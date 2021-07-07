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Новини
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Більшість українських портів передадуть у концесію, залишать лише найвигідніші для держави, - заступник голови ОП Тимошенко

Більшість українських портів передадуть у концесію, залишать лише найвигідніші для держави, - заступник голови ОП Тимошенко

Мінінфраструктури планує передати в концесію більшість українських портів, а в держуправлінні залишити ті, які є найбільш вигідними.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив заступник глави Офісу Президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко під час виступу на форумі "Україна 30. Міжнародна політика".

За словами заступника голови ОП, водне сполучення є одним з пріоритетних напрямів роботи, тому новий міністр інфраструктури і його команда активно працюють над передачею більшості портів у концесію.

"Держава не може управляти такою кількістю портів на якісному рівні. Саме тому ми сконцентруємо увагу на декількох портах, якими буде управляти держава. Найголовніше - це вигідні з економічної точки зору порти для держави", - пояснив Тимошенко.

Серед іншого, заступник голови ОП зазначив порт "Південний". У перший місяць роботи нової команди на 15% збільшилася кількість обробки вантажів, які доходять до порту.

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"Звичайно, це не тільки збільшення вантажів. Зараз нова команда працює над тарифною політикою, яка є в порту "Південний". Я думаю, що за результатами цього року - і це вже всі побачать восени - всі побачать, як держава може сконцентрувати увагу на одному порту або на декількох, і збільшити в економічному плані вигідність для державного бюджету і взагалі для держави", - розповів заступник голови ОП.

Крім того, за словами Тимошенка, порт "Південний" потребує вдосконалення і саме капітальних витрат, щоб порт міг бути дійсно флагманом морських перевезень в Україні.

Ще одним пріоритетом він назвав поліпшення сервісів для моряків. З 1 вересня в тестовому режимі держава запустить систему електронної сертифікації, яка усуне корупцію при проходженні атестацій.

Нагадаємо, раніше заступник глави ОП, координатор президентської програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко заявив, що в рамках програми планується також розвивати національне авіасполучення, зокрема, відкрити 16 нових аеропортів по всій Україні.

Автор: 

концесія (241) порт (2050) Южний (176) Тимошенко Кирило (558)


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Топ коментарі
+10
а як інакше беня його назад отримає?
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07.07.2021 16:09
+7
Хихи. А может самые прибильные передадут в концесию??
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07.07.2021 16:10
+6
За бесплатно...берите пользуйтесь...да ещё и денег на развитие из бюджета.....а потом рухлядь может вернут. Скоты Зе.
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07.07.2021 16:19
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если оставляют самые выгодные предприятия, зачем тогда прибыльный приватбанк хотят продать?
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07.07.2021 16:07 Відповісти
а як інакше беня його назад отримає?
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07.07.2021 16:09 Відповісти
І відкличе позов на 470 МЛРД доларів, 13 РІЧНИХ бюджетів України ?
https://bykvu.com/ru/bukvy/119309-otmyvanie-470-mlrd-obnarodovan-isk-privatbanka-protiv-kolomojskogo-i-***********/ Отмывание $470 млрд: обнародован иск «ПриватБанка » против Коломойского и Боголюбова
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07.07.2021 16:34 Відповісти
Тімоха, ще трохи і вже не буде прибуткових підприємств... Окрім, звичайно, "Вяликого крадівництва", на потоках якого сидишь саме ти.
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07.07.2021 16:08 Відповісти
васюки даешь
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07.07.2021 16:08 Відповісти
Хихи. А может самые прибильные передадут в концесию??
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07.07.2021 16:10 Відповісти
скорее всего
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07.07.2021 17:04 Відповісти
севастополь надеюсь тоже?)
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07.07.2021 16:14 Відповісти
За бесплатно...берите пользуйтесь...да ещё и денег на развитие из бюджета.....а потом рухлядь может вернут. Скоты Зе.
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07.07.2021 16:19 Відповісти
Затем сделают не выгодными остальные, и тоже продадут с молотка.
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07.07.2021 16:40 Відповісти
а "невыгодные для государства" - это те которые искуственно доведены до банкротства?
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07.07.2021 16:42 Відповісти
И откуда беруться идиоты вкидывающие бабки в НЕВЫГОДНЫЕ предприятия? Тут или не идиоты, или они таки выгодные, или одно из двух.
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07.07.2021 16:59 Відповісти
***, с чего они пенсию будут платить? Транзит - один из источников наполнения бюджета. Был.
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07.07.2021 17:05 Відповісти
Велике крадівніцтво в разгаре.
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07.07.2021 17:26 Відповісти
Якщо держава не може управляти портами значить вона не може управляти митницею...це якийсь сюр. Хто такий Тимошенко, де він взявся? хто за нього голосував? нехай його мати родить його обратно.
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07.07.2021 17:37 Відповісти
Будь який порт це місце,де постійно крутяться гроші і товари і він ні при яких умовах не може бути невигідним...Якщо "держава нездатна керувати портами" то така держава недовго протягне...якраз до кінця другої каденціі зеленого клоуна...
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07.07.2021 17:37 Відповісти
Среди прочего, замглавы ОП отметил порт "Южный". В первый месяц работы новой команды на 15% увеличилось количество обработки грузов, которые доходят до порта. Источник: https://censor.net/ru/n3275699
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50% порта "Южный", уже у американских акционеров. Радуемся увеличению количества обработки грузов. На жаль без грошей(((
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07.07.2021 20:58 Відповісти
 
 