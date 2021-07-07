Всеосяжна судова реформа в Україні повинна мати успіх якомога швидше. Від цього залежить робота багатьох реформ, - МЗС Німеччини

Багато з передбачених реформ можуть працювати тільки, якщо всеосяжна судова реформа в Україні буде мати успіх якомога швидше.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, таку думку висловив державний секретар Федерального міністерства закордонних справ Німеччини Мігель Бергер.

"На нашу думку, багато з передбачених реформ можуть працювати тільки, якщо всеосяжна судова реформа матиме успіх якомога швидше. Встановлення функціонуючої антикорупційної структури, ефективна деолігархізація і посилення принципів верховенства права мають бути досягнуті передусім", - сказав він у відеозверненні до учасників конференції з питань реформ в Україні, яка відбувається у Вільнюсі в середу.

Бергер зазначив, що ці реформи вплинуть на впевненість населення в судовій системі, що позитивно вплине на інші проекти реформ і залучить закордонні прямі інвестиції. Крім того, він наголосив, що Німеччина також поділяє занепокоєння через негативний вплив олігархів на верховенство права.

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"Тому це дуже важливо, що президент Зеленський зробив судову реформу топ-пріоритетом. Зокрема, нещодавно презентована трирічна стратегія - це великий крок у правильному напрямку, який тепер має бути імплементований разом з українським парламентом", - сказав Бергер.

Державний секретар МЗС також запевнив, що Німеччина продовжить бути прихильною вирішенню конфлікту на Донбасі, що необхідно для того, щоб створити простір для далекосяжних реформ.

Окрім того, Бергер зазначив, що Німеччина готова у 2023 році прийняти конференцію з питань реформ в Україні.

"Німеччина готова прийняти одну з конференцій у наступні роки, наприклад у 2023 році, для того щоб продемонструвати нашу тривалу солідарність і рішучість наших зусиль, а також відзначити нашу роль як близького союзника України в її поточному процесі реформ", - резюмував він.