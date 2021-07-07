У районі проведення ООС через проблеми із серцем помер старший солдат Володимир Рибачук. ФОТО
5 липня 2021 року в зоні ООС помер мешканець Чечельницької територіальної громади Рибачук Володимир Миколайович.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Вінницької ОДА.
Народився 25 липня 1978 року, виріс і працював у с. Білий Камінь Чечельницького району. Причина смерті з’ясовується. Спеціальну освіту з 1994 р. по 1996 року здобував в Ольгопільському СПТУ.
15 вересня 2016 року пішов на військову службу за контрактом. Рибачук брав безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.
"Глибоко співчуваємо рідним та близьким загиблого захисника. Вічна пам’ять! Герої не вмирають!" - йдеться в повідомленні.
Як уточнив голова Вінницької обласної ради В'ячеслав Соколов на своїй сторінці у Facebook, старший солдат Рибачук служив у 9-му окремому мотопіхотному батальйоні м. Кодима 59 окремої мотопіхотної бригади. Помер на місці несення служби в районі проведення ООС, попередня причина смерті - проблеми із серцем.
Прощання заплановано на 8 липня на сільському кладовищі с. Білий Камінь Гайсинського району.
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