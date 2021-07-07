Київську приватну лікарню підозрюють у продажу вакцини Pfizer: МОЗ почало службове розслідування

ЗМІ повідомили про можливий продаж вакцини від COVID-19 виробництва Pfizer-BioNTech, в одній з приватних лікарень Києва. У Міністерстві охорони здоров'я ініціюють службове розслідування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

У МОЗ зазначили, що вакцина Comirnaty/Pfizer-BioNTech доступна для імунізації тільки силами мобільних бригад, їй також прищеплюють певні групи ризику, педагогів і організовані колективи, які зареєстрували свої заявки в контакт-центрі МОЗ.

"До вакцинації зараз прикуто багато уваги, але ми все одно отримали повідомлення про можливі зловживання з вакцинами. Дякую ЗМІ за пильність та інформування. Ми відразу ж відреагували і почали розбиратися в ситуації", - додав Ляшко.

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