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Кабмін схвалив запровадження санкцій проти Білорусі: санкційний список передадуть на розгляд РНБО

Кабмін схвалив запровадження санкцій проти Білорусі: санкційний список передадуть на розгляд РНБО

Кабінет Міністрів України схвалив запровадження санкцій проти Білорусі. Протягом місяця санкційний список передадуть на розгляд Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зокрема, з метою захисту національних інтересів Кабмін вніс на розгляд Ради національної безпеки і оборони пропозиції щодо застосування строком на три роки персональних спеціальних економічних та інших санкцій до фізичних осіб Республіки Білорусь (перелік осіб не додається).

Зазначимо, проєкт постанови було схвалено без обговорення, тому на засіданні Кабінету Міністрів не озвучили нові подробиці. У матеріалах на сайті уряду санкційного списку немає.

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У проєкті постанови, зазначено, що українська сторона готує санкції з урахуванням рішень Ради ЄС від 2 жовтня і 6 листопада 2020 року про запровадження обмежувальних заходів щодо фізичних осіб, причетних до фальсифікації виборів президента Білорусі в минулому році. Вибори відбулися без іноземних спостерігачів, а оголошені результати призвели до масштабних протестів, проти учасників яких була застосована неспівмірна сила.

Введення українських санкцій пояснюється порушеннями прав людини в Білорусі, репресіями і насильницьким придушенням мирних протестів, застосуванням тортур, а також незаконними затриманнями, зокрема громадян України. Також в уряді вважають, що санкції проти Білорусі відповідатимуть вимогам захисту національних інтересів України.

Автор: 

Білорусь (7938) Кабмін (14103) санкції (11874) РНБО (2285)


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Топ коментарі
+3
Лука заборонив канал Квартал TV, ось зелене непорозуміння і осєрчало. Він злив бульбофюреру вагнерівців, а тут така невдячність.
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07.07.2021 13:56
+2
Ну теперь и усатый догнал,что зестукач наркоман - нюхнет одно,то названивает,чтоб секретиками поделиться...нюхнет другое,то санкции вводит
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07.07.2021 13:51
+1
Таких редчайших элитных дебилов на Банковой и Грушевского в Украине ещё не было.
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07.07.2021 13:54
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Ну теперь и усатый догнал,что зестукач наркоман - нюхнет одно,то названивает,чтоб секретиками поделиться...нюхнет другое,то санкции вводит
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07.07.2021 13:51 Відповісти
Лука заборонив канал Квартал TV, ось зелене непорозуміння і осєрчало. Він злив бульбофюреру вагнерівців, а тут така невдячність.
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07.07.2021 13:56 Відповісти
Таких редчайших элитных дебилов на Банковой и Грушевского в Украине ещё не было.
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07.07.2021 13:54 Відповісти
Шо, колгосп "Червона бульба" розвалиться від зеліних санкцій?
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07.07.2021 13:59 Відповісти
Как обычно вводим последними и только против конкретных физлиц. Позор.
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07.07.2021 14:08 Відповісти
Когда же зедебил введет санкции против наших олигархов, которые обокрали украинский народ почти на 6 млрд дол.
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07.07.2021 14:16 Відповісти
Відкликайте посла і закривайте кордон!
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07.07.2021 14:34 Відповісти
По городам Украины ездят новые троллейбусы, автобусы изготовленные белорусским МАЗом. В связи неадекватной и враждебной политикой Лукашенко по отношению к Украине считаю целесообразным отказаться от покупки этого транспорта и закупать его в странах Евросоюза. То есть необходимо пересмотреть торговые отношения с Беларусью, это не та страна с которой необходимо торговать.
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07.07.2021 15:57 Відповісти
В случае обострения отношений с Беларусью, Лукашенко может запретить и шантажировать поставки запчастей для этого транспорта, который широко используется в городах Украины. Это может привести к частичной остановке городского транспорта.
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07.07.2021 16:06 Відповісти
Так там дороже будет
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07.07.2021 18:14 Відповісти
Да у нас полно аналогов для производства транспорта типа автобусов и троллейбусов- в Харькове, Днепре, Львове, Запорожье, Черкассах, Киеве, Чернигове... Есть заводы выпускающие все это, плюс трамваи в Одессе, Виннице, и некоторых вышеупомянутых городах...
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07.07.2021 23:11 Відповісти
 
 