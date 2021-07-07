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Новини Окуповані території Коронавірус і карантин
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За три тижні рівень смертності від коронавірусу в окупованому Криму зріс на 62%

За три тижні рівень смертності від коронавірусу в окупованому Криму зріс на 62%

Так звана глава управління "Росспоживнагляду" щодо Криму і Севастополя Наталя Пеньковська повідомила, що за минулий тиждень встановлено рекорд щодо летальних випадків від коронавірусної інфекції.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії, про це вона сказала 7 липня на засіданні оперативного штабу з протидії COVID-19.

"Цього тижня в нас антирекорд з летальних випадків. Значно у нас зріс показник летальності в порівнянні з двома попередніми. Тенденція зберігається, за останні три тижні рівень летальних випадків зріс на 62%", - сказала Пеньковська.

За даними кримського МОЗ, за минулу добу від коронавірусу померли сім пацієнтів, а всього за час пандемії - 1559. За добу зафіксовано 335 нових випадків COVID-19 в окупованому Криму.

Дані російської влади Криму і Севастополя про захворюваність на коронавірус не підтверджені міжнародними організаціями та іншими незалежними джерелами. Правозахисники стверджують, що ця статистика суттєво занижена, оскільки не відображає багатьох важливих факторів, зокрема інфікування в лавах російських військових і спецслужб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія б'є рекорди за добовою смертністю від COVID-19: померли 737 пацієнтів. Лідери - Москва і Пітер

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карантин (18172) Крим (14174) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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За три недели уровень летальных случаев в оккупированном Крыму вырос на 62% - Цензор.НЕТ 2628
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07.07.2021 11:36 Відповісти
Настойка комаров на боярышнике вам поможет. Колоть прямо в сердце по 100 мл.
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07.07.2021 11:38 Відповісти
кацапам больше нравятся ректальные инъекции
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07.07.2021 11:52 Відповісти
А адмінмежа не перекрита
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07.07.2021 11:42 Відповісти
Это уже не только камни и вода с неба - Сам Господь Саваоф наводит порядок и справедливость в Крыму.
Все народы узнают что Господь есть ревнитель.

Да святится Имя Его во веки веков.
Аминь,


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07.07.2021 13:20 Відповісти
Ну отдыхающие и нам привезут. Так что радоваться не а тему.
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07.07.2021 13:26 Відповісти
 
 