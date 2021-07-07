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Новини Агресія Росії проти України
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Війська РФ обстрілювали позиції українських воїнів поблизу н.п. Піски, втрат немає, - штаб ООС

Війська РФ обстрілювали позиції українських воїнів поблизу н.п. Піски, втрат немає, - штаб ООС

Окупаційні війська Російської Федерації від початку доби один раз відкривали вогонь по позиціях українських воїнів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Так, поблизу населеного пункту Піски ворог вів вогонь по позиціях українських воїнів з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Піротехнічні розрахунки ДСНС України за добу розмінували понад 7 гектарів території і передали на знищення 107 вибухонебезпечних предметів.

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Автор: 

обстріл (28657) Донбас (22356) найманці рф (2060) операція Об’єднаних сил (6725)


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Відсутність ударних БПЛА на фронті дозволяє терористам безкарно наносити удари по ЗСУ! Генштаб та Міноборони свідомо ігнорують ******* зброю перемоги, яка довела свою суперефективність в азербайджано-вірменській війні! Касьянов пропонував оснастити ЗСУ тисячами дешевих ударних БПЛА до 100 тис. доларів, які можуть змінити хід цієї війни, але ЗСУ купляє дешевий непотріб по 300 тис. доларів, але з відкатами та у своїх і обмеженими партіями!
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07.07.2021 19:18 Відповісти
 
 