Печерський суд виконує замовлення Офісу Президента і підриває обороноздатність країни, - нардеп "ЄС" Павленко

Замовне рішення з Офісу Зеленського, яке підриває обороноздатність держави - так прокоментував рішення Печерського суду щодо запобіжного заходу керівнику ВАТ "Завод "Кузня на Рибальському" Валерію Шандрі народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Ростислав Павленко.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "ЄС".

"Ми бачимо абсолютно політично замовлене рішення. Воно підтверджує ту інформацію, яка звучала вчора про те, що Офіс президента напряму замовляє це, і що заступник керівника Офісу президента Смирнов дзвонить судді і вимагає відповідних рішень. Те, як сьогодні проходив процес і чим він завершився, свідчить на підтвердження цієї версії", – зауважив Павленко.

"Такі рішення підривають обороноздатність країни, тому що переривається процес будівництва кораблів, досі не сформовано комісію щодо прийняття цих кораблів", – констатує народний депутат.

"Раніше Зеленський піарився на цих кораблях, зараз ми бачимо пряму загрозу обороноздатності країни, коли кораблі не приймаються, коли фактично терор, який розв’язаний слідчими органами, перешкоджає подальшому будівництву військової техніки", – наголошує Павленко.

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"Це – реальна ціна словам Зеленського про патріотизм", – вважає Ростислав Павленко.

"За всі злочини, які чиняться слідчими, прокурорами і суддями, має настати відповідальність", – переконаний народний депутат.

Нагадаємо, як повідомляло раніше ГБР, 5 липня Печерський суд обирав запобіжний захід чотирьом підозрюваним у справі про продаж для ЗСУ неякісної військової техніки.

У п'ятницю, 2 липня, слідчі ДБР повідомили про підозру колишньому заступнику міністра оборони, голові правління ПрАТ "Кузня на Рибальському" і ще двом колишнім начальникам Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння і військової техніки Міноборони.

Посадових осіб слідчі ДБР підозрюють у змові та організації поставок в армійських підрозділів протягом 2016-2018 років військової техніки низької якості. Йдеться про бойові катери і автомобілі невідкладної медичної допомоги, які не відповідали встановленим вимогам і не можуть використовуватися в Збройних Силах України. У підсумку така схема завдала державі збитків на суму понад 475 млн гривень.

Суд розглянув клопотання слідчих і задовольнив його в повному обсязі, вибравши одному з колишніх директорів Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння і військової техніки Міноборони запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з альтернативою внесення застави в сумі приблизно 443 млн гривень.