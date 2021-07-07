Ми подолали довгий шлях від радянської ери. Ймовірно, Україна навіть ближче до НАТО, ніж деякі країни Альянсу, - Таран
Україна з урахуванням змін, які вона зробила в своїх військових структурах, зараз, ймовірно, навіть ближче до НАТО, ніж деякі країни-члени Альянсу.
Таку думку висловив міністр оборони України Андрій Таран на конференції з питань реформ в Україні у Вільнюсі в середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я вважаю, що те, що ми робимо, щодня наближає нас до стандартів НАТО. Ми справді йдемо цим шляхом. Хтось може сказати: ми все ще чекаємо, що Україна здійснить визначені реформи. Так, ми реалістичні в оцінці того, що ми зробили і що необхідно зробити. Але ми подолали великий шлях від радянської ери, від радянської армії. Я сказав би, що, якщо ви порівняєте нас і які зміни ми зробили в наших військових структурах, ймовірно, ми навіть ближче до НАТО, ніж деякі країни НАТО", - сказав Таран.
За його словами, Україна вже імплементувала різні зміни, і тепер у неї є цивільний міністр оборони та військовий Генеральний штаб, які розділили обов'язки між собою. "Звісно, це не простий процес, ми не завершили його. У мене все ще є деякі розбіжності з військовим керівництвом, але ми на правильному шляху", - пояснив він.
Міністр наголосив, що рано чи пізно Україна буде членом НАТО, і висловив упевненість в тому, що на той час країна та Альянс будуть взаємосумісними.
"Моя ідея полягає не в тому, щоб наблизити наші Збройні сили до стандартів НАТО в сенсі того, щоб використовувати той самий калібр, таку саму зброю, таку саму форму. Моя головна ідея в тому, що для нас дуже важливо наблизити нас до НАТО в сенсі сумісності. Ми з країнами НАТО маємо розуміти один одного, ми маємо думати відповідно до стандартів НАТО. Ми маємо бути здатні боротися разом, тому що у нас спільний ворог. Росія - не лише загроза для України, Росія - це загроза для західного суспільства, для демократії в усьому світі", - сказав він.
Міністр оборони також відзначив те, що українська армія пішла набагато вперед у розвитку порівняно з армією РФ. "Раніше ми були такими самими. У нас були радянські офіцери, радянські генерали. У нас було таке саме розуміння про те, як поводитися, що робити, як комунікувати. Після початку агресії у 2014 році я зрозумів: ми нині абсолютно інші. Ми пройшли довгий шлях від радянських часів, а росіяни все ще там. Росіяни все ще відчувають себе пострадянською імперією. Вони намагаються представити себе, як люди імперії, люди, які представляють велику імперію, другу військову силу у світі, вони намагаються диктувати у всіх можливих сенсах, що робити і як", - сказав Таран.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://mobile.twitter.com/verbyna
https://mobile.twitter.com/verbyna Verbyna(ЄС) @verbyna
https://mobile.twitter.com/verbyna https://mobile.twitter.com/verbyna
Якщо справді домовилися з Китаєм напряму, то путька цього не вибачить, тому найближчим часом можливий керований карго-Майдан від путьки.
Рабінович уже їздить до Китаю, торгує пикою.
https://www.youtube.com/watch?v=vpVaiv86stE&t=408s
Арахамия: партия Слуга народа поведёт Украину по пути коммунистического Китая
https://www.youtube.com/watch?v=jqrGvX871Ic&ab_channel=%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86
Причём этот старик всю свою сознательную жизнь воспитывался и учился в духе антинаучной и тупой идеологической и военной доктрины времён махрового застоя СССР.
Вот его он правдами и неправдами действительно пропетлял. Как явно думает пропетлять госизмену и его шеф ЗЕ.
Преодолеватель пути в НАТО блин...
----------
Сказал неисправимый совок-холуй.
тов.Таран с поразительной полнотой воплотил в своей морде лица всё тошнотворно совковое: безнадёжную интеллектуальную посредственность, общую культурно-цивилизационную отсталость, вообще, какую-то нафталинную устарелость. Это же человек брежневских 1970-х гг прошлого века.
То Данилов, теперь этот пе@дун старый...Такое впечатление, что Вова с ними там своим колумбийским стиральным порошком делится.
По ходу они принимают....совместно или у них один поставщик.
================
Правильно говорит. Главное, должности поделить. Это - главный стандарт НАТО!!!
ся на достигнутом а критиковать конечно критикуйте главное - не останавливайте музыку.....
а вооружение все не кончается советское .
Жаль только 2 - х арсеналов и 7 стратегических баз боеприпасов не
смогли удержать от мародеров мальдивских за цвет метом .
Теперь покупаем все это за шекели .
https://www.istpravda.com.ua/authors/4f462246e6c5e/ Олександр Аргат Журналіст, редактор. http://mil.in.ua/ Український мілітарний портал
Утрачена армія здобутої держави.
Угрупування збройних сил СРСР на території вже незалежної України було найбільшою у Європі формацією
. Модерну на той час і грізну армію більше 20 років упосліджували і знищували.....
780 тисяч особового складу, 6500 танків, 7000 інших броньованих бойових машин, 7200 артилерійських систем.
Більше 500 кораблів та суден, 1100 бойових літаків, більше 1000 одиниць тактичної ядерної зброї та 176 міжконтинентальних балістичних ракет.