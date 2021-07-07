Суд у Нідерландах продовжує розглядати справу МН17: у матеріалах тільки щодо терориста Пулатова понад 900 перехоплених телефонних розмов, - експерт Лукашевич

Сьогодні в кримінальній колегії окружного суду Гааги продовжаться слухання у справі МН17.

Про це в Facebook написав російський авіаексперт Вадим Лукашевич, передає Цензор.НЕТ.

"Вже в перші дні слухань по суті (з 8 по 10 червня) суд, знайомлячись із звинуваченням, оприлюднив багато раніше невідомих фактів, доказів, які викривають підсудних Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського, Олега Пулатова і Леоніда Харченка. Формально в суді через своїх адвокатів бере участь тільки Олег Пулатов, тому основна увага (хоча об'єктивно адвокати захищають всіх чотирьох обвинувачених) прикута саме до нього. Серед іншого в суді було представлено близько двох десятків нових прослушок переговорів сепаратистів в період з 8 червня по 20-ті числа липня 2014 року. Цих прослушок вже досить, щоб довести причетність всіх обвинувачених до загибелі малайзійського "Боїнга". Але коли ми знайомимося з матеріалами судової справи, у нас виникає питання - а це всі докази обвинувачення, чи у прокуратури ще залишилося якісь "козирі в рукаві "? 24 червня через виступи прокурора стало відомо, що в судовій справі тільки щодо Пулатова ... понад 900 (дев'ятсот) перехоплених телефонних розмов", - розповів Лукашевич.

Читайте також: "Алмаз-Антей" відмовився надати суду звіти про експерименти щодо МН17: намагається відстрочити оглушливий бум своєї мильної бульбашки, - авіаексперт Лукашевич. ІНФОГРАФІКА

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.