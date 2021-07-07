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Печерський суд виконує замовлення Офісу Президента і підриває обороноздатність країни, - нардеп "ЄС" Павленко

Печерський суд виконує замовлення Офісу Президента і підриває обороноздатність країни, - нардеп

Замовне рішення з Офісу Зеленського, яке підриває обороноздатність держави - так прокоментував рішення Печерського суду щодо запобіжного заходу керівнику ВАТ "Завод "Кузня на Рибальському" Валерію Шандрі народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Ростислав Павленко.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "ЄС".

"Ми бачимо абсолютно політично замовлене рішення. Воно підтверджує ту інформацію, яка звучала вчора про те, що Офіс президента напряму замовляє це, і що заступник керівника Офісу президента Смирнов дзвонить судді і вимагає відповідних рішень. Те, як сьогодні проходив процес і чим він завершився, свідчить на підтвердження цієї версії", – зауважив Павленко.

"Такі рішення підривають обороноздатність країни, тому що переривається процес будівництва кораблів, досі не сформовано комісію щодо прийняття цих кораблів", – констатує народний депутат.

"Раніше Зеленський піарився на цих кораблях, зараз ми бачимо пряму загрозу обороноздатності країни, коли кораблі не приймаються, коли фактично терор, який розв’язаний слідчими органами, перешкоджає подальшому будівництву військової техніки", – наголошує Павленко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справа проти Павловського – чергова атака влади на бойових генералів, - "ЄС" про підозри ДБР

"Це – реальна ціна словам Зеленського про патріотизм", – вважає Ростислав Павленко.

"За всі злочини, які чиняться слідчими, прокурорами і суддями, має настати відповідальність", – переконаний народний депутат.

Нагадаємо, як повідомляло раніше ГБР, 5 липня Печерський суд обирав запобіжний захід чотирьом підозрюваним у справі про продаж для ЗСУ неякісної військової техніки.

У п'ятницю, 2 липня, слідчі ДБР повідомили про підозру колишньому заступнику міністра оборони, голові правління ПрАТ "Кузня на Рибальському" і ще двом колишнім начальникам Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння і військової техніки Міноборони.

Посадових осіб слідчі ДБР підозрюють у змові та організації поставок в армійських підрозділів протягом 2016-2018 років військової техніки низької якості. Йдеться про бойові катери і автомобілі невідкладної медичної допомоги, які не відповідали встановленим вимогам і не можуть використовуватися в Збройних Силах України. У підсумку така схема завдала державі збитків на суму понад 475 млн гривень.

Суд розглянув клопотання слідчих і задовольнив його в повному обсязі, вибравши одному з колишніх директорів Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння і військової техніки Міноборони запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з альтернативою внесення застави в сумі приблизно 443 млн гривень.

Автор: 

завод (1025) корабель (1613) оборона (4793) суд (11699) Павленко Ростислав (53) Шандра Валерій (12) Європейська Солідарність (1084)


