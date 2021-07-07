Зеленський про терміни вступу України в ЄС: У нас однакові цінності, але ціна членства різна. Несправедливо

Україна поділяє європейські цінності і має в найближчому майбутньому бути в ЄС.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні на спільній пресконференції з президентом Литви Гітанасом Науседою, інформує Цензор.НЕТ.

Журналісти запитали Зеленського, як він сприймає той факт, що зараз немає чіткого поняття про терміни вступу України в ЄС і НАТО. Президент України зазначив, що сприймає це "без особливого позитиву".

"Я вважаю, що найголовніше - щоб український народ за цей час (дні, роки) не втратив віри в те, що ЄС бачить Україну рівноправним членом. Я про деякі країни Євросоюзу. Багато країн дійсно нас підтримують, але є країни, які досі сумніваються у членстві України в ЄС і НАТО. Мені здається, що люди в ЄС знають Україну, ми відстоюємо свою незалежність, у нас сильна і потужна армія, я пишаюся кожним військовослужбовцем", - зазначив Зеленський. Він додав, що в боротьбі за незалежність країни загинули приблизно 14 тис. військовослужбовців.

"Українці поділяють європейські цінності. Так, ми в різних країнах, у нас різні мови, ментальність. Але цінності однакові, але, як ми бачимо, ціна членства в Європейському Союзі різна", - зазначив Зеленський, додавши, що вважає це несправедливим.

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