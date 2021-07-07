Печерський суд виконує замовлення Офісу Президента і підриває обороноздатність країни, - нардеп "ЄС" Павленко
Замовне рішення з Офісу Зеленського, яке підриває обороноздатність держави - так прокоментував рішення Печерського суду щодо запобіжного заходу керівнику ВАТ "Завод "Кузня на Рибальському" Валерію Шандрі народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Ростислав Павленко.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "ЄС".
"Ми бачимо абсолютно політично замовлене рішення. Воно підтверджує ту інформацію, яка звучала вчора про те, що Офіс президента напряму замовляє це, і що заступник керівника Офісу президента Смирнов дзвонить судді і вимагає відповідних рішень. Те, як сьогодні проходив процес і чим він завершився, свідчить на підтвердження цієї версії", – зауважив Павленко.
"Такі рішення підривають обороноздатність країни, тому що переривається процес будівництва кораблів, досі не сформовано комісію щодо прийняття цих кораблів", – констатує народний депутат.
"Раніше Зеленський піарився на цих кораблях, зараз ми бачимо пряму загрозу обороноздатності країни, коли кораблі не приймаються, коли фактично терор, який розв’язаний слідчими органами, перешкоджає подальшому будівництву військової техніки", – наголошує Павленко.
"Це – реальна ціна словам Зеленського про патріотизм", – вважає Ростислав Павленко.
"За всі злочини, які чиняться слідчими, прокурорами і суддями, має настати відповідальність", – переконаний народний депутат.
Нагадаємо, як повідомляло раніше ГБР, 5 липня Печерський суд обирав запобіжний захід чотирьом підозрюваним у справі про продаж для ЗСУ неякісної військової техніки.
У п'ятницю, 2 липня, слідчі ДБР повідомили про підозру колишньому заступнику міністра оборони, голові правління ПрАТ "Кузня на Рибальському" і ще двом колишнім начальникам Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння і військової техніки Міноборони.
Посадових осіб слідчі ДБР підозрюють у змові та організації поставок в армійських підрозділів протягом 2016-2018 років військової техніки низької якості. Йдеться про бойові катери і автомобілі невідкладної медичної допомоги, які не відповідали встановленим вимогам і не можуть використовуватися в Збройних Силах України. У підсумку така схема завдала державі збитків на суму понад 475 млн гривень.
Суд розглянув клопотання слідчих і задовольнив його в повному обсязі, вибравши одному з колишніх директорів Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння і військової техніки Міноборони запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з альтернативою внесення застави в сумі приблизно 443 млн гривень.
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Судді Печерського суду Соколову, який розглядає справу Павловського і Шандри, дзвонив заступник керівника Офісу президента Смирнов "від імені Зеленського", вимагав "правильних" і жорстких рішень щодо запобіжного заходу для Павловського і Шандри - таку інформацію оприлюднив нардеп від "Європейської солідарності" Володимир Ар'єв.
"Генпрокуратура вимагає посадити бойового генерала Ігоря Павловського і керівника ПАТ "Завод "Кузня на Рибальському" Валерія Шандру за ґрати із заставою 440 мільйонів (!!!) гривень кожному. Цікаво, що та сама прокуратура вимагала у справі держзради Медведчука заставу у 300 мільйонів, а закінчилося лише домашнім арештом підозрюваного у держзраді!" - нагадав депутат.
"Ми бачимо абсолютно політично замовлене рішення. Воно підтверджує інформацію, яка звучала вчора про те, що Офіс президента напряму замовляє це, і що заступник керівника Офісу президента Смирнов дзвонить судді і вимагає відповідних рішень. Те, як сьогодні проходив процес і чим він завершився, свідчить на підтвердження цієї версії", - зауважив народний депутат Ростислав Павленко. "Такі рішення підривають обороноздатність країни, тому що переривається процес будівництва кораблів, досі не сформовано комісію щодо прийняття цих кораблів", - констатує він.
Хотя всё равно продался..... коррупционерам и дуракам.
Нам розповідали, що Павловський задорого купував пальне? - З'ясувалося, що пальне Павловський закупив дешевше ніж НАБУ, яке проти нього порушила справу.
Генералів Шевчука і Марченка звинуватили в поставках "бронежилетів що прострілюються"? - Жоден суд не підтвердив цього факту, а броніки цих типів у ЗСУ стоять на обзроєнні досі.
Олега Гладковського звинуватили, що він налагодив закупівалю дефіцитних приборів у країні-агресорі? - Йому з цього приводу не вручили навіть підозри.
Гладковського звинуватили в продажі "МАЗ-Богданів"? - З'ясувалося, що спеціально допрацьовані і адаптовані для фронту "МАЗ-Богдани", були набагато надійніші за КрАЗи і що продавали їх МінОборони ДЕШЕВШЕ, ніж нині МО закуповує чисто білоруські МАЗи у цивільному варіанті.
Я ніяк не буду проти, аби українці завдяки цим сканадалам, дізналися подоробиці про завод "Кузня на Рибальському" і про швидкі "Богдан". Наприклад, наскільки кораблі від "Кузні" були дешевші за ті катери, які нині МО купує за кордоном. Або, які швидкі змогли опертивно виготовити і поставити в частини за Зеленського?
Кого роботою забезпечують нині - українські підприємства, чи іноземні?
Переконаний - на нас чекає ще чимало дивовижних відкриттів. Розваляться ці справи в судах так само, як всі попередні. Звісно, за умови об'єктивного суду. Для того, аби суд був об'єктивний і тричі думав перш ніж чинити беззаконня - існуємо ми. Ми всі.
Ситуація наразі виглядає так. Зеленський робить те, що мусить робити актор - знімається у відосиках. Його оточення намагається загасити скандали з вагнерівцями і з курсантками на підборах, справами проти чергових "корупціонерів Порошенка".
Друзяки Портнова, - Татарови та Смірнови, - під це діло блокують роботу підприємств, що справді у важкий момент війни не надали фронту якісну і недорогу техніку - на радість Москві. І голосять всі разом про "свиноборонпром".
Дмитро "Калинчук" Вовнянко