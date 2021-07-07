Війська РФ обстрілювали позиції українських воїнів поблизу н.п. Піски, втрат немає, - штаб ООС
Окупаційні війська Російської Федерації від початку доби один раз відкривали вогонь по позиціях українських воїнів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
Так, поблизу населеного пункту Піски ворог вів вогонь по позиціях українських воїнів з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.
Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
Піротехнічні розрахунки ДСНС України за добу розмінували понад 7 гектарів території і передали на знищення 107 вибухонебезпечних предметів.
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Igor L
показати весь коментар07.07.2021 19:18 Відповісти Мені подобається 0
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