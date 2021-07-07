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Новини Коронавірус і карантин
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За минулу добу в Києві виявили 217 хворих на COVID-19, летальних випадків немає, одужали 420 осіб, - Кличко

За минулу добу в Києві виявили 217 хворих на COVID-19, летальних випадків немає, одужали 420 осіб, - Кличко

У Києві другу добу поспіль не фіксують летальних випадків від COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"217 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Летальних випадків від вірусу не зареєстровано. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 215 039", – повідомив Кличко.

Захворіли: 130 жінок віком від 19 до 85 років, 74 чоловіки віком від 18 до 94 років. А також 7 дівчаток від 2 до 17 років і 6 хлопчиків від 2 до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 15 хворих на коронавірус. А також 22 людини з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

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Одужали минулої доби 420 людей. Загалом коронавірус подолали 205 994 мешканці столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили в Солом‘янському районі – 57, у Дарницькому – 47 та в Дніпровському районі – 37 випадків

Автор: 

карантин (18172) Київ (19528) Кличко Віталій (3516) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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08.07.2021 04:52 Відповісти
 
 