Росія оголосила консула Естонії Лятте персоною нон ґрата. Він має покинути територію РФ упродовж 48 годин

Міністерство закордонних справ РФ оголосило персоною нон ґрата естонського дипломата Марта Лятте, якого вчора затримали в Санкт-Петербурзі за нібито шпигунство.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС РФ.

"7 липня в МЗС Росії була викликана тимчасова повірена у справах посольства Естонії в Росії Улла Уйбо. Російська сторона заявила рішучий протест у зв'язку з діяльністю щодо збору розвідданих, несумісною з дипломатичним статусом, консула генконсульства Естонії в Санкт-Петербурзі Марта Лятте. Згаданого співробітника естонської консульської установи оголошено "persona non grata", йому слід покинути територію Російської Федерації впродовж 48 годин", - випливає з повідомлення.

Раніше повідомлялося, що 6 липня консула Естонії Лятте затримали в Санкт-Петербурзі.

У свою чергу МЗС Естонії засудив затримання консула, назвавши його "безпідставним".