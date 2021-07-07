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Зеленський про терміни вступу України в ЄС: У нас однакові цінності, але ціна членства різна. Несправедливо

Зеленський про терміни вступу України в ЄС: У нас однакові цінності, але ціна членства різна. Несправедливо

Україна поділяє європейські цінності і має в найближчому майбутньому бути в ЄС.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні на спільній пресконференції з президентом Литви Гітанасом Науседою, інформує Цензор.НЕТ.

Журналісти запитали Зеленського, як він сприймає той факт, що зараз немає чіткого поняття про терміни вступу України в ЄС і НАТО. Президент України зазначив, що сприймає це "без особливого позитиву".

"Я вважаю, що найголовніше - щоб український народ за цей час (дні, роки) не втратив віри в те, що ЄС бачить Україну рівноправним членом. Я про деякі країни Євросоюзу. Багато країн дійсно нас підтримують, але є країни, які досі сумніваються у членстві України в ЄС і НАТО. Мені здається, що люди в ЄС знають Україну, ми відстоюємо свою незалежність, у нас сильна і потужна армія, я пишаюся кожним військовослужбовцем", - зазначив Зеленський. Він додав, що в боротьбі за незалежність країни загинули приблизно 14 тис. військовослужбовців.

"Українці поділяють європейські цінності. Так, ми в різних країнах, у нас різні мови, ментальність. Але цінності однакові, але, як ми бачимо, ціна членства в Європейському Союзі різна", - зазначив Зеленський, додавши, що вважає це несправедливим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна має отримати вичерпний перелік реформ для переходу до наступного етапу інтеграції з НАТО, - Зеленський

Автор: 

євроінтеграція (503) Зеленський Володимир (23946) членство в НАТО (1724) членство в ЄС (1263)


