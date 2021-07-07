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Новини
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Зеленський має намір обговорити з Меркель питання "Північного потоку-2": Це важливо для енергетичної безпеки всієї Європи

Зеленський має намір обговорити з Меркель питання

Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту 12 липня до Німеччини має намір обговорити з канцлером ФРН Ангелою Меркель тематику енергетичної безпеки в контексті будівництва магістрального газопроводу "Північний потік-2".

Про це він заявив на спільній з президентом Литви Гітанасом Науседою брифінгу в середу у Вільнюсі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Питання "Північного потоку-2" - це питання глобальне, і я очікую розмови щодо нього з пані Меркель... Це важливо для енергетичної безпеки не лише України, а всієї Європи", - заявив глава держави.

Він зазначив, що сьогодні багато країн ЄС розділені в питанні будівництва "Північного потоку-2", оскільки, на погляд Зеленського, "важко знайти баланс між безпекою та економікою".

"Мені здається, що питання "Північного потоку-2"- це такий лакмусовий папірець, який показує, що пріоритетне для тих чи інших країн, коли вони не відчувають відсутності безпеки, а думають про економіку", - сказав президент України.

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"Я вважаю, що насамперед - безпека, а після вже економіка. Але ми розуміємо, що і без економіки неможливо. Але для кого тоді будувати, якщо у нас війна і гинуть люди", - наголосив Зеленський.

Автор: 

Німеччина (7379) Зеленський Володимир (23954) Меркель Ангела (1139) Північний потік (2464)


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Топ коментарі
+3
главное понаглей, ноги на стол, почему?, шо за х-ня?, упала-отжалась.

Как с Байденом, - шоб точно выгорело.
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07.07.2021 12:22
+2
Получит полную жопу хотелок путина и с тем поедет потом к байдену
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07.07.2021 12:26
+1
Он Байдена продолжает преследовать. Собирается даже в Вашингтон лететь.
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07.07.2021 12:24
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F А там ....*любофффі поток * ..
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...Зеленский намерен обсудить с Меркель вопрос "Северного потока-2": Это важно для энергетической безопасности всей Европы - Цензор.НЕТ 1159...
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07.07.2021 12:19 Відповісти
главное понаглей, ноги на стол, почему?, шо за х-ня?, упала-отжалась.

Как с Байденом, - шоб точно выгорело.
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07.07.2021 12:22 Відповісти
Он Байдена продолжает преследовать. Собирается даже в Вашингтон лететь.
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07.07.2021 12:24 Відповісти
Получит полную жопу хотелок путина и с тем поедет потом к байдену
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07.07.2021 12:26 Відповісти
Цю тему потрібно було підіймати ПОСТІЙНО, а не "під час зустрічи в ході розмови".
🎹🐸
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07.07.2021 12:27 Відповісти
Квартал-95 і "Північний потік-2"...

Здуріти...
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07.07.2021 12:40 Відповісти
Зеленський має намір обговорити з Меркель питання "Північного потоку-2": Це важливо для енергетичної безпеки всієї Європи - Цензор.НЕТ 3182
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07.07.2021 12:40 Відповісти
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07.07.2021 13:31 Відповісти
Энергетическая безопасность ЕС в любом случае не пострадает. Да и Украины тоже. Просто вместо виртуального, будет настоящий реверс из Европы.
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07.07.2021 12:48 Відповісти
Бідна Меркель, знову її може затрусити, аби витримала.
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07.07.2021 13:28 Відповісти
Зеленський має намір обговорити з Меркель питання "Північного потоку-2": Це важливо для енергетичної безпеки всієї Європи - Цензор.НЕТ 1047
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07.07.2021 13:53 Відповісти
правильно.
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08.07.2021 04:44 Відповісти
 
 