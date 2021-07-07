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Чоловік, який намагався передати наркотики під виглядом сухого молока в Лук'янівське СІЗО, постане перед судом, - Офіс Генпрокурора

Чоловік, який намагався передати наркотики під виглядом сухого молока в Лук'янівське СІЗО, постане перед судом, - Офіс Генпрокурора

Чоловік, який передавав ув'язненим у Лук'янівське СІЗО наркотики, постане перед судом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачений, який раніше відбував покарання у вигляді позбавлення волі, передавав ув’язненим Лук’янівського СІЗО посилки з наркотичними засобами, замаскованими під продукти харчування. Він був викритий на передачі до слідчого ізолятора 50 таблеток метадону, які були подрібнені та змішані із сухим молоком.

За результатами обшуку за місцем проживання обвинуваченого були вилучені наркотичні засоби - метадон та канабіс, сильнодіючі лікарські засоби, а також вогнепальна зброя та бойові припаси до неї.

До суду направлено обвинувальний акт за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, збуту наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів (ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 321 КК України).

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Автор: 

Київ (19528) наркотики (1449) СІЗО (726) Офіс Генпрокурора (3258)


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07.07.2021 12:49 Відповісти
Ошибся адресом: его ждали в *ОПе преЗЕдента...
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07.07.2021 12:53 Відповісти
в масле нет масла, в сметане сметаны...
с чего, вдруг, он, покупая сухое молоко, думал, что там есть молоко?
пихают всякие антибиотики-транквилизаторы, чтобы дольше хранилось и продавалось без остатка
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07.07.2021 12:54 Відповісти
 
 