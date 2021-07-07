Форма одягу для жінок-військовослужбовців, що передбачає саме туфлі на підборах, була встановлена ще в 2017 році, - Таран. ВIДЕО
Міністр оборони України Андрій Таран заявляє, що наказ щодо встановлення форми одягу для жінок-військовослужбовців, який передбачав туфлі на підборах, було ухвалено ще 2017 року.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це міністр повідомив на засіданні уряду в середу.
"Щодо рішень Міністерства оборони стосовно взуття для жінок-військовослужбовців. Після того, як окремі політичні сили роздули це питання, зробивши з мухи слона, я вжив деяких заходів з метою нейтралізації цих наїздів і вважаю, що цей наїзд був інспірованим і безпідставним. Зокрема, наказ щодо встановлення форми одягу для жінок-військовослужбовців, який передбачав саме такі туфлі, було ухвалено ще в 2017 році. Це звичайні жіночі туфлі для парадної форми одягу", - сказав міністр.
Він зазначив, що таке взуття справді незручне. З огляду на це у Міноборони розроблено новий зразок туфель, які мають шнурівку, що дає змогу враховувати різні форми стопи. Також у нових туфлях підбор буде набагато меншим.
Як повідомлялося, раніше в Міністерстві оборони України поінформували, що на параді до Дня Незалежності на Хрещатику в Києві курсантки маршируватимуть у взутті на підборах. Це рішення викликало критику з боку користувачів соцмереж та опозиційних політиків.
Пізніше народні депутати закликали міністра оборони Андрія Тарана провести службове розслідування щодо рішення про необхідність курсанткам марширувати у взутті на підборах під час параду до Дня Незалежності на Хрещатику і попросити за це вибачення у жінок-військовослужбовців.
У Міністерстві оборони України повідомили, що вартість хромових жіночих туфель, закуплених Міністерством оборони України для жінок-військовослужбовців, становить 649,8 грн з урахуванням податку на додану вартість, а загалом відомство закупило 5 тисяч пар такого взуття.
Віцепрем'єрка України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, міністерка соціальної політики України Марина Лазебна та міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна також висловили обурення цим рішенням, зазначивши, що "прусський" крок на параді в такому взутті - це умисне завдання шкоди здоров'ю жінок-солдатів.
Таран на зустрічі з курсантками висунув пропозицію використовувати для параду польову форму, яка включає в себе берці, однак головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що за підсумками проведеного серед учасниць параду опитування 99% курсанток підтримують рішення використовувати парадну форму.
Пізніше Таран доручив розглянути можливість закупівлі зразків експериментальних моделей взуття для жінок-військовослужбовців спеціально для параду на честь Дня Незалежності.
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приказ 2017 года не предусматривал обувь на каблуках
А як тренуються марширувати всі інші?
Мехвод танку теж на каблуках і з аксельбантами в танк полізе?
А пілот сушки?
Чи можна і лабутени, аби чорні?
Коли я служив, була парадно-вихідна і парадно-стройова.
І це були різні форми, у тому числі по взуттю (при тих самих кітелі і брюках в парадно-вихідній туфлі, сорочка, галстук і фуражка, в парадно-стройовій чоботи, тільняшка, берет).
А вы хотите, что бы это тупое чмо эффективно работало на своей должности!
Значит, чтобы в ней ходить смотреть на парад.
Картина маслом.
А еще интересней, как Вы выходите через парадный вход... По ступенькам маршируете?
Ми у воюючій країні, люди бажають бачити воюючу армі , у польовій формі зі зброєю в руках, а зеленим подобається паркетний вапіант, бо ж відосіки і бубочка лякається зброї - гикавка нападає...
В TC A01XJ30338-185:2019 туфли не были прописаны.
Есть ДОДАТОК до Наказу от 04.11.2020.
Туфли туда в картинку тупо дорисовали.
Але розкажи пан - министр , якому одноклєточному дебілу , спало на думку , заставляти жінок-військових , проходити на параді - церемоніальним кроком , у взутті на підборах . ??? ..
https://edition.cnn.com/2021/07/05/europe/ukraine-female-soldiers-heels-scli-intl/index.html?utm_term=link&utm_source=fbCNNi&utm_content=2021-07-05T19%3A00%3A38&utm_medium=social&fbclid=IwAR2DwrvANzWwU3QFuflKChErAimu1QWC3YfQvL5puW5WGsbLpa414kdosBo
Бо називається - парадною . .
Від чого ця погань відволікає увагу зараз? Ось у чому питання
...И вот появляется старое замшелое совковое чучело министр Баран и начинает, - "каблуки ввели в 2017 году". Старое замшелое дерьмо, с чего ты взял что они ДОЛЖНЫ в парадной форме маршировать? Откуда эта подмена? Старик Моисей спустился с небес и высек тебе на крижалях, - "парадная форма"? Или Старик Фройд прошептал, что не стоит так унижать четырежды уклониста и стоит пообрезать бырышня милитаризму? Гниды, вы понимаете, что Зе-лох не вечен? Более того, - он очень скоро не вечен...
Он думает, что МВФ ЗСУ финансирует, - дистиллированный зебилоид.
Еще не всё обговорили.
Подолью масла в огонь:
https://www.youtube.com/watch?v=m3V_hM4Zgkc
Міністр оборони України Андрій Таран - дебіл. І накази у них дебільні. І це стосується не тільки "туфель на підборах".
За часів Радянського Союзу коли доводилось крокувати строєм - одягали чоботи. Навіть під парадну форму. А так "парадка" була з черевиками.
Зраду выковыряли из ничего.