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Новини Агресія Росії проти України
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У районі проведення ООС через проблеми із серцем помер старший солдат Володимир Рибачук. ФОТО

5 липня 2021 року в зоні ООС помер мешканець Чечельницької територіальної громади Рибачук Володимир Миколайович.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Вінницької ОДА.

Народився 25 липня 1978 року, виріс і працював у с. Білий Камінь Чечельницького району. Причина смерті з’ясовується. Спеціальну освіту з 1994 р. по 1996 року здобував в Ольгопільському СПТУ.

У районі проведення ООС через проблеми із серцем помер старший солдат Володимир Рибачук 01
Фото: Вінницька ОДА

15 вересня 2016 року пішов на військову службу за контрактом. Рибачук брав безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.

"Глибоко співчуваємо рідним та близьким загиблого захисника. Вічна пам’ять! Герої не вмирають!" - йдеться в повідомленні.

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Як уточнив голова Вінницької обласної ради В'ячеслав Соколов на своїй сторінці у Facebook, старший солдат Рибачук служив у 9-му окремому мотопіхотному батальйоні м. Кодима 59 окремої мотопіхотної бригади. Помер на місці несення служби в районі проведення ООС, попередня причина смерті - проблеми із серцем.

Прощання заплановано на 8 липня на сільському кладовищі с. Білий Камінь Гайсинського району.

Автор: 

смерть (6757) втрати (4413) ЗСУ (7579)


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В районе проведения ООС из-за проблем с сердцем умер старший солдат Владимир Рыбачук - Цензор.НЕТ 6589

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07.07.2021 13:52 Відповісти
Мужику 43 года. Проблемы с сердцем возникли не из-за ранения?
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07.07.2021 13:52 Відповісти
Буває Знав двох людей Один - молодий, здоровий на вигляд, старший лейтенант, отримав інфаркт в 28 років і помер Інший, колишній десантник - те саме в 32 Зараз - на інвалідності
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07.07.2021 14:10 Відповісти
От 40 до 50 опаснй возраст для мужчин..многие его не переживают и уходят И это проблеммы с сердцем..какие то изменения происходят..Этот возраст еще называют ,,мужским климаксом...."Если пережил.. и с сердцем все ОК.. тогда можно гарантированно прожить еще половину того что уже прожил
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07.07.2021 17:27 Відповісти
Царство небесное защитнику Украины.
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07.07.2021 14:02 Відповісти
R.I.P. Дякую, шо ти нас захищав. Не те, що деякі квартальні ідіоти! Вічна пам'ять!
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07.07.2021 14:32 Відповісти
Царство небесне захиснику України..... Спочивай з миром, синку.....
У районі проведення ООС через проблеми із серцем помер старший солдат Володимир Рибачук - Цензор.НЕТ 8395
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07.07.2021 17:16 Відповісти
Медкомиссия, признавшая его годным, будет проходить квалификационную проверку?
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07.07.2021 18:48 Відповісти
Колись на фронті говорили так про те від чого помер солдат: Він помер від несправедливості ,що знаходилась за його плечима. А там стоїть ви здогадались хто!? Вважаю,що розділяти загиблих на передовій в цьому випадку про бойові втрати не коректно і не статутно. Земля тобі теплою,Героє!
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08.07.2021 09:07 Відповісти
 
 