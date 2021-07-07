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Зеленський обговорив з віцепрезидентом Швейцарії проведення наступної конференції щодо реформ в Україні

Зеленський обговорив з віцепрезидентом Швейцарії проведення наступної конференції щодо реформ в Україні

У межах робочого візиту до Литви президент України Володимир Зеленський обговорив з віцепрезидентом, керівником Федерального департаменту закордонних справ Швейцарської Конфедерації Ігнаціо Кассісом проведення наступної конференції з питань реформ в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зеленський ознайомив швейцарську сторону з процесом впровадження реформ в Україні та подякував за рішення Швейцарії стати співорганізатором наступної Конференції з питань реформ в Україні.

"Приємно, що саме у Швейцарії відбудеться П’ята Конференція з питань реформ в Україні у липні 2022 року. Уряд України готовий тісно співпрацювати у питаннях її проведення", – сказав Зеленський.

Окрему увагу під час зустрічі було приділено двосторонній торговельно-економічній співпраці.

"Швейцарія є важливим торговельно-економічним партнером України в Європі і входить до десятки європейських країн за обсягами товарообігу. Вітаємо також і те, що Швейцарія є одним з найбільших інвесторів в економіку України", – наголосив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна швидше за всіх у Європі проводить реформи, - Зеленський

Президент України закликав швейцарську сторону до подальшого залучення масштабних інвестицій та реалізації перспективних проектів у різних галузях економіки.

Зеленський подякував віцепрезиденту Швейцарської Конфедерації за тверду підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Він відзначив важливість збереження санкційного режиму та міжнародного тиску на Росію з метою досягнення реального прогресу в мирному врегулюванні, а також висловив сподівання на активну роль Швейцарії в забезпеченні діяльності Кримської платформи.

Автор: 

Зеленський Володимир (23954) Швейцарія (863) реформи (3207)


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Вава, конференції - це добре. Коли реформи будуть?
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07.07.2021 13:43 Відповісти
)))))))зесрань,это у вас не президент -это тупо черт-наркоман...капець...
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07.07.2021 13:46 Відповісти
Вовка рехворматор, ітіть-калатіть.
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07.07.2021 13:47 Відповісти
та на фиг те реформы))) главное жеж пресс-конференции!! ))))
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07.07.2021 13:48 Відповісти
Зеленский обсудил с вице-президентом Швейцарии проведение следующей конференции по реформам в Украине - Цензор.НЕТ 2683
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07.07.2021 13:50 Відповісти
зєля-пздбл йбаний.
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07.07.2021 13:56 Відповісти
Бедный вице-през Швейцарии! Увидеть бедосика и умереть! Хотя... Кто кого... Болею за швейцарца!)
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07.07.2021 14:20 Відповісти
не давайте нарику деньги1
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07.07.2021 20:33 Відповісти
правильно.
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08.07.2021 05:05 Відповісти
 
 