Зеленський обговорив з віцепрезидентом Швейцарії проведення наступної конференції щодо реформ в Україні

У межах робочого візиту до Литви президент України Володимир Зеленський обговорив з віцепрезидентом, керівником Федерального департаменту закордонних справ Швейцарської Конфедерації Ігнаціо Кассісом проведення наступної конференції з питань реформ в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зеленський ознайомив швейцарську сторону з процесом впровадження реформ в Україні та подякував за рішення Швейцарії стати співорганізатором наступної Конференції з питань реформ в Україні.

"Приємно, що саме у Швейцарії відбудеться П’ята Конференція з питань реформ в Україні у липні 2022 року. Уряд України готовий тісно співпрацювати у питаннях її проведення", – сказав Зеленський.

Окрему увагу під час зустрічі було приділено двосторонній торговельно-економічній співпраці.

"Швейцарія є важливим торговельно-економічним партнером України в Європі і входить до десятки європейських країн за обсягами товарообігу. Вітаємо також і те, що Швейцарія є одним з найбільших інвесторів в економіку України", – наголосив Зеленський.

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Президент України закликав швейцарську сторону до подальшого залучення масштабних інвестицій та реалізації перспективних проектів у різних галузях економіки.

Зеленський подякував віцепрезиденту Швейцарської Конфедерації за тверду підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Він відзначив важливість збереження санкційного режиму та міжнародного тиску на Росію з метою досягнення реального прогресу в мирному врегулюванні, а також висловив сподівання на активну роль Швейцарії в забезпеченні діяльності Кримської платформи.