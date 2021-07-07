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Угорщина дозволить транзит до Австрії для українців, які подорожують поїздом, - Кулеба

Угорщина дозволить транзит до Австрії для українців, які подорожують поїздом, - Кулеба

Сьогодні, 7 липня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в рамках візиту до Вільнюса зустрівся з головою угорської дипломатії Петером Сійярто.

Про це голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив у Твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у Вільнюсі ми з Петером Сійярто обговорили розвиток українсько-угорських відносин в дусі взаємної поваги і довіри. Вітаю відкриття пунктів пропуску Косино-Барабаш та Дзвінкове-Лонья"

Він також додав, що Угорщина дозволить транзит до Австрії для українців, які подорожують поїздом.

"Буду радий вітати Петера через кілька тижнів під час його візиту до Києва і на Донбас як голови Комітету міністрів Ради Європи", - підкреслив Кулеба.

Читайте також: Угорщина підтримує інтеграцію України в ЄС, але тільки після Західних Балкан, - посол Ійдярто

Автор: 

Австрія (967) Угорщина (2292) Кулеба Дмитро (3604) Сійярто Петер (356)


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Топ коментарі
+1
Вони нам дулю, а ми вам дві.
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07.07.2021 17:22
+1
Сийярто- ватная наложница? И что с ней обсуждать ?
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07.07.2021 17:53
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Вони нам дулю, а ми вам дві.
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07.07.2021 17:22 Відповісти
Сийярто- ватная наложница? И что с ней обсуждать ?
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07.07.2021 17:53 Відповісти
Сийярто (Венгрия) - в НАТО и в ЕС, что с ними обсуждать?
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07.07.2021 20:18 Відповісти
Венгрия постоянно блокирует участие Украины в заседаниях НАТО, дружит с ******, покупает спутник. Что с ней обсуждать ?
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07.07.2021 21:17 Відповісти
Без нормальных отношений с Венгрией, ни НАТО, ни ЕС, Украине не светит. Не понятно?
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07.07.2021 21:25 Відповісти
Так пусть сийярто- перестанет баламутить запад Украины, мычать про автономию и республики. А по поводу не светит- это твои влажные ватные мечты. Что не ясно ?
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07.07.2021 21:31 Відповісти
https://censor.net/ru/user/388403 Как думаешь, сказать венграм: "ню,ню, ню" и все? Повторюсь, Менгрия заблокирует любое решение НАТО. Это не мои влажные ватные мечты, а устав НАТО
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07.07.2021 21:40 Відповісти
И вишенка на торт. Что происходит на востоке Украины? И чей Крым?
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07.07.2021 21:44 Відповісти
Вообщем , ватан, ты такой же угр,как ***** - балерина. Вы, *********,как гадили из-за любого угла Украине , так и продолжаете гадить. В т.ч и проватненная угрия. Просто помни, бумеранг имеет свойство возвращаться .
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08.07.2021 04:48 Відповісти
1.Чей Крым, где ответ ? 2. Венгрия требует венгерский язык в школах Украины - это нарушение конституции и вмешательство во внутренние дела Украины. 3. Венгрия раздает свои паспорта гражданам Украины- это незаконно. 4. Хмельницкий сделал крупную ошибку связавшись с кацапами и подписав с ним соглашение, видимо молодая любовь и ее смерть повлияла на стареющий мозг и проигрыш под Берестечком .4. Твои фантазии- договариваться с венгрией, или идти на уступки- прямое посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины. 5 . Жду информацию по п.1
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08.07.2021 18:08 Відповісти
 
 