За минулу добу в Києві виявили 217 хворих на COVID-19, летальних випадків немає, одужали 420 осіб, - Кличко
У Києві другу добу поспіль не фіксують летальних випадків від COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"217 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Летальних випадків від вірусу не зареєстровано. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 215 039", – повідомив Кличко.
Захворіли: 130 жінок віком від 19 до 85 років, 74 чоловіки віком від 18 до 94 років. А також 7 дівчаток від 2 до 17 років і 6 хлопчиків від 2 до 17 років.
До лікарень столиці госпіталізували 15 хворих на коронавірус. А також 22 людини з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
Одужали минулої доби 420 людей. Загалом коронавірус подолали 205 994 мешканці столиці.
Найбільше випадків захворювання виявили в Солом‘янському районі – 57, у Дарницькому – 47 та в Дніпровському районі – 37 випадків
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