Кабмін схвалив запровадження санкцій проти Білорусі: санкційний список передадуть на розгляд РНБО

Кабінет Міністрів України схвалив запровадження санкцій проти Білорусі. Протягом місяця санкційний список передадуть на розгляд Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зокрема, з метою захисту національних інтересів Кабмін вніс на розгляд Ради національної безпеки і оборони пропозиції щодо застосування строком на три роки персональних спеціальних економічних та інших санкцій до фізичних осіб Республіки Білорусь (перелік осіб не додається).

Зазначимо, проєкт постанови було схвалено без обговорення, тому на засіданні Кабінету Міністрів не озвучили нові подробиці. У матеріалах на сайті уряду санкційного списку немає.

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У проєкті постанови, зазначено, що українська сторона готує санкції з урахуванням рішень Ради ЄС від 2 жовтня і 6 листопада 2020 року про запровадження обмежувальних заходів щодо фізичних осіб, причетних до фальсифікації виборів президента Білорусі в минулому році. Вибори відбулися без іноземних спостерігачів, а оголошені результати призвели до масштабних протестів, проти учасників яких була застосована неспівмірна сила.

Введення українських санкцій пояснюється порушеннями прав людини в Білорусі, репресіями і насильницьким придушенням мирних протестів, застосуванням тортур, а також незаконними затриманнями, зокрема громадян України. Також в уряді вважають, що санкції проти Білорусі відповідатимуть вимогам захисту національних інтересів України.