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Топ коментарі
+16
бедная , беззаконная , олигархическая , воюющая страна - это же просто подарок для ЕС , и как они смеют на брать нас
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07.07.2021 11:40
+16
Де боротьба з корупцією? Чому рівень корупції за два останніх роки збільшився? Чого ти, мразь зебільно-клована, пистиш за рівність, коли на ділі Україна завдяки тобі віддаляється від європейських цінностей?
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07.07.2021 11:42
+9
Как Ахметов сожет проворачивать свои схемы в ЕС ?
ЕС будет платить ему такую коммуналку ?
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07.07.2021 11:42
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бедная , беззаконная , олигархическая , воюющая страна - это же просто подарок для ЕС , и как они смеют на брать нас
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07.07.2021 11:40 Відповісти
Для тебя ЗЕторчка самая большая ценность - дебильный 95 квартал
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07.07.2021 11:50 Відповісти
Пока у власти будет Зеленский и его шобла никакого вступления в ЕС не будет. Отношение к людям сверхскотское, правосудия нет, законы античеловеческие. Недавно через 2 часа после вакцинации на рабочем месте в Виннице умер от острого сердечного приступа, спровоцированного вакцинацией мужчина 47 лет. Умер прямо на работе, где его и привили. Никто даже не позвонил его жене, даже не посочувствовал, хотя по ТВ врали, что ей сопереживали. А это смерть на производстве, смерть от вакцинации и должны быть очень значительные компенсации. Никто и ничего. Не завели даже следственное дело.Замалчивают, затирают, все как всегда. Люди - слуги нелюдей и обманутые рабы. Ни один умерший после вакцинации в Украине не получил никакой помощи делайте выводы сами.
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07.07.2021 12:19 Відповісти
Как Ахметов сожет проворачивать свои схемы в ЕС ?
ЕС будет платить ему такую коммуналку ?
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07.07.2021 11:42 Відповісти
В ЕС коммуналка выше украинской
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07.07.2021 11:47 Відповісти
А соотношение дохода и коммуналки?
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07.07.2021 11:50 Відповісти
так и в Норвегии с 5000 евро з.п. платят налог 40%, ну и как бы, шоб не так бы живут лучше чем Зеля с Крижополя?
вы бы еще за цену на пиво сказал.
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07.07.2021 11:53 Відповісти
а ты не воруй. тогда и цена будет та же, что и у других.
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07.07.2021 11:42 Відповісти
Де боротьба з корупцією? Чому рівень корупції за два останніх роки збільшився? Чого ти, мразь зебільно-клована, пистиш за рівність, коли на ділі Україна завдяки тобі віддаляється від європейських цінностей?
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07.07.2021 11:42 Відповісти
ах вот Вы как? с козырей пошли ??? ))))
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07.07.2021 11:45 Відповісти
Та ну... в https://censor.net/ru/user/459988, нижче - ще старший козир.
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07.07.2021 11:50 Відповісти
Интересно, какие у нас с Европой общие ценности? У нас даже *евробляхи* считаются презрением и поддаются гонению иунижению. Так же как и европейские товары которые завозятся в Украину больше чем на $100
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07.07.2021 11:43 Відповісти
"євробляхи" в нас - це в Європі списані в утиль автівки; якщо не всі, то 95%
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07.07.2021 11:48 Відповісти
Не свисти. В Европе ездят на старых авто и никто в етом никого не упрекает. Ты хоть логически подумай, все машины приехавшие с Европы полностью в рабочем состоянии и на старом авто ездить не зазорно. Зато в нищей Украине голодранцы продают квартиры и набираются долгов чтобы купить новую шикарную машину которую даже заправить не в состоянии поетому работают на трех работах. В отличие от машин из США которые действительно везут одни битки и конструктор собери одну из трех*.
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07.07.2021 11:53 Відповісти
ти не свисти. Якщо там автівки не проходять тест на СО - їх списують нам. Ну, і пробіг... Да, для нас - вробочому стані...
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07.07.2021 11:58 Відповісти
Дурик, и много в Литве и других странах ЕС списали старых машин? Ето только в Германии правительство чтобы поддержать своих автопроизводителей каждый год вводят ограничения на устаревшие авто. И они получше тех машин и маршруток которые выпускаются в нас и завозятся с Рашки под видом запчастей. Другое дело что наши люди боятся что у них власть бандитов отберет ети машины поетому выбирают самые дешевые до 1000-1500Евро. Если же брать машину за 4-5тыс.Евро то хорошая машина будет. И вообще, причем Украина к Европе? Кстати ты не в курсе что в Европе зарплаты по 2-5тысЕвро, а не по 200Евро как в Украине. Да и в Европе запрещено вывозить лес из страны. Так что не приплетай Украину к Европе. Ничего общего.
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07.07.2021 12:07 Відповісти
ну-ну, тепер зрозуміло що у вас, касапів-зажопів (як як одного із сортів 73/43%зебільного гівна), дійсно, нема з Європою спільних цінностей.
А я тебе за те занесу до кондуїту з приміткою "мертвечукове гівно"
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07.07.2021 12:25 Відповісти
Так мертвечукове гивно ето же ты и тебе подобные. Ето же вы страну тащите на дно. У тебя даже нет контраргументов. Ну что у нас с Европой общего на сегодняшний день? У нас даже цены выше чем в Европе.
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07.07.2021 12:32 Відповісти
Ан Мур не пиши маєчню. Євробляхи безпечнійше й надійнійше за усі нові Ланоси та ВАЗ не кажучі вже про "Таврія нова" .
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07.07.2021 12:23 Відповісти
Не питання, що надійніші за вітчизняний автопром... Але ці євробляхи - авто використанні, підлягають утилізації відповідно до європейських норм.
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07.07.2021 12:30 Відповісти
Ага. 50-ти летние самолеты и поезда а так же автобусы оказываются не выкорыстани. А индивидуальный транспорт вдруг оказался выкорыстаным. Хотя я тебя в любую машину из Европы ткну носом и сравню с общественным транспортом который ездит по нашим дорогам и покажу на деле что на самом деле больше выкорыстано. Ето такой же маразм как закон обязательно пристегиваться в легковом автомобиле но в ето же время можно ехать и висеть в переполненном автобусе или поезде стоя на ступеньках и полицаи закрывают на ето глаза.
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07.07.2021 12:36 Відповісти
Авто котре підлягає утілізауії не заїде своїм ходом. Усі Євробляхи на причепах завезли?
Звідки Ви такі "розумніки" беретеся.... ппц.
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07.07.2021 13:25 Відповісти
У нас с зеленским одинаковые ценности? Это оскорбление.
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07.07.2021 11:44 Відповісти
Ти і твоя зелена шобла-сарана занадто дорого обходитесь українцям.
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07.07.2021 11:44 Відповісти
каждый день нарушать конституцию и законы, о да одни ценности с ЕС
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07.07.2021 11:46 Відповісти
ПерЗеденту объявить "опрос-рефирендум" - и тут же о нем забыть как и не было. Плюнуть на петицию и сказать, что в принципе никому ничего не должен и видал я ваши петиции... О да, ценности прям идентичные.
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07.07.2021 11:54 Відповісти
Начни с себя, сократи для начала кортеж свой на машин так с 20 хотя бы
Ты же президент которого ждал народ, зачем тебе столько охраны ?
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07.07.2021 11:48 Відповісти
скажите еще отдать свои дворцы детям, пересесть на велик и уйти нах если нарушил Закон)))
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07.07.2021 11:51 Відповісти
Охранять от проявлений любви народа!
Она стала слишком бурной!
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07.07.2021 11:53 Відповісти
зеля обратно шось попутав. У нас цены только одинаковы,А цености по делам, а не по словам узнают.
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07.07.2021 11:49 Відповісти
я горжусь каждым военнослужащим Источник: https://censor.net/ru/n3275608\\\\\\\\

