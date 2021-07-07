Правоохоронець і цивільний поранені унаслідок стрілянини на Голосіївському проспекті, стрілок закрився в квартирі, введено спецоперацію, - Крищенко. ФОТО
У Києві введена спеціальна поліцейська операція для затримання чоловіка, який поранив поліцейського і цивільного.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
"Постраждалим надають першу медичну допомогу. На місце виїхало керівництво Національної поліції, столичної поліції і слідчо-оперативні групи. За попередньою інформацією, співробітники патрульної поліції виїхали на виклик щодо конфлікту в квартирі на Голосіївському проспекті. На місці події власник приміщення вистрілив з мисливської рушниці в напрямку поліцейських", - випливає з повідомлення.
Як повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, в результаті події поліцейський дістав вогнепальне поранення руки, а інший чоловік - поранення в обличчя.
Після цього зловмисник закрився в зазначеній квартирі.
"Наразі у столиці введена спеціальна поліцейська операція для затримання зловмисника. Потерпілим надають необхідну медичну допомогу. Вживаються усі заходи, спрямовані на затримання правопорушника. Задіяні спецпризначенці", - зазначив Андрій Крищенко, який зараз перебуває на місці події. Крім того, на місці працюють слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції.
Фото з місця події з'явилася на тelegram-канал "Київ.Оперативний".
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Дорослий адекватний, психічно здоровий чоловік, що досі не має в власності легальної вогнепальної зброї, нагадує якогось дивака, що, наприклад, принципово не користується мобільним телефоном.
Люди інколи сходять з розуму.
В курсі?
Так до чого тут вогнепальна зброя?
Ок. Погуггли статистику по вбивствам. Переважна більшість - п'яні конфлікти з кухонними ножами.
Запропонуєш заборонити кухонні ножі?
Чи вогнегасники, тому що є 101?
Чи аптечки, тому що є 103?
З легальною вогнепальною зброєю - за останні 30 років лише поодинокі випадки.
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В мене, в усіх моїх сусідів, знайомих - в усіх є зброя. Як мінімум - турецькі помпи.
А так, навіть McMillan під .50BMG (ото точно сусід маньяк ).
І що?
Тиша та спокій. Поки не сталося біди. Від нас вона не залежить.
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"Судьба играет. человеком, а человек играет на трубе."
Скільки мисливської зброї зареєстровано ?
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Аргументи? Так Ви ж пишаєтеся тим, що ні у вас, ні в знайомих нема зброї (то вони Вам не кажуть)) ).
Відверто не розумію. Як можна не мати зброї. В наші буремні часи.
2. Наразі нема такого, що містами бродять банди розбійників. Я Вам натякнув, але Ви не зрозуміли. Відповідно, кількість зброї була б на порядок більша, ніж зараз є.
аргумент: як ви збираєтеся захищатися від уряду? ви забули, що було 7 років тому? ви історію вивчали хоча б трохи? особливо історію англії та сша. ви справді думаєте, що уряд повинен мати виключне право на володіння всією зброєю, що є в країні? "Those that fail to learn from history are doomed to repeat it."
2. Посилання на 2014 рік некоректне - проти регулярної армії з мисливською зброєю можна вести лише партизанську війну.
2. ви про яку регулярну армію говорите? я кажу про український уряд і силові структури підпорядковані цьому уряду. про яку війну з якою регулярною армією ви говорите і чому раптом посилання на 14 рік некоректне? немає "мисливської" зброї, це недолік та маніпуляція нашого недозакону про зброю. є просто зброя. одна одиниця зброї може відрізнятися від іншої
а якщо одного дня бухий водій зіб'є вас на переході? виходить, треба не виходити з дому.
слухайте, світ і справді небезпечний. але це не означає, що потрібно все аргументувати емоціями та страхом. якщо ви боїтеся зброї - це ваше право, не користуйтеся нею. але через те, що у вас щось викликає якісь негативні емоції, не означає, що це щось потрібно усім заборонити. тим паче я вам відкрию таємницю: криміналу плювати, що ви забороняєте законослухняним громадянам. фантастика, правда ж? просто заборонивши зброю на законодавчому рівні, ви від неї не здихаєтесь, вона просто так не дематеріалізується. у нас зараз заборонені пістолети. хочете сказати, що їх ні в кого немає? але ж вони заборонені, як це сталося? у нас заборонені наркотики, їх ніде ні в кого немає?
нарколюбовцы же тоже кушать хотят.
если реально то ментов не жаль - вон читал шо тупо в Харькове все оплачено наверх и спокойно камвхорингом в "офисе"(трехкомнатная квартира) занимаются, а раз приехал КОРД ибо "наверху" тело подумало шо ему не заплатили вовремя... смехотища. Шапошников недурно Авакяна ненавидит - давайте петицию напишем шо Авакяна надо вышвырнуть?
Че, а как это "не на часі"?
Сотрудников правоохранительных органов увезла скорая, а стрелков пытаются задержать.
На данный момент в полиции подробности не раскрывают.
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Подивіться амерські бойовики.
В дерьмовеньком фильмишке.
Книжки люди совсем не читают..