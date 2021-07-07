За три тижні рівень смертності від коронавірусу в окупованому Криму зріс на 62%
Так звана глава управління "Росспоживнагляду" щодо Криму і Севастополя Наталя Пеньковська повідомила, що за минулий тиждень встановлено рекорд щодо летальних випадків від коронавірусної інфекції.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії, про це вона сказала 7 липня на засіданні оперативного штабу з протидії COVID-19.
"Цього тижня в нас антирекорд з летальних випадків. Значно у нас зріс показник летальності в порівнянні з двома попередніми. Тенденція зберігається, за останні три тижні рівень летальних випадків зріс на 62%", - сказала Пеньковська.
За даними кримського МОЗ, за минулу добу від коронавірусу померли сім пацієнтів, а всього за час пандемії - 1559. За добу зафіксовано 335 нових випадків COVID-19 в окупованому Криму.
Дані російської влади Криму і Севастополя про захворюваність на коронавірус не підтверджені міжнародними організаціями та іншими незалежними джерелами. Правозахисники стверджують, що ця статистика суттєво занижена, оскільки не відображає багатьох важливих факторів, зокрема інфікування в лавах російських військових і спецслужб.
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