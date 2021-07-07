Комітет Ради з нацбезпеки почав розгляд правок до законопроєкту про реформу СБУ: перейшли в закритий режим роботи
Парламентський комітет з питань національної безпеки та оборони в середу почав розгляд поправок до другого читання законопроєкту №3196-д "Про внесення змін до закону "Про Службу безпеки України" щодо вдосконалення організаційно-правових основ діяльності СБУ.
Після більш ніж двох годин розгляду поправок члени комітету перейшли в закритий режим роботи, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт у першому читанні 28 січня.
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Василь Стус #486935
показати весь коментар08.07.2021 09:40 Відповісти Мені подобається 0
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