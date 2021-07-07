УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3764 відвідувача онлайн
Новини
6 223 39

Посольство Білорусі направило в МЗС України ноту протесту: занепокоєне безпекою дипмісії

Посольство Білорусі направило в МЗС України ноту протесту: занепокоєне безпекою дипмісії

Посольство Республіки Білорусь в Україні направило ноту на адресу МЗС України "з вираженням серйозного занепокоєння ситуацією, викликаною недостатніми заходами, що здійснюються Українською Стороною для гарантування безпеки Білоруського дипломатичного представництва в місті Києві".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС Білорусі.

"Попри неодноразове звернення Білоруської Сторони в Міністерство закордонних справ з метою посилити заходи щодо гарантування безпеки Білоруського диппредставництва, 07.07.2021 в ході проведення санкціонованого мітингу членами білоруської діаспори біля Посольства Білорусі радикальними елементами серед громадян України було скоєно напад на учасників акції", - сказано в повідомленні.

У посольстві РБ зазначили, що в результаті інциденту деякі особи, зокрема представники Нацгвардії МВС України, зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості: закрита черепно-мозкова травма, закрите пошкодження грудної клітки, ураження слизової оболонки очей і дихальних шляхів у результаті застосування газового балончика, а двоє учасників нападу - громадяни України - були затримані.

"Згідно з аналізом обставин скоєного інциденту, можна дійти висновку про його цілеспрямований і заздалегідь спланований характер. Посольство заявляє протест і наполягає на тому, щоб цей інцидент у найкоротші терміни був розслідуваний правоохоронними органами України, ситуація отримала відповідну юридичну кваліфікацію, винні особи понесли справедливе покарання, а Українською Стороною були вжиті вичерпні заходи щодо недопущення подібних інцидентів біля Білоруської дипломатичної місії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін схвалив запровадження санкцій проти Білорусі: санкційний список передадуть на розгляд РНБО

Білоруська Сторона розглядає ці обставини як безпосередню загрозу безпеці Посольства Республіки Білорусь в Україні та його персоналу. Посольство відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні зносини від 18 квітня 1961 року вимагає від Української Сторони забезпечити громадський порядок і безпеку на території, прилеглій до білоруської дипломатичної місії в місті Києві, і вжити заходів щодо припинення різного роду провокаційної та протиправної антибілоруської діяльності на території України, проведення якої набуло регулярного, часто радикального характеру", - йдеться в заяві посольства Білорусі.

Автор: 

