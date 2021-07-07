Форма одягу для жінок-військовослужбовців, що передбачає саме туфлі на підборах, була встановлена ​​ще в 2017 році, - Таран. ВIДЕО

Міністр оборони України Андрій Таран заявляє, що наказ щодо встановлення форми одягу для жінок-військовослужбовців, який передбачав туфлі на підборах, було ухвалено ще 2017 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це міністр повідомив на засіданні уряду в середу.

"Щодо рішень Міністерства оборони стосовно взуття для жінок-військовослужбовців. Після того, як окремі політичні сили роздули це питання, зробивши з мухи слона, я вжив деяких заходів з метою нейтралізації цих наїздів і вважаю, що цей наїзд був інспірованим і безпідставним. Зокрема, наказ щодо встановлення форми одягу для жінок-військовослужбовців, який передбачав саме такі туфлі, було ухвалено ще в 2017 році. Це звичайні жіночі туфлі для парадної форми одягу", - сказав міністр.

Він зазначив, що таке взуття справді незручне. З огляду на це у Міноборони розроблено новий зразок туфель, які мають шнурівку, що дає змогу враховувати різні форми стопи. Також у нових туфлях підбор буде набагато меншим.

Як повідомлялося, раніше в Міністерстві оборони України поінформували, що на параді до Дня Незалежності на Хрещатику в Києві курсантки маршируватимуть у взутті на підборах. Це рішення викликало критику з боку користувачів соцмереж та опозиційних політиків.

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Пізніше народні депутати закликали міністра оборони Андрія Тарана провести службове розслідування щодо рішення про необхідність курсанткам марширувати у взутті на підборах під час параду до Дня Незалежності на Хрещатику і попросити за це вибачення у жінок-військовослужбовців.

У Міністерстві оборони України повідомили, що вартість хромових жіночих туфель, закуплених Міністерством оборони України для жінок-військовослужбовців, становить 649,8 грн з урахуванням податку на додану вартість, а загалом відомство закупило 5 тисяч пар такого взуття.

Віцепрем'єрка України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, міністерка соціальної політики України Марина Лазебна та міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна також висловили обурення цим рішенням, зазначивши, що "прусський" крок на параді в такому взутті - це умисне завдання шкоди здоров'ю жінок-солдатів.

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Таран на зустрічі з курсантками висунув пропозицію використовувати для параду польову форму, яка включає в себе берці, однак головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що за підсумками проведеного серед учасниць параду опитування 99% курсанток підтримують рішення використовувати парадну форму.

Пізніше Таран доручив розглянути можливість закупівлі зразків експериментальних моделей взуття для жінок-військовослужбовців спеціально для параду на честь Дня Незалежності.