Ухвалення законопроєкту №5600 призведе до різкого подорожчання житла, - Міністерство розвитку громад і територій

Набуття чинності законопроєкту №5600, який обкладає 20% ПДВ операції з продажу житла, призведе до стрибка цін на квартири.

Про це під час засідання Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики заявила заступниця міністра розвитку громад і територій Наталія Козловська. Чиновниця також зазначила, що законопроєкт не був узгоджений із "профільними міністрами" і члени уряду не встигли з ним ознайомитися.

"Під час впровадження норм, передбачених у законопроєкті, вартість квадратного метра житла, наприклад, у 28 тисяч гривень, зросте до 35,3 тисячі гривень. На превеликий жаль, законопроєкт було таким способом винесено на Кабмін, що зміст законопроєкту не бачив ніхто. Тому ви на базі комітету (з питань податкової та митної політики) маєте такий профільний опір - тому що профільні міністри його не бачили", - зазначила Наталія Козловська.

Відповідаючи на запитання голови комітету Данила Гетманцева "Вас обдурили?", Козловська відповіла: "Я так не можу говорити, але виходить, що саме так. Зі змістом законопроєкту урядовці ознайомитися не змогли. Міністри його (законопроєкту) не бачили", - зазначила Наталія Козловська.

Зі свого боку, депутатка "Слуги народу" Олена Шуляк, яка брала участь у засіданні, запропонувала виключити норми про введення ПДВ на поставку житла покупцеві. Депутатка зазначила, що ці норми заважають розгляду законопроєкту 5091, який врегулює питання податків на будівельному ринку і запроваджує механізм державної реєстрації права власності на об'єкти незавершеного будівництва та майбутні об'єкти нерухомості для забезпечення захисту інвесторів.

"Я не хочу, щоб держава була карателем. Я хочу, щоб держава створювала стимули для виходу з тіні. Пропоную все те, що стосується ПДВ на житло, - виключити у другому читанні, подивитися на законопроєкт №5091, який виводить ринок з тіні і пропонує "вбілу" працювати всім забудовникам, і вже потім розробляти законопроєкт, який врегулює питання на будівельному ринку", - заявила Олена Шуляк.

Нагадаємо, Верховна Рада України в четвер, 1 липня, ухвалила в першому читанні проєкт закону №5600, який вносить поправки до Податкового кодексу. Серед них, зокрема, введення оподаткування ПДВ на поставку житла. Запропоновані норми були розкритиковані учасниками ринку та представниками депутатського корпусу, на думку яких додаткове податкове навантаження призведе до подорожчання квартир, скорочення обсягів ринку і банкрутства значної кількості девелоперів.

Так, глава Конфедерації будівельників Лев Парцхаладзе заявив, що нові податкові норми, запропоновані урядом, можуть призвести до того, що для кінцевого покупця ціна на житло зросте одномоментно на 20%, ринок інвестування скоротиться удвічі, а "застій" на будівельному ринку позначиться на економіці країни. Засновник будівельної компанії KAN Development Ігор Ніконов заявив, що ухвалення законопроєкту збільшить вартість нерухомості в Україні на 30-40% і призведе до стрімкого збільшення "проблемних" будівельних об'єктів. Зі свого боку перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк зазначив, що інвестори, які вже вклали кошти в будівництво квартир, на стадії підписання основного договору отримають неприємний сюрприз у вигляді необхідності доплати 20% ПДВ.