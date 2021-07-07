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Новини Агресія Росії проти України
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Турчинов про справу "Кузні на Рибальському": Це розправа над бойовим генералом і підприємством, здатним випускати військові кораблі

Турчинов про справу

В Україні відбувається реінкарнація режиму Януковича з його головними ознаками - це правовий нігілізм, свавілля правоохоронних органів, замовні справи та неправосудні рішення.

Про це заявив Секретар РНБО в 2014-2019 роках, керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Він зазначив, що переслідування бойового генерала Павловського і керівника ВАТ "Завод "Кузня на Рибальському" підривають обороноздатність держави.

"В цей час у Печерському суді відбувається замовлена владою, чинною Зе-командою, чинним президентом розправа над бойовим генералом Ігорем Павловським і керівником оборонно-промислового підприємства Валерієм Шандрою", – заявив Турчинов.

Він наголосив, що генерал Павловський у 2014 році очолював оборону Маріуполя і зробив все, щоб захистити стратегічне для України місто.

"Перебуваючи на посаді заступника міністра оборони, він працював над тим, щоб наша армія, наші Збройні сили отримували нову військову техніку, нову зброю. Робив це чесно і професійно", – зазначає Турчинов.

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"Коли говорити про оборонне підприємство "Кузня на Рибальському", то, мабуть, це одне з останніх підприємств, яке ще здатне в Україні випускати бойові кораблі, бойові катери для ВМС нашої країни. В 2014-2015 році були заблоковані всі поставки будь-якого військового обладнання, військової техніки, зброї до нашої країни. І ми змушені були розраховувати виключно на власні сили. Саме тоді "Кузня на Рибальському" змогла організувати виробництво броньових артилерійських катерів, які стали відомі всьому світу, прориваючись під вогнем РФ через Керченську протоку. Зараз підприємства і військових намагаються звинуватити в тому, що вони організували випуск десантних катерів", – говорить Олександр Турчинов.

Він зазначив, що зараз ці катери проходять випробування в Міністерстві оборони.

"І коли президент Зеленський виступав в Одесі, то він фотографувався саме на фоні цієї військової техніки. На превеликий жаль, замість того, щоб прискорити їх випробування, щоб взяти їх на озброєння, створюється штучна справа, і в результаті ми бачимо знову порожній і брудний піар. Ми бачимо на тлі традиційного для цієї влади зриву Державного оборонного замовлення, коли вже півроку пройшло і знову не підписуються, не проплачуються контракти на виробництво зброї, військової техніки – і на цьому тлі звинувачують людей, які намагалися реалізувати конкретні задачі по зміцненню нашої оборони", – констатує Олександр Турчинов.

"Я не дивуюсь, що зриваються оборонні замовлення. Тому що коли такі абсурдні справи відкриваються проти тих, хто виконує свої обов’язки, – високопосадовці, ті ж самі генерали просто бояться підписувати угоди, розуміючи що в будь-який час вони можуть бути кинуті за грати", – зауважує Турчинов.

Також дивіться: "Влада системно переслідує бойових генералів": Біля стін Печерського райсуду триває акція на підтримку Павловського. ФОТОрепортаж

"Абсурдність цієї справи, її замовність підтверджує і факт застави. 440 мільйонів гривень для кожного. Така застава висувається генералу Павловському, який живе в зйомній квартирі у Києві. Не на державній дачі, як чинні керівники, а в зйомній квартирі, йому висувають заставу в 440 мільйонів, яка потрапляє в 10-ку найбільших застав", – наголосив Турчинов.

"Змова – це коли зраджують свою країну, коли викривають спецоперацію і фактично дають можливість залишитися на свободі бойовикам – "вагнерівцям", що знищували українців. Змова – це коли забороняють нашим військовим захищати свою країну і реагувати на військові провокації російських найманців. Змова – це коли роззброюють нашу країну. А те, в чому звинувачують Павловського і Шандру, це не є змова, це є належне виконання службових обов’язків", – резюмує Олександр Турчинов.

