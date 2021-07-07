Сайти президента, СБУ, НАБУ та інших держорганів учора не працювали через атаку на провайдерів, - Держспецзв'язок
За результатами атаки зареєстрували кіберінцидент, триває розслідування.
Про це повідомили в Держслужбі спецзв'язку і захисту інформації, інформує Цензор.НЕТ.
"Державним центром кіберзахисту Держспецзв'язку визначено, що причинами технічного збою були:
- атака типу DNS Amplification на сервери доменних імен, що забезпечують доступність вебресурсів органів державної влади;
- мережева атака, спрямована на порушення сервісу маршрутизації мережевого трафіку, що спричинила тимчасову недоступність резервних маршрутів та відповідних вебресурсів", - йдеться в повідомленні.
У відомстві повідомили, що роботу сайтів вдалося відновити вже до 21:00 6 липня.
"За результатами атаки зареєстровано відповідний кіберінцидент, ведеться розслідування", - додали в Держспецзв'язку.
Топ коментарі
+4 Герхард
показати весь коментар07.07.2021 15:57
+3 Привет
показати весь коментар07.07.2021 16:04
+1 Alex Walewski #469029
показати весь коментар07.07.2021 15:53
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Все, кто зарегался в Дие, будьте готовы платить или судиться по неожиданным кредитам на ваше имя.
Усе передбачено ...
Отсюда вывод...все эти сайты это бесполезная трата бюджетных денег..