ну, вы поняли о ком я хотел сказать? и журналист мог бы, если бы знал, напомнить шо когда это существо отдыхало - "взятый под контроль" морпех медленно погибал.

\\\\ Но ценности одинаковые, но, как мы видим, цена членства в Европейском союзе разная", - отметил Зеленский, добавив, что считает это несправедливым. Источник: https://censor.net/ru/n3275608\\\\\\\\\\\

то есть это как высер шо недавно сделан был - Эй, Столтенберг - че мы на в НАТО(а в штанах Зели наср*то)?
б*же, ну неужели нам мало было красножопых, а тут еще и ЭТО?
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07.07.2021 11:50 Відповісти
Пока в Украине будут выбирать таких как Зеленский и Янукович - о членстве в НАТО и ЕС такие только говорят,а сами подразумевают руцкимир!
Достойные преемники КПСС,с их лозунгом "мы говорим партия,подразумеваем ленин....."
"Мы говорим патия (Сл.Нар.),подразумеваем ленкин!"
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07.07.2021 11:51 Відповісти
всё какую то пургу несёт ... расскажи как ты круто поднял уровень жизни в своей стране , минималку сделай как в Литве , а потом спрашивай почему они нас не хотят , обиженку из себя строишь
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07.07.2021 11:54 Відповісти
Не хотел такие слова использовать, но... Издевается ж, урод моральный! Прям в глаза смеётся!
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07.07.2021 11:57 Відповісти
Спочатку слід усвідомити причини брекситу Англії. За три століття бездержавності та зросійщення українцями всіх національностей втрачено усвідомлення своєї держави. Підступна українізація вже сто років перероджує націю в населення на користь викрадачам усього руського.
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07.07.2021 12:01 Відповісти
ну-да-ну-да ціна кожного члена у ОПУ дуже різна для Кремля - вові заплатили президентством ,Єрмаку справжнім керуванням країною , Подоляку сміхотворними текстами, Татарову наглядом за Аваковим...
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07.07.2021 12:02 Відповісти
С оманским барыгой никакого вступления в НАТО и ЕС не будет ,это не в интересах олигархов!
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07.07.2021 12:11 Відповісти
Зеленский о сроках вступления Украины в ЕС: У нас одинаковые ценности, но цена членства разная. Несправедливо - Цензор.НЕТ 2926
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07.07.2021 12:12 Відповісти
Зеленский о сроках вступления Украины в ЕС: У нас одинаковые ценности, но цена членства разная. Несправедливо - Цензор.НЕТ 3038

