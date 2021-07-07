Росія оголосила консула Естонії Лятте персоною нон ґрата. Він має покинути територію РФ упродовж 48 годин
Міністерство закордонних справ РФ оголосило персоною нон ґрата естонського дипломата Марта Лятте, якого вчора затримали в Санкт-Петербурзі за нібито шпигунство.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС РФ.
"7 липня в МЗС Росії була викликана тимчасова повірена у справах посольства Естонії в Росії Улла Уйбо. Російська сторона заявила рішучий протест у зв'язку з діяльністю щодо збору розвідданих, несумісною з дипломатичним статусом, консула генконсульства Естонії в Санкт-Петербурзі Марта Лятте. Згаданого співробітника естонської консульської установи оголошено "persona non grata", йому слід покинути територію Російської Федерації впродовж 48 годин", - випливає з повідомлення.
Раніше повідомлялося, що 6 липня консула Естонії Лятте затримали в Санкт-Петербурзі.
У свою чергу МЗС Естонії засудив затримання консула, назвавши його "безпідставним".
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Только с нашим писюнистом оманскими с его окружением предателей, такого консула не пригласят в Украину.
Главный писюнист все в глаза ***** заглядывает!
"Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) утвердила кандидатом в президенты бывшего спикера парламента Хенна Пыллуааса. Он заявил, что не поддерживает заключение пограничного договора с Россией. Господин Пыллуаас считает действующим Тартуский мирный договор от 1920 года, по которому к Эстонии относятся земли, которые сейчас входят в состав Псковской и Ленинградской областей." 05.07.2021, 08:51 https://www.kommersant.ru/doc/4888181