Справа про викрадення "слуги народу" Семінського: Печерський суд відпустив ексміністра Рудьковського під нічний домашній арешт

Печерський районний суд Києва відпустив під нічний домашній арешт ексміністра транспорту і зв'язку Миколи Рудьковського, підозрюваного в організації викрадення і тортурах глави компанії "Нафтогазвидобування", народного депутата (фракція "Слуга народу") Олега Семінського в 2012 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Інтерфакс-Україна" повідомили в Офісі генерального прокурора.

"Печерський районний суд за клопотанням адвоката змінив запобіжний захід Рудьковському на домашній арешт у нічний час доби", - повідомили в Офісі генерального прокурора.

Раніше апеляційний суд застосував до Рудьковського запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 22 липня 2021 року, підозрюваного взяли під варту в залі суду.

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Нагадаємо, раніше були опубліковано записи розмов Семінського та Андрія Мельника, якого називають "кримінальним авторитетом" і якого якраз звинувачують у викраденні ексдиректора "Нафтогазвидобування". На записах Семінський і Мельник обговорюють відбирання акцій "Нафтогазвидобування" у родини Рудьковського та їхній перерозподіл.

При цьому Семінський активно згадує про свій статус народного депутата і причетність до президентської команди, що можна розцінювати як використання адмінресурсу.

"Семінський каже: якщо ти перепишеш ("частку в Нафтогазвидобуванні". - Ред.), я піду в прокуратуру, дам свідчення, що ти мене не викрадав. Справа закриється і все. А якщо ні - у нас у прокуратурі все схоплено, приїдеш в Україну, ми тебе посадимо. Доти, поки не перепишеш те, що ми хочемо", - розповідав Рудьковський в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Раніше майбутній депутат також потрапив на записи, в яких він підтверджував готовність заплатити за депутатський мандат до 7 мільйонів, і пізніше визнав справжність цих матеріалів

Як повідомлялося, ексглаві Мінтрансу Рудьковському вручили підозру в організації викрадення в 2012-му "слуги народу" Семінського. За даними правоохоронців, Семінського позбавили волі більш ніж на 3 роки, катували і вимагали $200 млн. Рудьковський усі звинувачення категорично заперечує і називає справу інструментом вимагання частки компанії "Нафтогазвидобування".

24 червня 2021 року суд відправив Рудьковського під арешт у справі про викрадення "слуги народу" Семінського.

Цензор.НЕТ про всі перипетії навколо Нафтогазвидобування писав неодноразово.