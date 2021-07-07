Держдеп не має надавати Україні жодних документів щодо санкцій проти Коломойського, - посольство США

На початку березня США запровадили санкції проти Ігоря Коломойського і його найближчих родичів за участь у корупційних злочинах. Президент Володимир Зеленський вітав це рішення, втім, Україна жодних санкцій проти Коломойського не запровадила досі.

У травні 2021 року секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що Україна розгляне питання санкцій проти Ігоря Коломойського, як тільки отримає від американської сторони відповідні документи щодо санкцій уряду США проти українського олігарха.

Як інформує Цензор.НЕТ, видання ZN.UA поцікавилося у Посольства США в Україні, чи надсилав уряд США відповідні документи українській стороні, а якщо ні, то з яких причин цього ще не зроблено?

У відповідь на наш запит, посольство США повідомило таке:

по-перше, "відповідно до чинних регуляцій, Сполучені Штати не надають спільних пакетів документації, що використовується, при впровадженні санкцій проти корупціонерів у США";

по-друге: "пан Коломойський - громадянин України, який вчинив більшість своїх корупційних дій в Україні проти української компанії, а українські правоохоронні органи мають усі повноваження розслідувати ці злочини з метою притягнення пана Коломойського до відповідальності за будь-які злочини, які він, можливо, вчинив".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков про можливі санкції РНБО проти Коломойського: Громадян, які порушили законодавство, потрібно за ним і притягати

Тож, висновок один, небажання РНБО накладати санкції на Коломойського в Україні не продиктоване жодними зовнішніми чинниками. Щобільше, воно сильніше інстинкту самозбереження настільки, що змусило вдатися до відвертих маніпуляцій і перекладання відповідальності на уряд США, де, на відміну від України, проти Коломойського діють не лише санкції, але й ведуться розслідування, та судова справа за обвинуваченнями у фінансових махінаціях та відмиванні грошей.

За інформацією ZN.UA, в процесі підготовки візиту Зеленського в США, Білий дім запросив в американських правоохоронних органів всіляку інформацію про діяльність Ігоря Коломойського. Його персона і "досягнення" стануть одними з основних питань для обговорення під час візиту Зеленського в США.

Нагадаємо, 5 березня Сполучені Штати Америки публічно визнали олігарха Ігоря Коломойського причетним до корупції і запровадили санкції проти нього і його сім'ї.