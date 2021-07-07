Держдеп не має надавати Україні жодних документів щодо санкцій проти Коломойського, - посольство США
На початку березня США запровадили санкції проти Ігоря Коломойського і його найближчих родичів за участь у корупційних злочинах. Президент Володимир Зеленський вітав це рішення, втім, Україна жодних санкцій проти Коломойського не запровадила досі.
У травні 2021 року секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що Україна розгляне питання санкцій проти Ігоря Коломойського, як тільки отримає від американської сторони відповідні документи щодо санкцій уряду США проти українського олігарха.
Як інформує Цензор.НЕТ, видання ZN.UA поцікавилося у Посольства США в Україні, чи надсилав уряд США відповідні документи українській стороні, а якщо ні, то з яких причин цього ще не зроблено?
У відповідь на наш запит, посольство США повідомило таке:
по-перше, "відповідно до чинних регуляцій, Сполучені Штати не надають спільних пакетів документації, що використовується, при впровадженні санкцій проти корупціонерів у США";
по-друге: "пан Коломойський - громадянин України, який вчинив більшість своїх корупційних дій в Україні проти української компанії, а українські правоохоронні органи мають усі повноваження розслідувати ці злочини з метою притягнення пана Коломойського до відповідальності за будь-які злочини, які він, можливо, вчинив".
Тож, висновок один, небажання РНБО накладати санкції на Коломойського в Україні не продиктоване жодними зовнішніми чинниками. Щобільше, воно сильніше інстинкту самозбереження настільки, що змусило вдатися до відвертих маніпуляцій і перекладання відповідальності на уряд США, де, на відміну від України, проти Коломойського діють не лише санкції, але й ведуться розслідування, та судова справа за обвинуваченнями у фінансових махінаціях та відмиванні грошей.
За інформацією ZN.UA, в процесі підготовки візиту Зеленського в США, Білий дім запросив в американських правоохоронних органів всіляку інформацію про діяльність Ігоря Коломойського. Його персона і "досягнення" стануть одними з основних питань для обговорення під час візиту Зеленського в США.
Нагадаємо, 5 березня Сполучені Штати Америки публічно визнали олігарха Ігоря Коломойського причетним до корупції і запровадили санкції проти нього і його сім'ї.
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- вы там что, ВООБЩЕ ОХ...ЕЛИ????????????!!!!
Це написано в даній статті ЦН.
Типу без них цьому надувачу щок з РНБО-95 мало доказів злочинів каломоя, щоб наказати його в Україні чи хоча б ввести їхні смішні санкції проти мафіозі.
Питання: до кого дослухається Зєля, до тієї частини українців, які не хочуть знову опинитись під росією, чи до своїх ляльководів, які штовхають його саме туди?
"господин Коломойский - гражданин Украины, который совершил большинство своих коррупционных действий в Украине против украинской компании, а у украинских правоохранительных органов есть все полномочия расследовать эти преступления с целью привлечения господина Коломойского к ответственности за любые преступления, которые он, возможно, совершил".
Поэтому, вывод один, нежелание СНБО накладывать санкции на Коломойского в Украине не продиктовано никакими внешними факторами. Более того, оно сильнее инстинкта самосохранения настолько, что заставило прибегнуть к откровенным манипуляциям и перекладыванию ответственности на правительство США, где, в отличие от Украины, против Коломойского действуют не только санкции, но и ведутся расследования, и судебное дело по обвинению в финансовых махинациях и отмывании денег.
Источник: https://censor.net/ru/n3275617
Как будто в Украине никто не в курсе что делал Коломойский.
купить? и кусочек пляжа.... с наядами.... ???
Ну, и вперёд, господин президент Зеленский, вперёд, СНБО, господин Данилов, вперёд, офис ГП и суды!
Или у вас кишка тонка, всё имитиция?
....цікаве словоблудство ....- то он "беременный" или как...- то воно е злочинець чи як....
А Беню нашого не можна чіпати)