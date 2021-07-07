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Держдеп не має надавати Україні жодних документів щодо санкцій проти Коломойського, - посольство США

Держдеп не має надавати Україні жодних документів щодо санкцій проти Коломойського, - посольство США

На початку березня США запровадили санкції проти Ігоря Коломойського і його найближчих родичів за участь у корупційних злочинах. Президент Володимир Зеленський вітав це рішення, втім, Україна жодних санкцій проти Коломойського не запровадила досі.

У травні 2021 року секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що Україна розгляне питання санкцій проти Ігоря Коломойського, як тільки отримає від американської сторони відповідні документи щодо санкцій уряду США проти українського олігарха.

Як інформує Цензор.НЕТ, видання ZN.UA поцікавилося у Посольства США в Україні, чи надсилав уряд США відповідні документи українській стороні, а якщо ні, то з яких причин цього ще не зроблено?

У відповідь на наш запит, посольство США повідомило таке:

по-перше, "відповідно до чинних регуляцій, Сполучені Штати не надають спільних пакетів документації, що використовується, при впровадженні санкцій проти корупціонерів у США";

по-друге: "пан Коломойський - громадянин України, який вчинив більшість своїх корупційних дій в Україні проти української компанії, а українські правоохоронні органи мають усі повноваження розслідувати ці злочини з метою притягнення пана Коломойського до відповідальності за будь-які злочини, які він, можливо, вчинив".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков про можливі санкції РНБО проти Коломойського: Громадян, які порушили законодавство, потрібно за ним і притягати

Тож, висновок один, небажання РНБО накладати санкції на Коломойського в Україні не продиктоване жодними зовнішніми чинниками. Щобільше, воно сильніше інстинкту самозбереження настільки, що змусило вдатися до відвертих маніпуляцій і перекладання відповідальності на уряд США, де, на відміну від України, проти Коломойського діють не лише санкції, але й ведуться розслідування, та судова справа за обвинуваченнями у фінансових махінаціях та відмиванні грошей.

За інформацією ZN.UA, в процесі підготовки візиту Зеленського в США, Білий дім запросив в американських правоохоронних органів всіляку інформацію про діяльність Ігоря Коломойського. Його персона і "досягнення" стануть одними з основних питань для обговорення під час візиту Зеленського в США.

Нагадаємо, 5 березня Сполучені Штати Америки публічно визнали олігарха Ігоря Коломойського причетним до корупції і запровадили санкції проти нього і його сім'ї.

Автор: 

Коломойський Ігор (3122) посольство (945) санкції (11874) РНБО (2285) США (23032)


