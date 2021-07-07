Київську приватну лікарню підозрюють у продажу вакцини Pfizer: МОЗ почало службове розслідування
ЗМІ повідомили про можливий продаж вакцини від COVID-19 виробництва Pfizer-BioNTech, в одній з приватних лікарень Києва. У Міністерстві охорони здоров'я ініціюють службове розслідування.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.
У МОЗ зазначили, що вакцина Comirnaty/Pfizer-BioNTech доступна для імунізації тільки силами мобільних бригад, їй також прищеплюють певні групи ризику, педагогів і організовані колективи, які зареєстрували свої заявки в контакт-центрі МОЗ.
"До вакцинації зараз прикуто багато уваги, але ми все одно отримали повідомлення про можливі зловживання з вакцинами. Дякую ЗМІ за пильність та інформування. Ми відразу ж відреагували і почали розбиратися в ситуації", - додав Ляшко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
по тексту, этот чувак типо Вася дворник - в тексте ни разу не сказано кто он.
я не знаю, но хотя бы тут написали шо это членовек который запугал граждан тем шо в парках вирус(прошелся бы он вечером по парке - за вирус бы говорил в посл. очередь)))
І так, багато держслужбовців мают на сьогодні майже бесконтрольний доступ до файзеру - деякі, як у Бучі - використовують це для того, щоб прищепити якнамога більше містян, інші - за хабарі пропонують пройти щеплення...