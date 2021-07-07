Зближення України та ЄС має бути дорогою з двостороннім рухом. Сильна Україна зробить сильнішим Європейський Союз, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський взяв участь у відкритті Четвертої Конференції з питань реформ в Україні на тему "Сильна Україна у сильній європейській та євроатлантичній родині". Глава держави висловив радість стосовно того, що цьогоріч Конференцію щодо реформ в Україні приймає саме Литва, адже впродовж останніх років литовські партнери були й залишаються в авангарді підтримки змін в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.
Президент розповів про реформи, які відбуваються в Україні в останні роки. Зокрема, він зауважив, що з 1 липня відкрився повноцінний, прозорий ринок землі, забезпечивши реалізацію конституційного права власності громадян на землю. Також була започаткована програма доступних кредитів 5-7-9%, яка сприяла розвитку малого й середнього бізнесу та підтримала підприємців в умовах пандемії COVID-19. Крім того, було розроблено новий інструмент – підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями – так звані інвестиційні няні, покликані надавати належний супровід інвестиційних проектів.
"Окремо Зеленський зупинився на діджиталізації в Україні. Він розповів, що на порталі електронних державних послуг "Дія" можна за лічені хвилини за допомогою свого комп’ютера або смартфона відкрити бізнес, одержати дозвіл на будівництво, зареєструвати новонароджену дитину, записатись на вакцинацію та отримати ще десятки державних послуг. Також в Україні триває модернізація інфраструктури. Зокрема, в межах програми "Велике будівництво" за минулий рік побудовано та оновлено понад 4 тис. км доріг державного значення та понад 2,5 тис. км доріг місцевого значення, відремонтовано 158 мостів, створено понад 100 спортивних об’єктів, збудовано та відремонтовано 114 шкіл", - випливає з повідомлення.
Він також зазначив, що задля збереження екології в Україні вже прийнято пакет необхідних документів для створення системи моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів.
Окрему увагу Зеленський акцентував на амбітній меті України щодо відносин з Євросоюзом.
"Європейський Союз є нашим надійним партнером у впровадженні внутрішніх реформ, модернізації української економіки, підвищенні конкурентоспроможності. Відбувається поступова інтеграція наших ринків", – зазначив він.
Президент зауважив, що питома вага торгівлі з ЄС сьогодні перевищила 40% загального обсягу зовнішньої торгівлі України.
"Мені здається, це тільки початок. Ми прагнемо оновлення Угоди про асоціацію. Динамічні зміни законодавства ЄС та умов нашої двосторонньої торгівлі вимагають від нас креативності і гнучкості. Цей процес було започатковано під час попереднього Саміту Україна – ЄС. До наступного Саміту маємо підбити перші підсумки переговорів щодо оновлення тарифної частини Угоди", – наголосив Зеленський .
Також, за його словами, українські виробники чекають на спрощення торгівлі промисловою продукцією, тож "промисловий безвіз" має стати історією спільного успіху.
Україна активно долучається до співпраці в межах реалізації Європейського зеленого курсу.
"Наша мета – уникнути потенційних бар’єрів у двосторонній торгівлі при формуванні європейського Механізму коригування вуглецю на кордоні", – сказав Зеленський.
У сфері боротьби з корупцією Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) спільно з міжнародними партнерами та громадськістю активно розробляє проект Антикорупційної стратегії України на наступні роки, також зауважив глава держави.
Разом з тим Зеленський наголосив, що зближення України та ЄС має бути дорогою з двостороннім рухом, "адже не тільки євроінтеграція робить Україну сильнішою. Сильна Україна зробить сильнішим Європейський Союз".
"Євросоюз має продемонструвати свою відданість європейським цінностям та принципам. Замість розмов про відновлення самітів ЄС – Росія, мені здається, краще фіксувати європейську перспективу України", – сказав він.
Президент також зазначив, що Україна робить свій вагомий внесок у забезпечення євроатлантичної безпеки. Зокрема, наша країна є невід‘ємною частиною Сил швидкого реагування НАТО, бере участь у миротворчих операціях та навчаннях Альянсу й налагоджує взаємосумісність з арміями НАТО, що видно на прикладі Литовсько-польсько-української бригади (ЛитПолУкрбриг).
Наостанок президент нагадав, що тиждень тому 27 держав Європейського Союзу схвалили Угоду між Україною та ЄС про спільний авіаційний простір.
"Я прихильник саме таких історій – історій успіху. Історій взаємовигідної співпраці європейських країн. Лише так ми здатні досягти синергії між собою. І лише так, я переконаний, ми зробимо сильну Україну в сильнішій європейській та євроатлантичній родині", – сказав глава держави.
