Мотоциклістку в Яремчому збив насмерть старший інспектор криміналістичного відділу СУ ГУНП у Житомирській області Антонюк. Експертиза підтвердила, що він був п'яним, - ЗМІ

Смертельна ДТП сталася 6 липня о 7:15 на дорозі Н-09. Як встановили правоохоронці, 25-річний водій Volkswagen Touareg рухався в напрямку Микуличина, але на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху. Внаслідок такого маневру автомобіль зіткнувся з мотоциклом Bajaj Pulsar NS200, яким керувала 32-річна жителька Києва Олена Денисенко, яка від травм загинула на місці аварії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на frankivsk24.online.

У водія взяли кров для перевірки стану сп'яніння, результат підтвердив, що він перебував у нетверезому стані - 1,19 проміле.

За непідтвердженою інформацією, за кермом Volkswagen Touareg з номером ВХ7575СТ був син начальника Відділу державного екологічного нагляду (контролю) ПЗФ, лісів і рослинного світу Державної екологічної інспекції Поліського округу Антонюка Руслана Сергійовича – Антонюк Сергій Русланович. Який також обіймає високу посаду – старший інспектор криміналістичного відділу СУ ГУНП у Житомирській області.

"Як видно, порушення ПДР у батька і сина в крові, як і перевищені проміле алкоголю: у самого Руслана Сергійовича за плечима два відкриті провадження у справах про адміністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху. У сина – два виконавчі провадження: перше – 2019 року, друге – 2020. Категорія стягнення штрафів як і у батька – у справах про адміністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху. Також Антонюк Сергій Русланович проходить за підозрою в справі про торгівлю людьми. Справу відкрито в Оболонському районному суді міста Києва. Справа № 756/3304/21. Призначено до судового розгляду 19.07.2021 на 11:00", - наголошує видання.

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До слова, батько – Антонюк Руслан Сергійович, був помічником депутата – Данилова Віталія Богдановича від ВО "Батьківщина", а також іпотекодержателем квартири на Оболонській набережній в Києві загальною площею 135,9 кв м, вартістю близько 13 млн грн.

За фактом аварії слідчими розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Водій затриманий в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.