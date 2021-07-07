УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3733 відвідувача онлайн
Новини
896 1

Комітет Ради з нацбезпеки почав розгляд правок до законопроєкту про реформу СБУ: перейшли в закритий режим роботи

Комітет Ради з нацбезпеки почав розгляд правок до законопроєкту про реформу СБУ: перейшли в закритий режим роботи

Парламентський комітет з питань національної безпеки та оборони в середу почав розгляд поправок до другого читання законопроєкту №3196-д "Про внесення змін до закону "Про Службу безпеки України" щодо вдосконалення організаційно-правових основ діяльності СБУ.

Після більш ніж двох годин розгляду поправок члени комітету перейшли в закритий режим роботи, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт у першому читанні 28 січня.

Читайте також: Україна має отримати вичерпний перелік реформ для переходу до наступного етапу інтеграції з НАТО, - Зеленський

Автор: 

ВР (14994) СБУ (12847) реформи (3207)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А що,у нас є ще СБУ? Помниться,яких хороших хлопців було набрано в ці відповідальні держоргани в 2014-2019 роках. Тоді було виялено безліч ворожих диверсійних груп і агентів в нашому українському середовищі. Цей орган став дійсно захисником безпеки країни. Тоді сюди не сунолось всіляки Лайно, що поперло вже з літа 2019 року і яке зараз все робить сумісно з так званими "владними особами" ,щоби ЗСУ втратило боєготовність та матзабезпечення повністю, зупинилась оборонна промисловість,деградувала економіка в цілому,що зараз видно скрізь,втратився авторитет країна на міжн.рівні і т.д.т.п. По Київу і Україні гуляють шпигуни, дизертири, провокатори,поверненні зрадники та уклоністи від мобілізації, бойовики, сепаратисти усіх рівнів. Вони практично і реально пропоганують Антидержавні лозунги,продовжують та проводять цілі антидержавні шоу скрізь,і не тільки в Україні ( як Вілкули,Рабіновичі,Шевченки,Бондаренки і маса іншого лайна). І їх становиться кожного дня все більше. Всі вони виконують лише одну задачу ворога: РОЗПОРОШЕННЯ З В СУСПІЛЬСТВІ ВСІХ ДЕРЖАВНИЦЬКИХ ОЗНАК,УМОВ та СИМВОЛІВ В Україні З ПОСЛІДУЮЧОЮ ЇЇ ЛІКВІДАЦІЄЮ. Та що там говорити про усю цю диверсантську кодлу,коли сам "президент" діє як ВОРОГ УКРАЇНИ. Без коментарів.
показати весь коментар
08.07.2021 09:40 Відповісти
 
 