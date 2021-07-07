Декрет для чоловіків: Кабмін затвердив порядок надання батькам відпустки з догляду за дитиною

Кабінет Міністрів на виконання закону про забезпечення рівних умов батька і матері з догляду за дитиною затвердив порядок надання батькам відпустки з догляду за дитиною на 14 днів.

Відповідну постанову уряд затвердив на засіданні в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з проєктом постанови, таку відпустку може бути надано батькові новонародженої дитини, навіть якщо він не перебуває з його матір'ю в зареєстрованому шлюбі, але проживає разом з нею. Також на таку відпустку може претендувати бабуся чи дідусь дитини, або інший повнолітній родич, який фактично доглядає за дитиною.

Відпустка надається одноразово, тривалістю до 14 днів, зазначено в проєкті постанови. Вона має бути використана до 104 дня з дня народження дитини.

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При цьому в разі народження двох і більше дітей тривалість такої відпустки не збільшується, йдеться в проєкті постанови.