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Топ коментарі
+77
Бубочка не слезет с члена Коломойского никогда.
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07.07.2021 11:51
+47
с перевода с дипломатического языка госдепа США, они ответили ЗЕлефилам:
- вы там что, ВООБЩЕ ОХ...ЕЛИ????????????!!!!
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07.07.2021 11:52
+43
кстати в последнее время у Зеленского все время заявляют, что то Германия, то Франция то США что то должны.... Вспоминается легендарное "Я вам ничего не должен ..."
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07.07.2021 11:53
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Бубочка не слезет с члена Коломойского никогда.
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07.07.2021 11:51 Відповісти
Он регулярно слазит с него что бы поменять позу и встать на колени....
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07.07.2021 12:03 Відповісти
На коліна, то коли путіну в очи хоче подивитись...
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07.07.2021 12:20 Відповісти
Пропоную видати Коломойського в США, в нього ж немає візи, то хай поїде по екстрадиції, в нього ж там стільки активів безхозних лишилось!
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07.07.2021 19:33 Відповісти
Як робота? Все паплюжишь Президента?
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07.07.2021 13:13 Відповісти
Музчина, панамочку оденьте а то Вы клоуна уже президентом начали называть.
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07.07.2021 13:17 Відповісти
"І тут Остапа понесло". Давай не зупиняйся.
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07.07.2021 13:18 Відповісти
А шо ж у тебя президент - дебил? Его паплюж, не паплюж - не выйдет из говна пуля.
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07.07.2021 13:53 Відповісти
Кому то и осёл кобыла
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07.07.2021 16:08 Відповісти
Щось не чутно, щоб так званий президент включив до когорти олігархів коломойського, може він і не олігарх, а на чесні гроші скупив пів України і пару штатів в Америці?
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07.07.2021 17:04 Відповісти
Так как Беня постоянно добавляет смазки (в виде долларов) то член будет погружаться только глубже ,пока лупоглазая бубочка не получит такое же расследование от США в отношении себя
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07.07.2021 12:28 Відповісти
Какие расследования?..Они одной крови.
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07.07.2021 19:58 Відповісти
с перевода с дипломатического языка госдепа США, они ответили ЗЕлефилам:
- вы там что, ВООБЩЕ ОХ...ЕЛИ????????????!!!!
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07.07.2021 11:52 Відповісти
Что, зебобики, про встречу Великого Идиота с Байденом скажете?
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07.07.2021 11:52 Відповісти
они будут настаивать ))))) и ждать...а вдруг сжалятся? ))))
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07.07.2021 11:55 Відповісти
Как что? Эту встречу украл барыга!
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07.07.2021 12:04 Відповісти
кстати в последнее время у Зеленского все время заявляют, что то Германия, то Франция то США что то должны.... Вспоминается легендарное "Я вам ничего не должен ..."
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07.07.2021 11:53 Відповісти
ему только рашка ничего не должна, скоро там будем, брататься
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07.07.2021 12:03 Відповісти
Э не граждане, хто девочку кормит тот ее и танцует. В данной ситуации - кто бандюка ловит тот его и раздевает на бабло.
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07.07.2021 11:53 Відповісти
Бред безрамотный.
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07.07.2021 12:08 Відповісти
відповіло пупок "беЗРамотный"
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07.07.2021 12:24 Відповісти
Это все аргументы, зебил?
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07.07.2021 12:25 Відповісти
Який хазяйновитий цей ЗЕхлопчик!!!
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07.07.2021 12:27 Відповісти
да уж, правильно врезали. а то наш клоун совсем берега попутал, причем болезнь очень сильно прогрессирует в последнее время!
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07.07.2021 11:56 Відповісти
ДАТА ЩЕ НЕ ПРИЗНАЧЕНА - а діалог зі США вже відбувається , вова виторговує Бєні прасщєніє сдєлкай з Китаєм- УГРАЖАЄТ ОНО
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07.07.2021 11:56 Відповісти
бєню не трожьтє! он з вавой прішьол, з вавой его і унєсут
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07.07.2021 11:57 Відповісти
легко врать лохторату - тяжело умным людям в штатах (народная мудрость)))))
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07.07.2021 11:57 Відповісти
зесрань приплыла)
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07.07.2021 11:59 Відповісти
А Україна щось винна Госдепу у відповідь, і щось повинна робити? Якщо ні, то до чого взагалі вести про це розмову.
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07.07.2021 12:00 Відповісти
Данілов заявив, що чекає документи від США.
Це написано в даній статті ЦН.
Типу без них цьому надувачу щок з РНБО-95 мало доказів злочинів каломоя, щоб наказати його в Україні чи хоча б ввести їхні смішні санкції проти мафіозі.
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07.07.2021 12:10 Відповісти
Бєня з пуйлом хочуть, щоб Зєля послав Байдена.
Питання: до кого дослухається Зєля, до тієї частини українців, які не хочуть знову опинитись під росією, чи до своїх ляльководів, які штовхають його саме туди?
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07.07.2021 15:54 Відповісти
И где вас подоляк таких берёт ?
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07.07.2021 16:10 Відповісти
Доказательства есть, но мы их вам не покажем. Как всегда.
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07.07.2021 12:07 Відповісти
А зачем вам доказательства? Вы что, беню раздевать будете?
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07.07.2021 12:10 Відповісти
Прочитати статтю слабо?

"господин Коломойский - гражданин Украины, который совершил большинство своих коррупционных действий в Украине против украинской компании, а у украинских правоохранительных органов есть все полномочия расследовать эти преступления с целью привлечения господина Коломойского к ответственности за любые преступления, которые он, возможно, совершил".

