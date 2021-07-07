Угорщина дозволить транзит до Австрії для українців, які подорожують поїздом, - Кулеба

Сьогодні, 7 липня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в рамках візиту до Вільнюса зустрівся з головою угорської дипломатії Петером Сійярто.

Про це голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив у Твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у Вільнюсі ми з Петером Сійярто обговорили розвиток українсько-угорських відносин в дусі взаємної поваги і довіри. Вітаю відкриття пунктів пропуску Косино-Барабаш та Дзвінкове-Лонья"

Він також додав, що Угорщина дозволить транзит до Австрії для українців, які подорожують поїздом.

"Буду радий вітати Петера через кілька тижнів під час його візиту до Києва і на Донбас як голови Комітету міністрів Ради Європи", - підкреслив Кулеба.

Читайте також: Угорщина підтримує інтеграцію України в ЄС, але тільки після Західних Балкан, - посол Ійдярто