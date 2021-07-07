COVID-сертифікати можна буде одержати не лише за допомогою застосунку "Дія", але і в лікарнях, - МОЗ

У Міністерстві охорони здоров'я планують з осені видавати громадянам COVID-сертифікати не лише за допомогою застосунку "Дія", але і в медзакладах.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомила генеральна директорка Директорату з розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров'я МОЗ Марія Карчевич.

За її словами, наразі у МОЗ очікують на проходження українським сертифікатом технічної відповідності від Єврокомісії для того, щоб можна було оголосити про повноцінний запуск цього функціоналу.

Карчевич розповіла, що поки що такі сертифікати видаються лише за результатами проходження повного курсу вакцинації, а в майбутньому запровадять такі ж сертифікати щодо проходження ПЛР-тестування та одужання після COVID-19.

"Наразі є два види сертифікатів. Зовнішній сертифікат, який використовується для подорожей до тих країн, з якими Україна погодить взаємне визнання документів з вакцинації, над чим зараз працює Міністерство закордонних справ. Також є внутрішній сертифікат, який може використовуватися у літній період для відвідування масових заходів", - пояснила вона.

За словами очільниці директорату МОЗ, якщо в осінній період епідситуація погіршиться, то спектр використання цього сертифікату будуть розширювати.

"Ми бачимо, що зараз, в літній період, ситуація менш складна. Тим не менше, українцям загрожує штам "Дельта". Ми розуміємо, що на осінь ситуація буде погіршуватися, тому наше завдання спільно з усіма, хто долучений до вакцинальної кампанії, захистити якомога більше українців", - наголосила Карчевич.

Вона уточнила, що на початку осені такий сертифікат можна буде отримати не лише через додаток "Дія", а й у лікаря в закладі охорони здоров’я, зокрема, у паперовому вигляді.

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