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Топ коментарі
+15
на баригу нужен кампрамат, але надьожний! бо чау са гада викрали- лише обісралися. злили плівки бігусу- місяць повищали і забули. закон про олігархів- далі тішина...вова ж спати не може, комуналка не падає, ціни та податки ростуть...все через гада парашенка!
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07.07.2021 12:53
+12
Печерский суд выполняет заказ Офиса Президента и подрывает обороноспособность страны, - нардеп "ЕС" Павленко - Цензор.НЕТ 9227
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07.07.2021 12:55
+10
Вистава кремлівського лялькоого балагана триває !!!Зелена пліснява втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України !!!)))
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07.07.2021 12:55
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на баригу нужен кампрамат, але надьожний! бо чау са гада викрали- лише обісралися. злили плівки бігусу- місяць повищали і забули. закон про олігархів- далі тішина...вова ж спати не може, комуналка не падає, ціни та податки ростуть...все через гада парашенка!
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07.07.2021 12:53 Відповісти
Вистава кремлівського лялькоого балагана триває !!!Зелена пліснява втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України !!!)))
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07.07.2021 12:55 Відповісти
Печерский суд выполняет заказ Офиса Президента и подрывает обороноспособность страны, - нардеп "ЕС" Павленко - Цензор.НЕТ 9227
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07.07.2021 12:55 Відповісти
А чи можна назвати "кораблями" човни з жесті?
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07.07.2021 12:59 Відповісти
а у тій справі є експертні висновки? До речі, ті "кораблі" (на яких, до речі, вчора піарився твій бубочка), насправді є "малі броньовані катери". Ці МБК - найкраще з того, що може виготовляти український оборонпром для потреб ВМСУ станом на сьогодні.
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07.07.2021 14:14 Відповісти
Состав преступления Шандры: "підбурював Павловського до укладення контракту", а в результате работники завода без работы. Неужели это тянет на 444 млн застави?
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07.07.2021 13:42 Відповісти
Чтобы быть объективным - нужно вспомнить историю с американскими "Айлендами" - почему запрос на них был подан еще Гайдуком в 2014 году, кто тормозил их появление и почему. https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/29134047.html Рекомендую потратить время и вспомнить эту некрасивую историю благодаря детальному расследованию "Радио Свобода" , которых точно в предвзятости обвинить нельзя. В особенности обратите внимание на сравнение технических характеристик "Айленда" и "Гюрзы". И при чем тут тогда "работники завода без работы". Т.е. а в армию лишь бы что?
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07.07.2021 16:00 Відповісти
https://www.5.ua/tag/808/ Заступник глави ОП від імені Зеленського вимагав у судді "жорстких рішень стосовно «справи» генерала Павловського"
Судді Печерського суду Соколову, який розглядає справу Павловського і Шандри, дзвонив заступник керівника Офісу президента Смирнов "від імені Зеленського", вимагав "правильних" і жорстких рішень щодо запобіжного заходу для Павловського і Шандри - таку інформацію оприлюднив нардеп від "Європейської солідарності" Володимир Ар'єв.
"Генпрокуратура вимагає посадити бойового генерала Ігоря Павловського і керівника ПАТ "Завод "Кузня на Рибальському" Валерія Шандру за ґрати із заставою 440 мільйонів (!!!) гривень кожному. Цікаво, що та сама прокуратура вимагала у справі держзради Медведчука заставу у 300 мільйонів, а закінчилося лише домашнім арештом підозрюваного у держзраді!" - нагадав депутат.
"Ми бачимо абсолютно політично замовлене рішення. Воно підтверджує інформацію, яка звучала вчора про те, що Офіс президента напряму замовляє це, і що заступник керівника Офісу президента Смирнов дзвонить судді і вимагає відповідних рішень. Те, як сьогодні проходив процес і чим він завершився, свідчить на підтвердження цієї версії", - зауважив народний депутат Ростислав Павленко. "Такі рішення підривають обороноздатність країни, тому що переривається процес будівництва кораблів, досі не сформовано комісію щодо прийняття цих кораблів", - констатує він.
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07.07.2021 14:16 Відповісти
А Арьев откуда это знает - именно ему судья пожаловался? Опять одно и то же - сплетни, сплетни, сплетни. Ни одного подтвержденного факта!!! Вот когда судья пожалуется в ВСП или даст интервью прессе - тогда можно воспринимать серьезно, открывать уголовное дело, создавать парламентскую комиссию. А так - опять кто-то кому-то что-то сказал. А народ хавает!!!
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07.07.2021 15:33 Відповісти
Это следствия воровства Пети. Зеля тут не причём.
Хотя всё равно продался..... коррупционерам и дуракам.
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07.07.2021 15:02 Відповісти
Слышь, "шестерка" рошеновская, ты не путай угрозу обороноспособности страны с опасностью для кошелька твоего патрона.
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07.07.2021 15:04 Відповісти
А такой показательный момент. Только в "ЕС" возмущены. И все! Ни "Батьківщина", ни "Голос" - НИКТО!!! Видимо "слепотрастовые" становятся очень токсичными и политические акулы стараются держаться от них подальше
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07.07.2021 15:26 Відповісти
А у 2014 - 2019 із печерним судом було усьо у порядку?
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07.07.2021 17:17 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3624836.html Я не буду обурюватися - я подякую ДБР за справу проти генерала Павловського. Бо саме завдяки таким справам, ми дізнаємося, наскільки класно працювали тил збройних сил і окремі підприємства в часи Порошенка.
Нам розповідали, що Павловський задорого купував пальне? - З'ясувалося, що пальне Павловський закупив дешевше ніж НАБУ, яке проти нього порушила справу.
Генералів Шевчука і Марченка звинуватили в поставках "бронежилетів що прострілюються"? - Жоден суд не підтвердив цього факту, а броніки цих типів у ЗСУ стоять на обзроєнні досі.
Олега Гладковського звинуватили, що він налагодив закупівалю дефіцитних приборів у країні-агресорі? - Йому з цього приводу не вручили навіть підозри.
Гладковського звинуватили в продажі "МАЗ-Богданів"? - З'ясувалося, що спеціально допрацьовані і адаптовані для фронту "МАЗ-Богдани", були набагато надійніші за КрАЗи і що продавали їх МінОборони ДЕШЕВШЕ, ніж нині МО закуповує чисто білоруські МАЗи у цивільному варіанті.
Я ніяк не буду проти, аби українці завдяки цим сканадалам, дізналися подоробиці про завод "Кузня на Рибальському" і про швидкі "Богдан". Наприклад, наскільки кораблі від "Кузні" були дешевші за ті катери, які нині МО купує за кордоном. Або, які швидкі змогли опертивно виготовити і поставити в частини за Зеленського?
Кого роботою забезпечують нині - українські підприємства, чи іноземні?
Переконаний - на нас чекає ще чимало дивовижних відкриттів. Розваляться ці справи в судах так само, як всі попередні. Звісно, за умови об'єктивного суду. Для того, аби суд був об'єктивний і тричі думав перш ніж чинити беззаконня - існуємо ми. Ми всі.
Ситуація наразі виглядає так. Зеленський робить те, що мусить робити актор - знімається у відосиках. Його оточення намагається загасити скандали з вагнерівцями і з курсантками на підборах, справами проти чергових "корупціонерів Порошенка".
Друзяки Портнова, - Татарови та Смірнови, - під це діло блокують роботу підприємств, що справді у важкий момент війни не надали фронту якісну і недорогу техніку - на радість Москві. І голосять всі разом про "свиноборонпром".
Дмитро "Калинчук" Вовнянко
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07.07.2021 18:27 Відповісти
брехня.
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08.07.2021 04:51 Відповісти
 
 