Автор: 

Зеленський Володимир (23954) Турчинов Олександр (1136) Павловський Ігор (109) Шандра Валерій (12)


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Топ коментарі
+33
Я одно не могу понять, сколько еще нужно накормить "нашмудрыйнарит" писюнистом оманским? Или пусть жрут, пока сами на Майдан не выйдут?
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07.07.2021 16:46
+25
То Виктор Пороцкий не просто місцевий дурний, який постить картинки, а вражина. Він ненавидить всіх, хто зупинив фуйло.
Захоплення Криму- 20 лютого 2014 року.
Втеча януковича- 22 лютого 2014 року.
То хто здав крим?
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07.07.2021 17:01
+20
ти не доведеш тут платним подляковим ботам та їх 43/43%зебілам, що контракт на сім мільонів євро за простий патрульний прикордоний катер - це набагато дорожче (може, навіть в два рази), ніж контракт за сім мільонів доларів за один МБК (броньований!), виготовлений на вітчизняному підприємстві.
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07.07.2021 16:54
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07.07.2021 16:43 Відповісти
Я одно не могу понять, сколько еще нужно накормить "нашмудрыйнарит" писюнистом оманским? Или пусть жрут, пока сами на Майдан не выйдут?
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07.07.2021 16:46 Відповісти
ничего не нужно делать. подождем колбасных бунтов.
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07.07.2021 17:00 Відповісти
Не будет колбасных бунтов, потому что колбасу можно всегда пообещать!
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07.07.2021 17:29 Відповісти
можно и пообещать, но..Можно обманывать часть народа все время, и весь народ некоторое время, но нельзя обманывать весь народ все время
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07.07.2021 17:43 Відповісти
большинство ничего не знает ни о вагнеровцах, ни о посадках. Г+Г об этом не рассказывает и квартал молчит
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07.07.2021 17:10 Відповісти
Ты мыслишь, как прыщавый подросток. А может ты провокатор и тролль. Во-первых нечем и некем было воевать. На тот момент во-власти еще было куча генералов и бюрократов на местах, которые работали на ФСБ и саботировали действия властей. Во-вторых: США (миротворец Обама) и ряд глав государств ЕС просили руководство Украины сдерживаться. В третьих, на заседании СНБО один только Турчинов поднял руку "За" введение военного положения. Больше всех упиралась Юля.
Сейчас конечно легко умничать, тем более с дивана. Ты кстати чем занимался весной 2014 году? Только не говори, что на "колчаковских фронтах" воевал. Так само с дивана умничал.
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07.07.2021 17:22 Відповісти
Такой херни ********** пропаганда вагон наснимала. Этоот кент с удовольствем расскажет о чем говорили Гришка самозванец с отцом Варлаамом на литовской границе.
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07.07.2021 16:58 Відповісти
Источник твоей лжи некая https://mobile.facebook.com/100003694561537/. Татьяна
Заровная. Вся страница заточена против: Турчинов, Порошенко , т.е основные монолиты, остановившие *********. Вся инфа воняет просто . Дальше не вижу смысла обсуждать сфабрикованные фейки от ********* .
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07.07.2021 17:23 Відповісти
Звідки у віті мізки?
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07.07.2021 17:16 Відповісти
То Виктор Пороцкий не просто місцевий дурний, який постить картинки, а вражина. Він ненавидить всіх, хто зупинив фуйло.
Захоплення Криму- 20 лютого 2014 року.
Втеча януковича- 22 лютого 2014 року.
То хто здав крим?
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07.07.2021 17:01 Відповісти
- https://censor.net/ru/photo_news/3233706/avakov_obsudil_s_ministrom_ekonomiki_frantsii_le_merom_plany_po_sotrudnichestvu_postavki_vertoletov

- https://censor.net/ru/photo_news/3179589/frantsiya_za_3_goda_postroit_dlya_gospogranslujby_20_sovremennyh_katerov_kontrakt_na_1365_mln_evro_podpisan
- https://censor.net/ru/news/3252424/kabmin_odobril_privlechenie_116_mln_evro_kredita_na_zakupku_u_frantsii_20_patrulnyh_katerov
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07.07.2021 16:48 Відповісти
ти не доведеш тут платним подляковим ботам та їх 43/43%зебілам, що контракт на сім мільонів євро за простий патрульний прикордоний катер - це набагато дорожче (може, навіть в два рази), ніж контракт за сім мільонів доларів за один МБК (броньований!), виготовлений на вітчизняному підприємстві.
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07.07.2021 16:54 Відповісти
Ви праві. У нас країна перемігшої "какаяразніци".