Как оказалось, 30 июня наш министр транспорта (господин Кубраков) подписал с министром коммерции КНР межправительственное соглашение о строительстве инфраструктуры в Украине. Конечно же, руками китайцев. Конечно же, подписали все в режиме полной секретности.
Китай получил гордый титул стратегического партнера. А заодно - возможность строить объекты инфраструктуры по-настоящему стратегического уровня.
Открою секрет. Все эти «большие инфраструктурные проекты» чаще всего оказываются зонтиком для грядущего загона стран в долговые ямы перед Пекином. Особенно активно он применяется в странах Африки, Азии и даже в Австралии.
Примечание редакции. Круто быть в такой компании, правда? Чувствуется дружеское отношение.
По сути, это обычная ширма для того, чтобы никто не заметил вторжения китайской стратегической коррупции в Украину. Об особенной «любви» КНР врываться в любую дверь именно через инфраструктурные проекты известно много чего.
Вот мы в Центре политических студий «Доктрина» уже замахались писать об этой черте как особенной характеристике КНР.
Выпустили себе аналитическую записку о стратегической коррупции. Теперь вот сидим, любуемся - Кубраков бесплатно иллюстрации подогнал к ней. Впору проводить общие мероприятия и тыкать в кое-кого указкой, да побольнее.
Почему же наша власть, лучшая в мире и самая величественная в Солнечной системе, вдруг решила брать опасные китайские деньги? Хвататься за то, что разрушает национальных суверенитет почти каждой страны, к этому дару прикоснувшейся? Зачем сознательно делает ставку на утрату полной экономической самостоятельности?
Да потому что это альтернатива для Банковой. Есть неприятный путь в виде Международного валютного фонда. Что-то там требуют время от времени, могут денег не дать в итоге. Правила, изменения, скукотища.

А у китайского гешефта все проще. Дают чаще всего без каких-либо условий. Не требуют ввести рыночные правила, чистить банковский сектор.
Политики? Так ведь их дядюшка Си не трогает - до нужного момента.
Экономика? Тоже без условий. Бери наши чертовы деньги, сколько можно просить! Видишь, их у нас куры не клюют? Бери-бери, да обеими руками.
Конечно, наша власть могла на такое повестись. Ведь МВФ за каждый «должок до зарплаты» выдвигает целый список требований, направленных на рыночные механизмы и усиление их роли.
По сути, Фонд заставляет элиты стремиться к экономии. И усложняет вывод денег из экономики куда-то налево, одним махом рубя кормовую базу некоторых политиков.
Так-то денег нам могут отсыпать и Китай, и МВФ. Только вторые заинтересованы в том, чтобы мы смогли вернуть полученные средства (даже не деньги, а СПЗ). Отсюда и условия, которые способны отпугнуть махровых коррупционеров.
А вот КНР отвалит финансовую помощь практически в любом случае. Цель прямо противоположна: вы должны увязнуть в долгах.
Когда появляются деньги, но вы так и не научились ими пользоваться, получается именно так. Потому победители лотереи редко попадают в рейтинг Forbes, а китайские «инвестиции» не чаще приводят к экономическому процветанию.
Что нужно Пекину? Чтобы вы взяли кэш и спустили его куда угодно, а затем не смогли свой долг вернуть. Счетчика не будет. Возьмут натурой, то есть инфраструктурой.
Мост, порт, аэропорт - да что угодно. Зато условий не будет ни-ка-ких.
МВФ здесь выступает в роли банка, а Китай олицетворяет ломбард. И ведь кредиты без особых условий должны были насторожить дегенератов при власти - но нет. Наверное, потому они и дегенераты.
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07.07.2021 12:13 Відповісти
Хочется обратить ваше внимание и на волну увольнений в Нацбанке, которая прокатилась на прошлой неделе. Люди уходили чуть ли не целыми департаментами.
Прежде всех бежали те специалисты, кто по работе был связан с рефинансом как моделью вывода средств налогоплательщиков на возмещение украденного из банковских вкладов.
Массовый исход из НБУ можно оценивать по-разному. В том числе и как политический протест сотрудников регулятора против политики что руководства, что власти в целом.
Может быть, это сигнал о том, что Банковая лишь имитирует сотрудничество с МВФ. А ведь действительно, еще летом 2020 года Кирилл Шевченко обещал завести в Украину новый транш - и мы его ждем до сих пор. Под добрые увещевания, что «скоро все будет», конечно же.
Сначала у нас по расписанию идет провал сотрудничества с МВФ. Затем Украина запускает китайские компании (самые частные в мире) пастись на наших проектах.
Не нравится, что Международный валютный фонд с нами работал? Так это и был тот инструмент, который маркировал нас как страну, идущую в западный мир с высоко поднятой головой. И, если что-то не устраивает, других маркеров здесь не было.
Раз мы отказываемся от этого метода - значит, и модель существования будет отдаляться от запланированных стратегий и каких-то реформ. Ну а что поделать.
Пока в Киев прилетал госсекретарь США Блинкен, именно выполнение требований МВФ было очерчено как синоним соответствия уровню реформ, необходимому для сотрудничества с американцами. Хорошо пообщались, наверное.
Зато теперь секретарь СНБО Данилов заявляет, что не США являются главным стратегическим партнером. Спасибо, хоть напрямую Китай не упомянул.
Очень круто, мистер Зеленский. Знаете, кто успел в свое время поиграться не только с российским, но и с китайским огоньком? Один уроженец востока Украины, Януковичем его зовут. И результаты этого кадра мы все прекрасно помним.
https://petrimazepa.com/po_stopam_yanukovicha_kitayskiy_put_zelenskogo
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07.07.2021 12:14 Відповісти
Зё очень старается, под прикрытием правильных лозунгов, поссорить нас с ЕС и США. Вопросы вроде бы правильные, зато исполнение в стиле "я не лох". Штаты видно слегка прижгли ему пару точек, и, исходя из умственных способностей, он (или те, кто ему советует) стал в позу хитрого первоклассника: "Так я же хотел как лучше". Имхо, они даже не подозревают, что эта позиция смешна и унизительна для Украины. Что последствия данной стратегии прежде всего опасны для него самого
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07.07.2021 12:29 Відповісти
Зеленский о сроках вступления Украины в ЕС: У нас одинаковые ценности, но цена членства разная. Несправедливо