Поэтому, вывод один, нежелание СНБО накладывать санкции на Коломойского в Украине не продиктовано никакими внешними факторами. Более того, оно сильнее инстинкта самосохранения настолько, что заставило прибегнуть к откровенным манипуляциям и перекладыванию ответственности на правительство США, где, в отличие от Украины, против Коломойского действуют не только санкции, но и ведутся расследования, и судебное дело по обвинению в финансовых махинациях и отмывании денег.

Источник: https://censor.net/ru/n3275617
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07.07.2021 12:11 Відповісти
Для жоріка там буковок забагато, а мізків у нього мало, щоб зрозуміти...
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07.07.2021 12:25 Відповісти
О как еще раз по подсрачник дали притом в очень открытой форме одним словом пендель по полной программе ВОва буратино папы Карло и может больше ничего не рассказывать
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07.07.2021 12:10 Відповісти
В США знають, що коломийський тут же дізнається про все.
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07.07.2021 12:13 Відповісти
валерьевич дал задание выкупить у американцев шо они там ему на вводили , а вовку послали , и правильно сделали
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07.07.2021 12:15 Відповісти
Американы - красавы... Как ответили! Вы, говорят, суки зеленые, если чувствуете в жепе руку Коломойши, то не делайте из нас проктологов.
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07.07.2021 12:23 Відповісти
Клас!!! +++++!
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07.07.2021 12:30 Відповісти
правительство США как-бы намекает
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07.07.2021 12:24 Відповісти
Какие там намеки? Просто, закономерно, послало...
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07.07.2021 12:27 Відповісти
У зели все ********** замашки, мы про санкции не слышаои если у вас есть то вышлите.
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07.07.2021 12:28 Відповісти
Хозяин перед вассалами не отчитывается
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07.07.2021 12:31 Відповісти
Это о бене и зеле.
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07.07.2021 12:41 Відповісти
Ги. Нелоха послали прямим текстом)))
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07.07.2021 12:41 Відповісти
Не послали а поставили раком.
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07.07.2021 15:50 Відповісти
На кожну хитру дупу-95 є американський болт з лівою різьбою.
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07.07.2021 12:44 Відповісти
Хорошо по щекам США зеленскому надавало.
Как будто в Украине никто не в курсе что делал Коломойский.
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07.07.2021 12:53 Відповісти
так шо бэне уже заказали чартер в один конец до Алькатраса ? а там вип-камеру тоже можно
купить? и кусочек пляжа.... с наядами.... ???
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07.07.2021 13:18 Відповісти
Во-вторых "господин Коломойский - гражданин Украины, который совершил большинство своих коррупционных действий в Украине против украинской компании, а у украинских правоохранительных органов есть все полномочия расследовать эти преступления с целью привлечения господина Коломойского к ответственности за любые преступления, которые он, возможно, совершил".Источник: https://censor.net/ru/n3275617

