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Сайти президента, СБУ, НАБУ та інших держорганів учора не працювали через атаку на провайдерів, - Держспецзв'язок

Сайти президента, СБУ, НАБУ та інших держорганів учора не працювали через атаку на провайдерів, - Держспецзв'язок

За результатами атаки зареєстрували кіберінцидент, триває розслідування.

Про це повідомили в Держслужбі спецзв'язку і захисту інформації, інформує Цензор.НЕТ.

"Державним центром кіберзахисту Держспецзв'язку визначено, що причинами технічного збою були:

  • атака типу DNS Amplification на сервери доменних імен, що забезпечують доступність вебресурсів органів державної влади;
  • мережева атака, спрямована на порушення сервісу маршрутизації мережевого трафіку, що спричинила тимчасову недоступність резервних маршрутів та відповідних вебресурсів", - йдеться в повідомленні.

У відомстві повідомили, що роботу сайтів вдалося відновити вже до 21:00 6 липня.

"За результатами атаки зареєстровано відповідний кіберінцидент, ведеться розслідування", - додали в Держспецзв'язку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сайти ОП, СБУ, НАБУ, ДБР і СЗР не працюють, в СБУ кажуть про збій у провайдера

Автор: 

кіберзлочин (810) сайт (274) хакер (1352) Держспецзв’язок (352) кібербезпека (1166)


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Топ коментарі
+4
Это все, что нужно знать про ЗЕленое Минцифры и кибербезопасность.

Все, кто зарегался в Дие, будьте готовы платить или судиться по неожиданным кредитам на ваше имя.
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07.07.2021 15:57
+3
И никто этого не заметил...
Отсюда вывод...все эти сайты это бесполезная трата бюджетных денег..
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07.07.2021 16:04
+1
надо снаво взглянуть в глаза ху*лу......
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07.07.2021 15:53
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надо снаво взглянуть в глаза ху*лу......
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07.07.2021 15:53 Відповісти
У господарстві у вави все через ж... СБУ кажуть про збій у провайдера. Держспецзв'язок своє придумав - DNS Amplification... Чекаємо шоу від РНБО.
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07.07.2021 15:55 Відповісти
атака DNS Amplification була популярна років з 15 тому - з тих пір всі DNS сервери отримали виправлення від цього типу атаки
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07.07.2021 19:15 Відповісти
Это все, что нужно знать про ЗЕленое Минцифры и кибербезопасность.

Все, кто зарегался в Дие, будьте готовы платить или судиться по неожиданным кредитам на ваше имя.
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07.07.2021 15:57 Відповісти
Оказывается, у тебя иногда проскакивают здоровые мысли
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07.07.2021 16:20 Відповісти
У Дії є функції - наявність кредитів, наявність власності.
Усе передбачено ...
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07.07.2021 16:46 Відповісти
Вы абсолютно правы. Диджитализация всего нашего документоооброта принесёт много сюрпризов.... И суицидов.... И квартиры будут продаваться без ведома хозяев, и кредиты будут вешаться на кого попало....
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07.07.2021 18:17 Відповісти
Так уже есть случаи.
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07.07.2021 18:21 Відповісти
смешно! Интернет-то у всех работал.
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07.07.2021 16:04 Відповісти
Провайдерів багато ??
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07.07.2021 16:49 Відповісти
три.
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07.07.2021 17:57 Відповісти
И никто этого не заметил...
Отсюда вывод...все эти сайты это бесполезная трата бюджетных денег..
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07.07.2021 16:04 Відповісти
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07.07.2021 17:04 Відповісти
Ну и в чем проблема? Организуйте ответную атаку на расеянский сегмент. Делов-то....
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07.07.2021 18:15 Відповісти
шизікі
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07.07.2021 22:31 Відповісти
 
 