Тому не важливо, що українські катери не тільки дешевші, що це й робочі місця, зарплати, дохід державі. І обслуговування.

Краще подбати про зубАжілих французів та процвітання їх країни. З відсотками.
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07.07.2021 18:05 Відповісти
ой, вибачте пані Чайко, не побачив, кому дописую... Соррі, надалі постараюсь бути уважним
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07.07.2021 16:56 Відповісти
Чому кума ***** Медведчука із заставою у 300 млн.грн. відпускають під домашній арешт без застави, а бойовосу генералу і керівнику ОПП застава у 440 млн.грн. Чи це не зеркальна боротьба з державною зрадою, яку так ********** московити
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07.07.2021 16:49 Відповісти
"Порошенко: судебная реформа - одно из главных решений моего президентства"
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07.07.2021 17:17 Відповісти
Ок, тоді провести нормальну реформу зебілу хто заважає? Порошенко?
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07.07.2021 17:29 Відповісти
Це було до того як судами почав керувати Портнов.
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07.07.2021 17:41 Відповісти
Пасторе, коли вже?!
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07.07.2021 16:53 Відповісти
если Турчинов так утверждает, то значит так и есть. это единственный человек в этой стране, кому можно доверять.
даже не представляю, что было бы если он не оказался на нужном месте в нужное время.
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07.07.2021 17:02 Відповісти
А когда самого опытного адмирала Кабаненко убрали это было великое достижение?
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07.07.2021 17:08 Відповісти
подляк вивів свою команду на форум цензора, і старих, і нових: https://censor.net/ru/user/477655, https://censor.net/ru/user/483023, https://censor.net/ru/user/486373, https://censor.net/ru/user/468824, https://censor.net/ru/user/475035, https://censor.net/ru/user/472984, https://censor.net/ru/user/489798 - весь зоопарк... кінця краю немає...
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07.07.2021 17:09 Відповісти
Турчинов про справу "Кузні на Рибальському": Це розправа над бойовим генералом і підприємством, здатним випускати військові кораблі - Цензор.НЕТ 9121
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07.07.2021 17:12 Відповісти
Так скорее всего там 2-3 клоуна. Как под копирку хрень пишут. Макали их мордой в их собственное дерьмо неоднократно - опять вылазят с той же хренью.
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07.07.2021 17:23 Відповісти
Які, у дупу, кораблі?
Коли та спустили на воду останній корабель?
А катери "Кентавр" комісія ВМС не приймає другий рік поспіль, бо реальні характеристики не відповідають заявленим.
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07.07.2021 17:25 Відповісти
Та коли. При Порошенку.
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07.07.2021 17:36 Відповісти
Російські диверсанти.
Ти дебіл?
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07.07.2021 17:53 Відповісти
Все як Портнов і погрожував.
Турчинов про справу "Кузні на Рибальському": Це розправа над бойовим генералом і підприємством, здатним випускати військові кораблі - Цензор.НЕТ 4924
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07.07.2021 17:36 Відповісти
Свечку держали?) Или как всегда? Всех по себе судите?)
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07.07.2021 18:11 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3624836.html Я не буду обурюватися - я подякую ДБР за справу проти генерала Павловського. Бо саме завдяки таким справам, ми дізнаємося, наскільки класно працювали тил збройних сил і окремі підприємства в часи Порошенка.