Ну, и вперёд, господин президент Зеленский, вперёд, СНБО, господин Данилов, вперёд, офис ГП и суды!
Или у вас кишка тонка, всё имитиция?
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07.07.2021 13:32 Відповісти
Что может сделать зьйобнутый шут, если Бенина рука находится в его жопе? Строить из себя целку не получится, штаты не 13 млн. дебилов, выбравших шута президентом, на прямой вопрос они ждут конкретный действий найвелычнишого дебила, ослика оманского.
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07.07.2021 15:54 Відповісти
Мені зайшла в голову думка: а українці самі хочуть, щоб їх обманювали. Зрозуміло, що Зеленський забрався в крісло президента обманом, що йому забезпечили олгіархи, московія та змі за їх же гроші. Але й людям подобаються обіцянки, по суті брехня, легковажність. "От мене оберете, я вам все й забеспечу!". І виборець думає: а може!
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08.07.2021 16:32 Відповісти
Сруль бабу Беню не сдаст.
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07.07.2021 13:44 Відповісти
У Сруля нет выбора. Куйло его не примет, в Европе своих идиотов хватает, прийдется ЗЕле сажать Беню.
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07.07.2021 15:56 Відповісти
Есть выбор. Захватить власть до конца жизни, как это сделал Ху&ло.
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07.07.2021 16:13 Відповісти
Зеля - трусливый шакал, куда ему. Из него президент, как из говна пуля, он и его квартал только воровать могут. Тем более, жители Украины не тупое стадо, как на орде, сметут как кучку мусора.
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07.07.2021 16:42 Відповісти
Тільки є один нюанс, у нього вірні сторожові пси, поліція оснащена краще за армію.
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07.07.2021 17:17 Відповісти
Теперь у Бени два пути. Или с Ваваном под венец. Или в штаты к прокурору.
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07.07.2021 13:50 Відповісти
Бубочка мечтает, что американская фемида перетопчется, как у нас. Не выйдет, прийдется Бене ответить.
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07.07.2021 16:44 Відповісти
млять. кто ж вам документы то доверит, после того, как вы операцию с вагнеровцами слили?
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07.07.2021 13:55 Відповісти
А это привычный уже жлобский стиль. Все во всём виноваты, а мы никому ни чего не должны.
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07.07.2021 15:10 Відповісти
Зебіли по іншому не вміють
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07.07.2021 16:12 Відповісти
Коломойський дав завдання Косоворотці запросити пакет документів по санкціях проти нього, які є в США, щоб підготуватися до захисту і знати де тонкі місця і Вальдемар не заставив себе чекати - зразу в бій по захисту бородатої бабусі. Але США добре пам'ятають, що сталося з секретними докуменетами по "вагнерівцях". Як там санкції проти телеканалу "1+1" власниками якого є Коломойський і Медведчук і постійним заседатим Косоворотка Термосівна? Також чекаєте документи від США? Чи знову Порошенко заважає?
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07.07.2021 15:20 Відповісти
Як так ?! Це ж батько Голобородьки! А медвечук його хрещена мати.
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07.07.2021 15:45 Відповісти
Зе+Ко намного хуже Яныка. Яйцонюк предъявлял жесткие требования Яныку. Почему он сейчас спрятался и молчит? Какие-то двойные стандарты. Неужели продался Зе+Ко?
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07.07.2021 16:05 Відповісти
Штатам лишається тільки конфіскувати накрадене Коломойським, якщо Україна не має претензій і бажання розслідувати злочини видатного шахрая і корупціонера.
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07.07.2021 17:24 Відповісти
Такої корупції Україна не знала навіть при зеку янику. Але ж лохам це подобається.
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07.07.2021 17:33 Відповісти
Держдеп не має надавати Україні жодних документів щодо санкцій проти Коломойського, - посольство США - Цензор.НЕТ 3760
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07.07.2021 18:36 Відповісти
@во-вторых "господин Коломойский - гражданин Украины, который совершил большинство своих коррупционных действий в Украине против украинской компании, а у украинских правоохранительных органов есть все полномочия расследовать эти преступления с целью привлечения господина Коломойского к ответственности за любые преступления, которые он, возможно, совершил".Источник: https://censor.net/ru/n3275617

....цікаве словоблудство ....- то он "беременный" или как...- то воно е злочинець чи як....
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07.07.2021 19:54 Відповісти
Посольство США має реальні шанси попасти під санкції "всемогутнього " РНБО!
А Беню нашого не можна чіпати)
Держдеп не має надавати Україні жодних документів щодо санкцій проти Коломойського, - посольство США - Цензор.НЕТ 9376
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07.07.2021 19:58 Відповісти
Это такой развод лохов намечался. Мол пусть США пришлют документы по расследованиям ФБР против ИВК, мериканцы же лохи, пришлют Бубочке и Данилову а те быренько Бене их сплавят. Т.е Данилов проявлял активность на фронте защиты ИВК от американского правосудия. Браво! Потом Бубочка устами младегца задает вопрос-чего мы не в НАТО, а Верещучка позичивши у Сірка вопрошает -"а покажите, где в нас каррупция"?
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07.07.2021 21:10 Відповісти
 
 