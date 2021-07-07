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Новини Судова реформа
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Всеосяжна судова реформа в Україні повинна мати успіх якомога швидше. Від цього залежить робота багатьох реформ, - МЗС Німеччини

Всеосяжна судова реформа в Україні повинна мати успіх якомога швидше. Від цього залежить робота багатьох реформ, - МЗС Німеччини

Багато з передбачених реформ можуть працювати тільки, якщо всеосяжна судова реформа в Україні буде мати успіх якомога швидше.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, таку думку висловив державний секретар Федерального міністерства закордонних справ Німеччини Мігель Бергер.

"На нашу думку, багато з передбачених реформ можуть працювати тільки, якщо всеосяжна судова реформа матиме успіх якомога швидше. Встановлення функціонуючої антикорупційної структури, ефективна деолігархізація і посилення принципів верховенства права мають бути досягнуті передусім", - сказав він у відеозверненні до учасників конференції з питань реформ в Україні, яка відбувається у Вільнюсі в середу.

Бергер зазначив, що ці реформи вплинуть на впевненість населення в судовій системі, що позитивно вплине на інші проекти реформ і залучить закордонні прямі інвестиції. Крім того, він наголосив, що Німеччина також поділяє занепокоєння через негативний вплив олігархів на верховенство права.

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"Тому це дуже важливо, що президент Зеленський зробив судову реформу топ-пріоритетом. Зокрема, нещодавно презентована трирічна стратегія - це великий крок у правильному напрямку, який тепер має бути імплементований разом з українським парламентом", - сказав Бергер.

Державний секретар МЗС також запевнив, що Німеччина продовжить бути прихильною вирішенню конфлікту на Донбасі, що необхідно для того, щоб створити простір для далекосяжних реформ.

Окрім того, Бергер зазначив, що Німеччина готова у 2023 році прийняти конференцію з питань реформ в Україні.

"Німеччина готова прийняти одну з конференцій у наступні роки, наприклад у 2023 році, для того щоб продемонструвати нашу тривалу солідарність і рішучість наших зусиль, а також відзначити нашу роль як близького союзника України в її поточному процесі реформ", - резюмував він.

Автор: 

Німеччина (7379) МЗС (4139) судова реформа (1459)


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Топ коментарі
+4
Щаз!!!

ЗЕ вовсю пользуется коррупцией в судах для отмазывания своих подельников.
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07.07.2021 13:18
+3
Зараз Портнов влаштує вам рехворму.
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07.07.2021 13:22
+2
ну вот! значит все же имеет успех ( в определенных небедных кругах)))
(сарказм)
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07.07.2021 13:24
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7 лет нечуваных и потужных....и пшик!?
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07.07.2021 13:18 Відповісти
30 років ..пшик. Якщо не рахувати коштів політиків та підприємців в офшорах та палаців по всьому світі.
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07.07.2021 13:24 Відповісти
Зеля-клоун, от цим 73/43%зебілам https://censor.net/ru/user/489272 та https://censor.net/ru/user/437088 твоя "роса" не попала! Повтори їм!
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07.07.2021 13:41 Відповісти
Щаз!!!

ЗЕ вовсю пользуется коррупцией в судах для отмазывания своих подельников.
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07.07.2021 13:18 Відповісти
ну вот! значит все же имеет успех ( в определенных небедных кругах)))
(сарказм)
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07.07.2021 13:24 Відповісти
И вот опять и снова, в 155-й раз, все наши западные партнёры подталкивают к полной перезагрузке нашей прогнившей судебной системы. Да ребятки, да, отмазываться долго не получиться, с 2014-го уже прошло достаточно времени, а воз и ныне там
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07.07.2021 13:20 Відповісти
Допоки рішення Веніціанки щодо українських законопроетів не будуть заборонені, допоки толку реформ не буде. Ті гоміки будують в Україні неіснуючу УТОПІЮ.
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07.07.2021 13:29 Відповісти
Зараз Портнов влаштує вам рехворму.
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07.07.2021 13:22 Відповісти
Цікаво,яким чином можливо реформувати на 100% корумповану систему ??? Є лише один варіант ,докорінна руйнація і створення нової системи з нуля ,хорватський варіант !!!)))
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07.07.2021 13:28 Відповісти
Вся всеосяжність судової реформи в основному зводиться до того, щоб перевести призначення і звільнення суддів з українських органів до міжнародних "незалежних" експертів.
Гарантій зникнення судової корупції це ж, звичайно, не дасть, просто потоки перенаправляться в інше русло.
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07.07.2021 13:32 Відповісти
Не будет реформ судебных с этой властью! Ибо эта власть под орг. преступностью, а орг. преступность управляют всем - судами и полицией и властью и т.д. Зачем бандитам лишать себя власти над страной??? зачем вообще эти разговоры про какие-то реформы, если все фарс и фейк. Все живут такое ощущение в каком-то абсурде и делают бесполезные заявления и бесполезные имитации реформ и т.д. Просто сюрреализм! Ничего никто делать не будет по настоящему, а все заявления и имитации реформ - это полный бред! Украиной правит орг. преступность и ничего не будет никто делать по настоящему. Потому не нужно делать никаких заявлений и имитаций, если все понимают, что ничего изменить нельзя, то зачем и Запад и Украина играет в эти ролевые игры - это трата времени и это банально все бесполезно!
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07.07.2021 13:38 Відповісти
там хтось запитував про вичерпний перелік реформ... А тут кажуть : "розпочни хоч з першої"
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07.07.2021 13:39 Відповісти
Всеобъемлющая судебная реформа в Украине должна иметь успех как можно скорее. От этого зависит работа многих реформ, - МИД Германии___________ реформа без нового уголовного кодекса - кукольный театр! изменение статьи №36 раздела №8 - ОБЯЗАТЕЛЬНА!!! презумция невиновности - основа реформы! надо чтоб документально доказывали вину, а не "вынуждали" любыми методами признаться...
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07.07.2021 13:42 Відповісти
вони мали на увазі перш за все призначення некорумповного і незалежного від влади складу суддів. А кодекси - да, їх також потрібно переглядати. Портновські, які діють нині - забезпечують максимум прав підозрюваного та підсуднього (і те, якщо його влада пресує - то такий "перелік прав" не діє). А кодекси в першу чергу мають забезпечувати права постраждалої особи.
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07.07.2021 13:47 Відповісти
бедные немцы. вот почему они отвернулись от Украины. не могут отойти от аферы Гуты с его агрохолдингом Мрія.
ввлетели на миллиарды денег налогоплательщиков.
а наш суд его простил и отпустил.браво.
банановая республика
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07.07.2021 14:52 Відповісти
ОП так реформує суди що будуть засуджені всі хто відбудовував армію за "неякісне" постачання, або ще щось, потім візьмуться за ветеранів добробатів за участь в "незаконних збройних формуваннях".
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07.07.2021 14:58 Відповісти
 
 