Зеленський має намір обговорити з Меркель питання "Північного потоку-2": Це важливо для енергетичної безпеки всієї Європи

Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту 12 липня до Німеччини має намір обговорити з канцлером ФРН Ангелою Меркель тематику енергетичної безпеки в контексті будівництва магістрального газопроводу "Північний потік-2".

Про це він заявив на спільній з президентом Литви Гітанасом Науседою брифінгу в середу у Вільнюсі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Питання "Північного потоку-2" - це питання глобальне, і я очікую розмови щодо нього з пані Меркель... Це важливо для енергетичної безпеки не лише України, а всієї Європи", - заявив глава держави.

Він зазначив, що сьогодні багато країн ЄС розділені в питанні будівництва "Північного потоку-2", оскільки, на погляд Зеленського, "важко знайти баланс між безпекою та економікою".

"Мені здається, що питання "Північного потоку-2"- це такий лакмусовий папірець, який показує, що пріоритетне для тих чи інших країн, коли вони не відчувають відсутності безпеки, а думають про економіку", - сказав президент України.

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"Я вважаю, що насамперед - безпека, а після вже економіка. Але ми розуміємо, що і без економіки неможливо. Але для кого тоді будувати, якщо у нас війна і гинуть люди", - наголосив Зеленський.