На тлі мільйонних збитків "Украероруху" та масового звільнення співробітників профспілка вимагає від Кубракова звільнення Ярмака

Первинна профспілкова організація "Інженерно-технічних фахівців" Всеукраїнської профспілки "Федерація профспілок авіапрацівників радіолокації, радіонавігації і зв’язку України" звернулася до міністра інфраструктури Олександра Кубракова з вимого про звільнення в.о. керівника ДП "Украерорух" Андрія Ярмака.

Профспілки наголошують, що керманич був призначений виконувачем обов’язків поза конкурсом, а за час роботи на посаді довів підприємство до багатомільйонних збитків. Про це йдеться у відповідному листі-зверненні на ім’я міністра.

Профспілки вказують, що їхні неодноразові звернення до попереднього міністра інфраструктури Владислава Криклія щодо критичного стану ДП і руйнівних управлінських рішень Ярмака були проігноровані.

"У період з 2014 по 2021 р. - горе-керівниками Д. Бабейчуком та А. Ярмаком, завдані збитки підприємству – понад 1 млрд 750 млн грн. (мова про борг авіакомпанії МАУ зі штрафними санкціями у розмірі 1,3 млрд грн, борг КБ "Платінум Банк" - 0,405 млрд грн, близько 1,5 млн грн – збитки внаслідок незаконно звільнених працівників (каденція Бабейчука, - ред.), борг авіакомпанії SkyAp – 40 млн грн, понад 6 млн грн – збитки підприємства внаслідок незаконно звільнених працівників (каденція Ярмака).

Порушення КД та КЗпП України набули системного характеру саме за період керування "Украерорухом" Ярмаком", - вказують профспілки.

У листі уточнюється, що протягом 2019-2020 р. проти "Украероруху" було подано понад 50 судових позовів у зв’язку з невиконанням адміністрацією ДП норм чинного законодавства.

Крім того, профспілки нагадали, що ухвалили "обґрунтоване рішення щодо вимоги розірвання контракту з Ярмаком" ще 22 квітня 2020 року, про що інформували профільне міністерство. А через бездіяльність Криклія колектив ДП був змушений звернутися до суду.

"На підставі позивної заяви в Шевченківському районному суді зареєстровано справу №761/28417/20.

Також профспілка звернулася із заявою про кримінальне правопорушення, вчинене Ярмаком, до Бориспільського РУП ГУ НП у Київській області", - йдеться у зверненні і додається, що суд уже зобов’язав слідчі органи внести зазначену заяву до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Профспілка наголошує, що "безкарність Ярмака "вилилася у гучний корупційний скандал про шахрайство заступника директора "Украероруху" на суму у 100 тис. дол".

"Наведені факти, а також масові скорочення досвідченого кваліфікованого персоналу (протягом 2020-2021 рр.) свідчать про непрофесійність, безвідповідальність та авантюризм кадрової політики адміністрації "Украероруху", що може призвести до знищення кваліфікованого кадрового потенціалу стратегічного державного підприємства, яке надає високотехнологічні послуги в транспортній галузі", - йдеться в заяві.

З огляду на викладене, профспілка чекає від міністра інфраструктури Кубракова рішучих кадрових рішень щодо в.о. директора "Украерорух" і висловила готовність надати міністерству усі підтверджуючі документи про його незаконні та непрофесійні рішення.

Нагадаємо, за підсумками першого кварталу 2021 року збитки "Украерорух" становлять понад 200 млн грн.

Крім того, керівництво "Украероруху" уже позбавило диспетчерського обслуговування два аеропорти: Чернівецький та Івано-Франківський, звільнивши кваліфікованих співробітників.

Раніше ЗМІ повідомляли про те, що збитки "Украероруху" не позначаються на заробітній платі в.о. директора Ярмака. Навпаки, він її собі підвищив із 20 тис грн до 200 тис. грн, хоч це і заборонено у разі, коли підприємство не демонструє підвищення дохідності.