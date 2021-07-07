Від 1 січня 2022 року підвищиться розмір допомоги на дітей з важкими хворобами, яким не встановлено інвалідність, - Шмигаль

Уряд також запропонував призначення стипендії дітям загиблих учасників Революції гідності, учасників бойових дій або осіб з інвалідністю в результаті війни.

Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Крім того, передбачається призначення державної соціальної допомоги та допомоги на дітей одиноким матерям без зменшення її розміру, якщо центр зайнятості не зможе запропонувати їм роботу", - зазначив глава уряду.

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