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Девиз сегодняшнего дня Плачет Вовочка у Европы ... Смотреть, слушать противно.
- олигархи только становятся сильнее каждый раз когда им объявляют войну
- уничтожают малый и средний бизнес, повышая им налоги
- в ОП трудятся (борются с активистами) в поте лица те, кто должен сидеть в тюрьме
- коррупция процветает
- суды не реформированы
- антикоррупционные органы не работают полноценно
- прокуратура не реформирована
- СБУ кошмарит бизнес
- вместо налоговой милиции создана еще одна кормушка для бывших коррупционеров БЭБ
- Антимонопольный комитет не замечает очевидного
- НКРЕКП тоже самое
- таможня после ее "реформы" стала приносить еще меньше чем до этой самой реформы
- гособоронзаказ не принят
- армия не реформируется как надо
- кумовство во власти процветает
- менеджерам госкомпании Нафтогаз выплачиваются скрыто космические зарплаты и премии
- продают с/х землю когда абсолютное большинство граждан против
- ВР принимает такой закон о референдуме, который не работает по факту
- и многое другое
Букви вже понад 2 роки стежать за тим, як президент України Володимир Зеленський дотримується українського законодавства, зокрема, Конституції України. За цей час ми виявили майже чотири десятки порушень основного закону країни.
Виступи російською: 7 порушень. Впродовж двох років на посаді президента Володимир Зеленський неодноразово виступав російською мовою. Таким чином глава держави порушив норми статті 10 Конституції України в тлумачені, викладеному у рішенні Конституційного Суду України № 10-рп/99 від 14 грудня 1999 року. Тож публічний виступ Зеленського як президента України російською мовою є порушенням приписів статті 10 Конституції України. Аналогічної позиції дотримуються судді Великої Палати Верховного Суду.
Звільнення і присвоєння звань: 15 порушень. Порушення Конституції нерідко траплялися тоді, коли президент ухвалював ті чи інші кадрові рішення.
Зокрема, 24 травня Зеленський скасував указ президента України від 4 травня 2019 року № 187 про призначення члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Володимира Горковенка. Скасування указу про призначення члену Нацради не є підставою для дострокового припинення його повноважень. Крім цього, скасований указ має індивідуальний характер та припинив свою дію в момент його виконання.
Статтею 19 Конституції України встановлено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Скасування Зеленським указів президента, що мають індивідуальний, ненормативний характер, є порушенням норм статей 19 та 58 Конституції України (регулює дію нормативно-правових актів у часі).
В червні 2019 року Зеленський скасував укази президента України від 13 травня 2019 року № 217 та № 218 про призначення членів Вищої ради правосуддя. Ці укази також мають індивідуальний, ненормативний характер, і їхнє скасування є порушенням норм статей Конституції України 19, 58, 106 (регулює права та обов'язки президента).
Деякі кадрові рішення президента призводили до порушень норм одразу 8 статей Конституції, як от спроба своїм указом відсторонити від посади судді Конституційного Суду України голову КСУ Олександра Тупицького. Тим самим Зеленський порушив норми статей 6, 8, 19, 106, 147, 149, 149-1, 153 Конституції України. Після цього глава держави підписав указ № 124/2021, яким скасував попередні укази президента № 256 від 14 травня 2013 року та № 513 від 17 вересня 2013 року про призначення суддів КСУ Олександра Тупицького та Олександра Касьмініна. Цим самим він порушив норми статей 19, 58, 106, 149-1 (про КСУ) Конституції України.
Перевищення повноважень: 8 порушень. Президент неодноразово перевищував повноваження, коли надавав доручення Кабінету Міністрів і не тільки.
10 липня 2019 року Зеленський змусив секретаря міськради Борисполя Ярослава Годунка залишити офіційну зустріч, яка проходила в цьому місті. Президент зокрема, заявив, що раніше Годунок був засуджений за розбій, назвав чиновника "розбійником" і закликав його вийти із зали. Президент України не наділений повноваженнями в будь-який спосіб впливати та втручатись в роботу та прийняття рішень органами місцевого самоврядування, з огляду на що в діях Зеленського вбачається порушення норм статей 19, 106 і 140 (про місцеве самоврядування) Конституції України.
До того ж президент неодноразово перевищував свої повноваження, надаючи доручення Кабінету Міністрів України. При цьому він порушував норми статей 19, 106, 113 (про Кабінет Міністрів) Конституції України. Ми зафіксували щонайменше 7 таких випадків.Детальніше - за вищенаведеною ссиллю
Долгов стало в разы больше - это да. Нафига ЕС долги Украины?
За что погибли люди на Майдане ? За то , что бы это так позорило Украину на весь мир ?