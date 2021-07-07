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Мотоциклістку в Яремчому збив насмерть старший інспектор криміналістичного відділу СУ ГУНП у Житомирській області Антонюк. Експертиза підтвердила, що він був п'яним, - ЗМІ

Мотоциклістку в Яремчому збив насмерть старший інспектор криміналістичного відділу СУ ГУНП у Житомирській області Антонюк. Експертиза підтвердила, що він був п'яним, - ЗМІ

Смертельна ДТП сталася 6 липня о 7:15 на дорозі Н-09. Як встановили правоохоронці, 25-річний водій Volkswagen Touareg рухався в напрямку Микуличина, але на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху. Внаслідок такого маневру автомобіль зіткнувся з мотоциклом Bajaj Pulsar NS200, яким керувала 32-річна жителька Києва Олена Денисенко, яка від травм загинула на місці аварії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на frankivsk24.online.

У водія взяли кров для перевірки стану сп'яніння, результат підтвердив, що він перебував у нетверезому стані - 1,19 проміле.

За непідтвердженою інформацією, за кермом Volkswagen Touareg з номером ВХ7575СТ був син начальника Відділу державного екологічного нагляду (контролю) ПЗФ, лісів і рослинного світу Державної екологічної інспекції Поліського округу Антонюка Руслана Сергійовича – Антонюк Сергій Русланович. Який також обіймає високу посаду – старший інспектор криміналістичного відділу СУ ГУНП у Житомирській області.

"Як видно, порушення ПДР у батька і сина в крові, як і перевищені проміле алкоголю: у самого Руслана Сергійовича за плечима два відкриті провадження у справах про адміністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху. У сина – два виконавчі провадження: перше – 2019 року, друге – 2020. Категорія стягнення штрафів як і у батька – у справах про адміністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху. Також Антонюк Сергій Русланович проходить за підозрою в справі про торгівлю людьми. Справу відкрито в Оболонському районному суді міста Києва. Справа № 756/3304/21. Призначено до судового розгляду 19.07.2021 на 11:00", - наголошує видання. 

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Мотоциклістку в Яремчому збив насмерть старший інспектор криміналістичного відділу СУ ГУНП у Житомирській області Антонюк. Експертиза підтвердила, що він був пяним, - ЗМІ 01
Мотоциклістку в Яремчому збив насмерть старший інспектор криміналістичного відділу СУ ГУНП у Житомирській області Антонюк. Експертиза підтвердила, що він був пяним, - ЗМІ 02

До слова, батько – Антонюк Руслан Сергійович, був помічником депутата – Данилова Віталія Богдановича від ВО "Батьківщина", а також іпотекодержателем квартири на Оболонській набережній в Києві загальною площею 135,9 кв м, вартістю близько 13 млн грн.

За фактом аварії слідчими розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Водій затриманий в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Автор: 

ДТП (4471) мотоцикл (84) Івано-Франківська область (952)


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Топ коментарі
+48
Госчиновник сын госчиновника ездит пъяный на вто стоимостью более 60 тыс.долларов США... коррупция? не не слышали..............
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07.07.2021 15:03
+23
НЕ СЯДУТ, как бывший мер киева омельченко, вечно пьяное чмо, два дтп со смертельным исходом и не сел
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07.07.2021 15:00
+22
написано ж, "сын начальника Отдела государственного экологического надзора (контроля) ПЗФ, лесов и растительного мира Государственной экологической инспекции Полесского округа".
батя лес пилит...
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07.07.2021 15:05
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Дай відповідь на моє просте запитання! Не виляй і не переводь стрілки.
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08.07.2021 22:32 Відповісти
До чого це тупе запитання, ніяк не збагну і як воно пов"язане з цими уйобками від влади,Кіля?
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09.07.2021 07:28 Відповісти
ты кацап вонючий падаль
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10.07.2021 11:42 Відповісти
Туарег купил за зарплату??, пусть даже не маленькую?
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08.07.2021 12:49 Відповісти
Возмущенный пи...деж в комментах не подтверждает настроений в Украине, как в обществе. Обществу глубоко по...уй.
Акакаяразница!
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07.07.2021 16:46 Відповісти
Почему если человек ублюдок,то он имеет вісокую должность?
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07.07.2021 17:03 Відповісти
Уже невозможно терпеть такое.Сколько можно покрывать Бандитов в аваковских погонах?Нужна всеукраинская акция!!Иначе отмажут.Не впервой.
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07.07.2021 17:04 Відповісти
Если активисты не проконтролируют расследование, выродок может избежать ответственности
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07.07.2021 17:08 Відповісти
Ну вы ещё скажите что опять Аваков виноват😁
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07.07.2021 17:12 Відповісти
ну почему в чиновье лезит всякая гниль и падаль
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07.07.2021 17:49 Відповісти
Знаєте,як буде - він був тверезий,а мотоциклістка пьяна в дим сама попала під його машину.Бестселер українського тридцятиріччя.
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07.07.2021 18:35 Відповісти
Необхідно прийняти поправки до кримінального законодавства про посилення покарання за скоєні злочини, для осіб які за родом своєї діяльності повинні дбати про безпеку громадян, про дотримання законів та ін., тобто повинні застосовуватися максимальні покарання, як мінімум або навіть з коефіцієнтом 1,5-2. Тоді б працівники поліції, прокуратури, служби безпеки, а також депутати, судді та чиновники всіх рівнів напевно б думали перш, ніж порушувати закони.
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07.07.2021 22:38 Відповісти
да гадам в погонах таких как ты проще убить , "моментально в море"
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08.07.2021 23:41 Відповісти
Туарег!, зарплаты ж маленькие!
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08.07.2021 12:46 Відповісти
Понять и простить...
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08.07.2021 14:36 Відповісти
почему у поганого мусора штаны в крови ? пытался оттащить тело ?
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08.07.2021 23:55 Відповісти
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