Чоловік, який намагався передати наркотики під виглядом сухого молока в Лук'янівське СІЗО, постане перед судом, - Офіс Генпрокурора

Чоловік, який передавав ув'язненим у Лук'янівське СІЗО наркотики, постане перед судом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачений, який раніше відбував покарання у вигляді позбавлення волі, передавав ув’язненим Лук’янівського СІЗО посилки з наркотичними засобами, замаскованими під продукти харчування. Він був викритий на передачі до слідчого ізолятора 50 таблеток метадону, які були подрібнені та змішані із сухим молоком.

За результатами обшуку за місцем проживання обвинуваченого були вилучені наркотичні засоби - метадон та канабіс, сильнодіючі лікарські засоби, а також вогнепальна зброя та бойові припаси до неї.

До суду направлено обвинувальний акт за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, збуту наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів (ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 321 КК України).

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