Білорусь (7938) протест (2398) нота протесту (99)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+15
ЛКШН-ПНХ!
показати весь коментар
07.07.2021 15:16
+8
нота от кого от фейковой республики лукашеску который нелегетимный
показати весь коментар
07.07.2021 15:24
+8
послів лукашеску треба посилати додому..
показати весь коментар
07.07.2021 15:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ЛКШН-ПНХ!
показати весь коментар
07.07.2021 15:16 Відповісти
показати весь коментар
07.07.2021 15:27 Відповісти
Gehen Sie bitte nach Hаuse !
показати весь коментар
07.07.2021 15:40 Відповісти
Это ты типа меня послал?
показати весь коментар
07.07.2021 17:11 Відповісти
Оно понятно, что бульбофюрер идет нах, но что произошло?
показати весь коментар
07.07.2021 15:20 Відповісти
азаренка приравняли к сливному бачку. король и шут.
показати весь коментар
07.07.2021 15:28 Відповісти
У посЦлов очко сыграло пАчємутА...
показати весь коментар
07.07.2021 15:28 Відповісти
На відео,знятому біля посольства Білорусі, "ворожі дії проти "республіки Білорусь" дуже нагадують провокацію бомжів, по написаному сценарію, яким, до того ж, погано заплатили.
показати весь коментар
07.07.2021 15:20 Відповісти
нота от кого от фейковой республики лукашеску который нелегетимный
показати весь коментар
07.07.2021 15:24 Відповісти
Я лично не знаю ни такой республики, как "Беларусь" ни тем более какого то МИД несуществующей республики.
показати весь коментар
07.07.2021 15:26 Відповісти
Ты прямо внебрачная дочь **********......только они об Украине так говорят.(( Ну не беларусы виноваты,что ты и твои лЭкеры в ЗЕборделе порноактрисами работу себе выбрала.....даже не пытайся оправдаться......это просто ФАКТ
показати весь коментар
07.07.2021 15:49 Відповісти
а может быть виноваты такие терпилы, как ты, с тряпками от БССР?
показати весь коментар
07.07.2021 16:22 Відповісти
Ну, что вы, он не майданутый, у него другой путь. В "светлое" северокорейское будущее.
показати весь коментар
07.07.2021 16:27 Відповісти
У Турції теж досі червоний прапор, який їм прописали в москві, і що? А хто дав право литовцям встановлювати незаконний біло-червоно білий прапор? Зовсім схибнулись.
показати весь коментар
07.07.2021 18:52 Відповісти
Мойша, наша вам з пэндзлікам. Бачу ваша праца ў КДБ заключаецца не толькі ў стукацтва і правакацыях але і ў адсочванне маёй сціплай персоны. Вам ужо старшага лейтэнанта прысвоілі ці вы проста яфрэйтар войскаў даносу і поскудзяў? Дарэчы, Мойша, ваш фюрэр вас ужо прадаў у парашное стойла, як домошних жывёл. Усім пакорлівым статкам. Як вы казалі, - мы не майданутуе мы маем іншы шлях? Шчаслівага вам вашага іншага шляху ў расійскі хлеў і на бойню.
показати весь коментар
07.07.2021 16:25 Відповісти
послів лукашеску треба посилати додому..
показати весь коментар
07.07.2021 15:34 Відповісти
задля їхньої ж безпеки))))
показати весь коментар
07.07.2021 15:37 Відповісти
Закрывать надо миссию-то. Задержалась она у нас.
показати весь коментар
07.07.2021 15:37 Відповісти
Правильно.Во всем виновата Беларусь....особенно что в 2014 топливо и технику в ВСУ поставляли назло лаптям.А рюзького выгнать не хочешь......или одиннарод???(
показати весь коментар
07.07.2021 16:01 Відповісти
Мы с уважением относимся к беларусам.
Не понимаем, правда, чего вы не деретесь, когда надо драться, но это так.
Легкое недоумение.
показати весь коментар
07.07.2021 16:05 Відповісти
А он и не будет драться. У него паёк в КГБ жирный.
показати весь коментар
07.07.2021 16:28 Відповісти
что значит "поставляли"? может "продавали"?
показати весь коментар
07.07.2021 16:11 Відповісти
Поставки без денег это что-то другое.Может ты с помощью путаешь,гуманитарной.....странный вопрос.
показати весь коментар
07.07.2021 16:22 Відповісти
так так и пиши - ПРОДАВАЛИ
вы за это ДЕНЬГИ получили? получили
ну так вот и не нужно это подавать как вашу милость
показати весь коментар
07.07.2021 16:23 Відповісти
Продаетесь это вы зебилы продажные......на колени перед куйло выбрать и беларусов учить.СЮР.Иди зебил продажный клиентов обслуживай.Не позорь Украину..
показати весь коментар
07.07.2021 16:39 Відповісти
Дилетант і зольдат -- це проплачені боти на роботі.
показати весь коментар
07.07.2021 19:04 Відповісти
Дилетант продажный зебил....а зольдат комнатный сметунчик ЗЕльца.( Оксана,будем честны....если 73% продали Пороха,кот. столько сделал для Украины в трудный час,то кого они могут вообще уважать. Виктор Астафьев о русских говорил так....русскому не надо ни мяса ни хлеба,они себя сами неплохо сожрут....для 73% это тоже применимо.
показати весь коментар
07.07.2021 23:06 Відповісти
Якби не продали, то не було б і "милості". Виручали нас у важкі часи, як брати, а ми їм гадимо, щораз, то більше...
показати весь коментар
07.07.2021 21:35 Відповісти
Мойша, вы не пастаўляецца, а нажываюцца на вайне і крыві украінцаў. Ёсць беларусы, як Жызнеўскі, царства нябеснае яму, а ёсць такія, як вы, Мойшы бомы.
показати весь коментар
07.07.2021 16:34 Відповісти
пора им домой, задержались.
показати весь коментар
07.07.2021 15:42 Відповісти
які ноти може надіслати нелигітимнее керівництво держави
Лукашенко - це хунта (бігав з автоматом)
показати весь коментар
07.07.2021 16:01 Відповісти
А з чим бігав бубочка, з інструментом на роялі...
показати весь коментар
07.07.2021 19:10 Відповісти
десяток проплаченных фриков с якобы обеих сторон устроили картинку для рашасми.
Погугглил. Единственное видео, где пара идиотов заливают газом пару других идиотов - на "страна юа".
Все, что надо знать.
показати весь коментар
07.07.2021 16:03 Відповісти
провокаторов нужно было на подвал, кто то же заказал этот идиотизм
показати весь коментар
07.07.2021 16:27 Відповісти
Люди захищали свій державний прапор, Що там висить на посольстві? Якась тряпка, схожа на щось незрозуміле.
показати весь коментар
07.07.2021 19:14 Відповісти
 
 