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Декрет для чоловіків: Кабмін затвердив порядок надання батькам відпустки з догляду за дитиною

Декрет для чоловіків: Кабмін затвердив порядок надання батькам відпустки з догляду за дитиною

Кабінет Міністрів на виконання закону про забезпечення рівних умов батька і матері з догляду за дитиною затвердив порядок надання батькам відпустки з догляду за дитиною на 14 днів.

Відповідну постанову уряд затвердив на засіданні в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з проєктом постанови, таку відпустку може бути надано батькові новонародженої дитини, навіть якщо він не перебуває з його матір'ю в зареєстрованому шлюбі, але проживає разом з нею. Також на таку відпустку може претендувати бабуся чи дідусь дитини, або інший повнолітній родич, який фактично доглядає за дитиною.

Відпустка надається одноразово, тривалістю до 14 днів, зазначено в проєкті постанови. Вона має бути використана до 104 дня з дня народження дитини.

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При цьому в разі народження двох і більше дітей тривалість такої відпустки не збільшується, йдеться в проєкті постанови.

Автор: 

діти (5089) Кабмін (14103) декрет (17) чоловіки (157)


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Топ коментарі
+1
Вы видимо не в курсе как это, когда жена после кесаревого. В Швеции, кстати, родители ходят по очереди в декретный отпуск, чтоб женщина не теряла навыки в работе, а отец принимал участие в жизни ребенка.
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07.07.2021 15:15
+1
Мужчины не способны рожать, но способны ухаживать за ребенком. Так до тебя доходит?
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07.07.2021 15:48
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Зеленского и всех типа зеленых мужчинок отправить лет на 10...... с тетками.
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07.07.2021 14:30 Відповісти
Як це може бути "Декрет для чоловіків", щось я не розумію чоловіча стать може в Україні бути вагітною та виношувати плід? .
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07.07.2021 14:58 Відповісти
Вы видимо не в курсе как это, когда жена после кесаревого. В Швеции, кстати, родители ходят по очереди в декретный отпуск, чтоб женщина не теряла навыки в работе, а отец принимал участие в жизни ребенка.
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07.07.2021 15:15 Відповісти
Та я сам был в Отпуске для ухода за ребенком до 3 лет. Но не думал что есть мужчины способны рожать.
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07.07.2021 15:32 Відповісти
Мужчины не способны рожать, но способны ухаживать за ребенком. Так до тебя доходит?
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07.07.2021 15:48 Відповісти
 
 