга народу» є спорідненою з Комуністичною партією Китаю.
«Слуги» оголошують курс на ідеї Сі Цзіньпіна в економіці та державному секторі.
Ще вони планують розбудовувати СН за лекалами КПК.
І саме КНР буде займатися «модифікацією України».
Питання, чий саме, якщо навіть збирався давати воду в Крим.
https://www.facebook.com/kharytonovarthur?__cft__%5b0%5d=AZXRVpqIz8_iAqa5z0BWlhhx2PVArJtJIYaAxi1doN_OcWlhpEa9ymU14Nl9NrBoCDlNqJpm1bEDStUCTGaDHNZj4i3OBrAFk-5IuM3QKxRX_xhauw59ypbot8lZfbJe8As&__tn__=-UC%2CP-R Артур Харитонов
"Слуга народу" заявила китайській пропаганді про спорідненість з Комуністичною партією Китаю та оголосила курс на реформи Сі Цзіньпіна в Україні.
Понад два тижні свідома частина України ніяковіє від наступу китайського комунізму на Україні, який у КНР вже оголосили перемогою над євроатлантичним шляхом нашої держави.
І доки ми роздумовували, наскільки глибоким виявиться дно, Давид Арахамія, голова фракції "Слуга народу" в українському парламенті, розставляє всі крапки над "і".
7 липня 2021 року російськомовна редакція комуністичної помийки "Сіньхуа" опублікувала "ексклюзивне" інтерв'ю з Арахамією, у якому відкривається правда про сутність останніх геополітичних трансформацій з боку України "Досвід КПК в управлінні державою гідний запозичення", - саме так називається стаття на "Сіньхуа".
1. "Слуга народу" вважає КНР важливим стратегічним партнером.
2. "Слуга народу" планує переймати досвід Комуністичної партії Китаю в управлінні економікою та розбудові держави.
3. Арахамія підкреслює, що принципи правлячих партій України та КНР багато в чому збігаються - через "служіння народу".
4. Арахамія висловив захоплення тим, що Комуністична партія Китаю представлена по всій КНР, у кожному селі та місті; це є партійним взірцем для "Слуги народу".
5. Арахамія прочитав російською мовою книгу Сі про держуправління, після чого сприяв виданню комуністичної "біблії" українською, аби - пряма мова - "українці змогли дізнатися, як Китай подолав труднощі і домігся стрімкого зростання економіки".
6. Арахамія зазначив, що Україна буде переймати досвід китайської економіки, адже "побудова мостів та лікарень за декілька днів" - наукова фантастика для українців.
7. Арахамія резюмував, що КНР є прикладом та стратегічним партнером у модернізації України, яка відбуватиметься за програмою "Один пояс, один шлях".
8. "Слуга народу" працює над посиленням китайської присутності в Україні та відновленням прямого авіасполучення з КНР.
Да, платят. Иначе здесь все давно накрылось бы медным тазом.
Вау! Один (!) джэвелин не сработал! Вот это да! И что это доказывает? Что ВСЕ джэвелины нерабочие?
Какого хрена? Да очень просто: КНР это союзник параши, тоталитарное государство, которое сейчас проводит тихую экспансию в Восточной Европе. Хотите, чтобы здесь вместо европейцев и американцев оказались азиаты?
2. На основании одного-единственного неудачного выстрела? Противотанкового комплекса? А корабли, а самолеты, а танки, а вертолеты - тоже плохие?
3. Вы как-то невнятно сформулировали. Еще раз попробуйте. Если Вы о том, что США с КНР торгует, то да - контракты подписаны, поэтому они выполняются. Но при этом на ряд китайских компаний (таких как Хуавэй, например) наложены санкции. Дальше больше. США готовятся к полному выводу производства из Китая. Недавно Байден расширил список китайских компаний, акции которых запрещено приобретать американским инвесторам. Так что война только начинается... Ну а то, что КНР является крупнейшим кредитором США, ни для кого не секрет. Но пытаться шантажировать этим Америку для Китая равносильно самоубийству. Китайцы как никто другой заинтересованы в стабильном долларе. Китай крупнейший экспортер товаров на американский рынок, а устойчивый курс доллара делает китайский экспорт более дешевым и, соответственно, более конкурентоспособным.
2. А как можно расценить это предложение: "Это доказывает, что у сша оружие не лучше чем у России". У параши оно плохое (покупают его только страны, которые не могут себе позволить качественное и дорогое американское и европейское оружие) , поэтому напрашивается только один вывод.
3. Это сотрясение воздуха и не более того. Пускай переходят на рубли и юани во взаиморасчетах с парашей. Ради Бога. Пускай вообще только с ними и торгует.
2. Везде, где применялось (например, очень хорошо себя зарекомендовало в Сирии против вагнеровцев).
3. Пока идет экономическая войны.
если не ошибаюсь, то этот документ готовила Канада.
оттуда же "Как и российские, китайские СМИ пестрят заголовками: Украина отворачивается от евроинтеграционного пути. Одно из изданий даже опубликовало карикатуру, на которой украинский президент отплывает от лодки с надписью "антикитайский лагерь".
1. "Ничего личного, просто бизнес"
2. походу, роялист, делает все, чтобы опорочить страну перед западными союзниками и двинуться в распростертые объятия эрэфии. увы.
либо сайт не видит, либо вставляет, но в коменте нету, либо с пятого раза вставить мона.
толку то мне лгать. а кстати, гифки не ставил тут ни разу.
теперь планирует "на конец" )))) тут и сказочке пока... конец )))))
Але тобі, телепню естрадному, "ніяк не доходить" : мабуть головна "обставина" - це твоє перебування у кріслі Президента а твого шобла придуркуватого - при владі!
(Папа, где море?)