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А кто-то вообще членом на рояле играет, поэтому и цена разная
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07.07.2021 12:31 Відповісти


У нас одинаковые ценности,(шо ,ценная украинская корупция для "зе".которая его поддерживает ,такая жже ценная и для ЕС и длдя США ? а это и есть цена членства в ЕС
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07.07.2021 12:45 Відповісти
Лучше быть в США и разделять американские ценности.
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07.07.2021 12:51 Відповісти
В каком смысле "украинцы разделяют европейские ценности"(с)? Да они улицу как попало переходят, ПДД игнорят и в общем разделяют ценности типа "от каждого по способностям и каждому по потребностям". Европейскую зарплату хотят - это да.
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07.07.2021 13:17 Відповісти
Другие так не воруют как ЗЕбанда.
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07.07.2021 14:04 Відповісти
Однакові цінності? Брехня! В жодній європейській країні тупих ідіотів не обирають в президенти.
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07.07.2021 14:47 Відповісти
ти порівнюєш ціну яку тобі платили за члєнство в кварталі? чи за гру члєном в тому ж кварталі?
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07.07.2021 15:10 Відповісти
А "какая разница", Голобородько Косовороткович? Вони знають яке твоє членство, яким ти стукав по клавишах, але вони мають на увазі зовсім інше.
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07.07.2021 15:22 Відповісти
Причиною європейського скепсису, щодо членства України в ЄС, є відверто безглуздий вибір її населення, зроблений в квітні 2019 року. Тому Зеленському, перед тим, як робити подібні заяви, потрібно уважно подивитися на себе в дзеркало, те ж саме, рекомендується зробити його адептам.
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07.07.2021 17:29 Відповісти
А зачем ЕС мудрый нарид, который выбирает то овоща-зека, то зеленого осла-писюниста, а Кучму безблокового и многовекторного , породившего олигархов,считает лучшим президентом????
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08.07.2021 02:10 Відповісти
Несправедливо, это когда тупой и беспринципный клоун занимает ЧУЖОЕ место!
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08.07.2021 02:11 Відповісти
верная заява.
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08.07.2021 04:40 Відповісти
 
 