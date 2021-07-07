Посольство Білорусі направило в МЗС України ноту протесту: занепокоєне безпекою дипмісії

Посольство Республіки Білорусь в Україні направило ноту на адресу МЗС України "з вираженням серйозного занепокоєння ситуацією, викликаною недостатніми заходами, що здійснюються Українською Стороною для гарантування безпеки Білоруського дипломатичного представництва в місті Києві".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС Білорусі.

"Попри неодноразове звернення Білоруської Сторони в Міністерство закордонних справ з метою посилити заходи щодо гарантування безпеки Білоруського диппредставництва, 07.07.2021 в ході проведення санкціонованого мітингу членами білоруської діаспори біля Посольства Білорусі радикальними елементами серед громадян України було скоєно напад на учасників акції", - сказано в повідомленні.

У посольстві РБ зазначили, що в результаті інциденту деякі особи, зокрема представники Нацгвардії МВС України, зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості: закрита черепно-мозкова травма, закрите пошкодження грудної клітки, ураження слизової оболонки очей і дихальних шляхів у результаті застосування газового балончика, а двоє учасників нападу - громадяни України - були затримані.

"Згідно з аналізом обставин скоєного інциденту, можна дійти висновку про його цілеспрямований і заздалегідь спланований характер. Посольство заявляє протест і наполягає на тому, щоб цей інцидент у найкоротші терміни був розслідуваний правоохоронними органами України, ситуація отримала відповідну юридичну кваліфікацію, винні особи понесли справедливе покарання, а Українською Стороною були вжиті вичерпні заходи щодо недопущення подібних інцидентів біля Білоруської дипломатичної місії.

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Білоруська Сторона розглядає ці обставини як безпосередню загрозу безпеці Посольства Республіки Білорусь в Україні та його персоналу. Посольство відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні зносини від 18 квітня 1961 року вимагає від Української Сторони забезпечити громадський порядок і безпеку на території, прилеглій до білоруської дипломатичної місії в місті Києві, і вжити заходів щодо припинення різного роду провокаційної та протиправної антибілоруської діяльності на території України, проведення якої набуло регулярного, часто радикального характеру", - йдеться в заяві посольства Білорусі.