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Україна не відчує жодних потрясінь без чергового траншу МВФ, - перший віцепрем'єр Любченко

Україна не відчує жодних потрясінь без чергового траншу МВФ, - перший віцепрем'єр Любченко

Україна не відчує жодних економічних потрясінь, якщо цього року не отримає черговий транш від Міжнародного валютного фонду за чинною програмою співпраці.

Про це під час спілкування зі ЗМІ в межах форуму "Україна 30" заявив перший віцепрем'єр - міністр економіки Олексій Любченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Якщо цього не відбудеться до кінця цього року, Україна не відчує жодних потрясінь", - підкреслив він.

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Також він додав, що Міністерство фінансів веде переговори з МВФ щодо нового траншу.

"У нас виконані всі зобов'язання, які брала на себе держава в особі уряду, щодо інституційних змін, прямих дій уряду, тому ми впевнені та дуже сподіваємося, що цей транш буде, тому що відмовлятися від дешевих грошей – це маячня за такої потреби в інвестиціях", - сказав Любченко.

Автор: 

МВФ (3072) Мінекономрозвитку (2355) Любченко Олексій (114)


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Топ коментарі
+14
уже ощутила, тем более у нас разные Украины, у министров одна, у народа другая, а у нарида третья.
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07.07.2021 12:49
+10
Конечно не ощутит. Свет подорожал, отопление дорожает , горячая вода дорожает. А в остальном все хорошо...
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07.07.2021 12:50
+6
Да. Украина два года тупо живет в долг и дико наращивает суммы долгов и количество пустых денег.

Украина не ощутит никаких потрясений без очередного транша МВФ, - первый вице-премьер Любченко - Цензор.НЕТ 3971
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07.07.2021 12:54
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Это точно !
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07.07.2021 12:46 Відповісти
а як же ...скоро тому МВФ-у помашем ручкой (но это не точно)
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07.07.2021 12:50 Відповісти
уже ощутила, тем более у нас разные Украины, у министров одна, у народа другая, а у нарида третья.
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07.07.2021 12:49 Відповісти
Да и вообще - птицам деньги не нужны!
Да, орлы?!))
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07.07.2021 12:49 Відповісти
Саме так!
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07.07.2021 12:53 Відповісти
Дай Бог. Недавно писали, что половина нашего бюджета - кредиты. И уже давно.
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07.07.2021 12:49 Відповісти
Да. Украина два года тупо живет в долг и дико наращивает суммы долгов и количество пустых денег.

Украина не ощутит никаких потрясений без очередного транша МВФ, - первый вице-премьер Любченко - Цензор.НЕТ 3971
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07.07.2021 12:54 Відповісти
Украина давно живет в долг.
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07.07.2021 16:54 Відповісти
Конечно не ощутит. Свет подорожал, отопление дорожает , горячая вода дорожает. А в остальном все хорошо...
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07.07.2021 12:50 Відповісти
Украина не ощутит а народ ощутит повышением на коммуналку...
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07.07.2021 12:50 Відповісти

Украина не ощутит никаких потрясений без очередного транша МВФ, - первый вице-премьер Любченко - Цензор.НЕТ 9803
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07.07.2021 12:51 Відповісти
А от в наступному! Хе-хе-хе. Але я вам цього не казав))
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07.07.2021 12:52 Відповісти
Китайське бабло підвалило? А що взамін?
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07.07.2021 12:54 Відповісти
Под 11%. И никто их потом реструктуризировать не даст.

Причем долги растут и дыра в бюджете при этом не уменьшается.
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07.07.2021 13:05 Відповісти
Скорее бы избавиться от этой зависимости.
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07.07.2021 12:54 Відповісти
Налоги - подняли.
ЖКХ - подняли.
Цены - подняли.
...
А так, да: "НИКАКИХ ПОТРЯСЕНИЙ"!
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07.07.2021 12:55 Відповісти
Просто ЗЕляди будут продолжать набирать долги под 11% у сремгых источников, вместо 3% у МВФ.
Отдавать-то уже точно не им.
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07.07.2021 13:04 Відповісти
Виявляється серіал Слуга Народу віщий - будуть забирати золото в народу щоб розплатитися.
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07.07.2021 13:09 Відповісти
Может, чтобы транш получить, надо реформы проводить, с коррупцией бороться, а не олигархам служить? Падла
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07.07.2021 13:09 Відповісти
"Ясно що не відчує".То що ви сволочі долар тримаєте то ясно,бо по цінах не скажеш 100 доларів три роки назад і зараз це зовсім інша історія.І тепер порівняй мудрагель що можна було купити на 100баксів і що можна зараз!!!Тоість ви штучно його тримаєте бо він вже 35-36 мав би коштувати.А наші люди наівні дурачки дивляться на обмінник там все стабільно значить зе все робить правильно,те саме було за яника а що було потім всі прекрасно знають...
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07.07.2021 13:14 Відповісти
Украина - нет, зебобиков поменьшает. Но то таке...
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07.07.2021 14:11 Відповісти
Звичайно не відчує сьогодні і завтра, а що буде після зелені? Вони зараз самі у себе займають гроші під великі відсотки, а це десь під 15%, навіть по цій схему грабують країну і вони знають, що борги віддавати буде наступний уряд і президент, як було коли вони прийшли до влади: Порошенко, Яценюк, Гройсман накопичили, а зелень пузата витратила виключно на себе.
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07.07.2021 15:08 Відповісти
і знову золотий дощь
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07.07.2021 15:08 Відповісти
Т.е. если без него так хорошо все, то зачем тогда вы его хотели взять, а?
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07.07.2021 20:20 Відповісти
Государственные долговые выплаты Украины на третий квартал 2021 года составляют 5.734 млрд. $

ЗВЗ Украины составляют на 01.07.2021 г. 28.153 млрд. $ из которых валютные и монетарное золото составляют 16,9% , т.е 4.76 млрд. $ (остальное - ценные бумаги не подлежащие срочной продаже)
Заседание бюджетного комитета МВФ, по вопросам выделения кредитов, назначенное на 05.07.2021 г. не состоялось в связи с отсутствием официального отчета государства-получателя, по плану выполнения требований меморандума МВФ. Рассматриваемое государства - Украина.
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08.07.2021 01:52 Відповісти
 
 