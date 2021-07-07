Україна не відчує жодних потрясінь без чергового траншу МВФ, - перший віцепрем'єр Любченко
Україна не відчує жодних економічних потрясінь, якщо цього року не отримає черговий транш від Міжнародного валютного фонду за чинною програмою співпраці.
Про це під час спілкування зі ЗМІ в межах форуму "Україна 30" заявив перший віцепрем'єр - міністр економіки Олексій Любченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Якщо цього не відбудеться до кінця цього року, Україна не відчує жодних потрясінь", - підкреслив він.
Також він додав, що Міністерство фінансів веде переговори з МВФ щодо нового траншу.
"У нас виконані всі зобов'язання, які брала на себе держава в особі уряду, щодо інституційних змін, прямих дій уряду, тому ми впевнені та дуже сподіваємося, що цей транш буде, тому що відмовлятися від дешевих грошей – це маячня за такої потреби в інвестиціях", - сказав Любченко.
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Да, орлы?!))
Причем долги растут и дыра в бюджете при этом не уменьшается.
ЖКХ - подняли.
Цены - подняли.
...
А так, да: "НИКАКИХ ПОТРЯСЕНИЙ"!
Отдавать-то уже точно не им.
ЗВЗ Украины составляют на 01.07.2021 г. 28.153 млрд. $ из которых валютные и монетарное золото составляют 16,9% , т.е 4.76 млрд. $ (остальное - ценные бумаги не подлежащие срочной продаже)
Заседание бюджетного комитета МВФ, по вопросам выделения кредитов, назначенное на 05.07.2021 г. не состоялось в связи с отсутствием официального отчета государства-получателя, по плану выполнения требований меморандума МВФ. Рассматриваемое государства - Украина.