Більшість українських портів передадуть у концесію, залишать лише найвигідніші для держави, - заступник голови ОП Тимошенко

Мінінфраструктури планує передати в концесію більшість українських портів, а в держуправлінні залишити ті, які є найбільш вигідними.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив заступник глави Офісу Президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко під час виступу на форумі "Україна 30. Міжнародна політика".

За словами заступника голови ОП, водне сполучення є одним з пріоритетних напрямів роботи, тому новий міністр інфраструктури і його команда активно працюють над передачею більшості портів у концесію.

"Держава не може управляти такою кількістю портів на якісному рівні. Саме тому ми сконцентруємо увагу на декількох портах, якими буде управляти держава. Найголовніше - це вигідні з економічної точки зору порти для держави", - пояснив Тимошенко.

Серед іншого, заступник голови ОП зазначив порт "Південний". У перший місяць роботи нової команди на 15% збільшилася кількість обробки вантажів, які доходять до порту.

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"Звичайно, це не тільки збільшення вантажів. Зараз нова команда працює над тарифною політикою, яка є в порту "Південний". Я думаю, що за результатами цього року - і це вже всі побачать восени - всі побачать, як держава може сконцентрувати увагу на одному порту або на декількох, і збільшити в економічному плані вигідність для державного бюджету і взагалі для держави", - розповів заступник голови ОП.

Крім того, за словами Тимошенка, порт "Південний" потребує вдосконалення і саме капітальних витрат, щоб порт міг бути дійсно флагманом морських перевезень в Україні.

Ще одним пріоритетом він назвав поліпшення сервісів для моряків. З 1 вересня в тестовому режимі держава запустить систему електронної сертифікації, яка усуне корупцію при проходженні атестацій.

Нагадаємо, раніше заступник глави ОП, координатор президентської програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко заявив, що в рамках програми планується також розвивати національне авіасполучення, зокрема, відкрити 16 нових аеропортів по всій Україні.