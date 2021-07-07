Зеленський про зустріч з Байденом: "Ми повинні розуміти, де дійсно США нас будуть підтримувати"

Президент України Володимир Зеленський очікує від планованої в кінці липня зустрічі з президентом США Джо Байденом розуміння, конкретики і співробітництва в сферах безпеки, оборони та економіки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Чого ми (Україна. - Ред.) очікуємо від зустрічі з президентом США? Конкретики, розуміння, питання: оборони, безпеки, економіки. За всіма трьома напрямами, я вважаю, ми повинні розуміти, як ми можемо співпрацювати, де дійсно США нас підтримуватимуть", - заявив Зеленський на спільному з президентом Литви Гітанасом Науседою брифінгу у вівторок у Вільнюсі.

Також читайте: Ключова тема зустрічі Зеленського і Байдена - участь США в протидії російській агресії, - Кулеба