Нам розповідали, що Павловський задорого купував пальне? - З'ясувалося, що пальне Павловський закупив дешевше ніж НАБУ, яке проти нього порушила справу.
Генералів Шевчука і Марченка звинуватили в поставках "бронежилетів що прострілюються"? - Жоден суд не підтвердив цього факту, а броніки цих типів у ЗСУ стоять на обзроєнні досі.
Олега Гладковського звинуватили, що він налагодив закупівалю дефіцитних приборів у країні-агресорі? - Йому з цього приводу не вручили навіть підозри.
Гладковського звинуватили в продажі "МАЗ-Богданів"? - З'ясувалося, що спеціально допрацьовані і адаптовані для фронту "МАЗ-Богдани", були набагато надійніші за КрАЗи і що продавали їх МінОборони ДЕШЕВШЕ, ніж нині МО закуповує чисто білоруські МАЗи у цивільному варіанті.
Я ніяк не буду проти, аби українці завдяки цим сканадалам, дізналися подоробиці про завод "Кузня на Рибальському" і про швидкі "Богдан". Наприклад, наскільки кораблі від "Кузні" були дешевші за ті катери, які нині МО купує за кордоном. Або, які швидкі змогли опертивно виготовити і поставити в частини за Зеленського?
Кого роботою забезпечують нині - українські підприємства, чи іноземні?
Переконаний - на нас чекає ще чимало дивовижних відкриттів. Розваляться ці справи в судах так само, як всі попередні. Звісно, за умови об'єктивного суду. Для того, аби суд був об'єктивний і тричі думав перш ніж чинити беззаконня - існуємо ми. Ми всі.
Ситуація наразі виглядає так. Зеленський робить те, що мусить робити актор - знімається у відосиках. Його оточення намагається загасити скандали з вагнерівцями і з курсантками на підборах, справами проти чергових "корупціонерів Порошенка".
Друзяки Портнова, - Татарови та Смірнови, - під це діло блокують роботу підприємств, що справді у важкий момент війни не надали фронту якісну і недорогу техніку - на радість Москві. І голосять всі разом про "свиноборонпром".
Дмитро "Калинчук" Вовнянко
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07.07.2021 18:22 Відповісти
Турчинов про справу "Кузні на Рибальському": Це розправа над бойовим генералом і підприємством, здатним випускати військові кораблі - Цензор.НЕТ 9068
ТАК, А ЧОМУ КРЕМЛІВСЬКІ СЛУГИ ЗЕ БІЛИ - КАПІТУЛЯНТИ УВ'ЯЗНЮЮТЬ
УКРАЇНСЬКИХ ПАТРІОТІВ І УЧАСНИКІВ АТО - ООС? ТА ТОМУ ЩО ВОНИ МУЖНЬО
І САМОВІДДАНО ЗАХИЩАЮТЬ ВІД ВОРОГА НАШУ РІДНУ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ!
А ЧОМУ ПРОДАЖНІ ЗЕ БІЛИ КАПІТУЛЯНТИ ВІДПУСКАЮТЬ УБИВЦЬ, КОЛАБОРАНТІВ -СЕПАРІВ?
А ТОМУ ЩОБИ ВОНИ ПРОКЛЯТІ ВОРОГИ - ОПРИЧНИКИ )(УЙЛА ДОПОМАГАЛИ ЗНИЩУВАТИ НЕНАВИСНУ )(УЙЛУ І КРЕМЛІВСЬКИМ ЯНИЧАРАМ, ЦИМ ІУДАМ - ЗЕ БІЛАМ КАПІТУЛЯНТАМ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ.
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07.07.2021 18:31 Відповісти
Того Павловского ще в 18 році по судах ганяли.
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07.07.2021 18:46 Відповісти
да, НАБУ ганяло, мало право; але почитай вище: "Нам розповідали, що Павловський задорого купував пальне? - З'ясувалося, що пальне Павловський закупив дешевше ніж НАБУ, яке проти нього порушила справу." Ту справу закрили.
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07.07.2021 19:21 Відповісти
Завод "Ленинская кузня", который до недавнего времени принадлежал президенту Украины Петру Порошенко, во время строительства Подольского-Воскресенского моста https://tsn.ua/ru/********/zavod-poroshenko-leninskaya-kuznya-vo-vremya-stroitelstva-podolsko-voskresenskogo-mosta-zakupal-v-rossii-tovary-na-byudzhetnye-sredstva-rassledovanie-1317234.html закупил напрямую из наРФии металлоконструкций на средства киевского бюджета на сумму 160 миллионов гривен .
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08.07.2021 09:47 Відповісти
 
 