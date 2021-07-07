Правоохоронець і цивільний поранені унаслідок стрілянини на Голосіївському проспекті, стрілок закрився в квартирі, введено спецоперацію, - Крищенко. ФОТО

У Києві введена спеціальна поліцейська операція для затримання чоловіка, який поранив поліцейського і цивільного.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

"Постраждалим надають першу медичну допомогу. На місце виїхало керівництво Національної поліції, столичної поліції і слідчо-оперативні групи. За попередньою інформацією, співробітники патрульної поліції виїхали на виклик щодо конфлікту в квартирі на Голосіївському проспекті. На місці події власник приміщення вистрілив з мисливської рушниці в напрямку поліцейських", - випливає з повідомлення.

Як повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, в результаті події поліцейський дістав вогнепальне поранення руки, а інший чоловік - поранення в обличчя.

Після цього зловмисник закрився в зазначеній квартирі.

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"Наразі у столиці введена спеціальна поліцейська операція для затримання зловмисника. Потерпілим надають необхідну медичну допомогу. Вживаються усі заходи, спрямовані на затримання правопорушника. Задіяні спецпризначенці", - зазначив Андрій Крищенко, який зараз перебуває на місці події. Крім того, на місці працюють слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції.

Фото з місця події з'явилася на тelegram-канал "Київ.Оперативний".

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