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Новини Агресія Росії проти України
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Ми подолали довгий шлях від радянської ери. Ймовірно, Україна навіть ближче до НАТО, ніж деякі країни Альянсу, - Таран

Ми подолали довгий шлях від радянської ери. Ймовірно, Україна навіть ближче до НАТО, ніж деякі країни Альянсу, - Таран

Україна з урахуванням змін, які вона зробила в своїх військових структурах, зараз, ймовірно, навіть ближче до НАТО, ніж деякі країни-члени Альянсу.

Таку думку висловив міністр оборони України Андрій Таран на конференції з питань реформ в Україні у Вільнюсі в середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я вважаю, що те, що ми робимо, щодня наближає нас до стандартів НАТО. Ми справді йдемо цим шляхом. Хтось може сказати: ми все ще чекаємо, що Україна здійснить визначені реформи. Так, ми реалістичні в оцінці того, що ми зробили і що необхідно зробити. Але ми подолали великий шлях від радянської ери, від радянської армії. Я сказав би, що, якщо ви порівняєте нас і які зміни ми зробили в наших військових структурах, ймовірно, ми навіть ближче до НАТО, ніж деякі країни НАТО", - сказав Таран.

За його словами, Україна вже імплементувала різні зміни, і тепер у неї є цивільний міністр оборони та військовий Генеральний штаб, які розділили обов'язки між собою. "Звісно, це не простий процес, ми не завершили його. У мене все ще є деякі розбіжності з військовим керівництвом, але ми на правильному шляху", - пояснив він.

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Міністр наголосив, що рано чи пізно Україна буде членом НАТО, і висловив упевненість в тому, що на той час країна та Альянс будуть взаємосумісними.

"Моя ідея полягає не в тому, щоб наблизити наші Збройні сили до стандартів НАТО в сенсі того, щоб використовувати той самий калібр, таку саму зброю, таку саму форму. Моя головна ідея в тому, що для нас дуже важливо наблизити нас до НАТО в сенсі сумісності. Ми з країнами НАТО маємо розуміти один одного, ми маємо думати відповідно до стандартів НАТО. Ми маємо бути здатні боротися разом, тому що у нас спільний ворог. Росія - не лише загроза для України, Росія - це загроза для західного суспільства, для демократії в усьому світі", - сказав він.

Міністр оборони також відзначив те, що українська армія пішла набагато вперед у розвитку порівняно з армією РФ. "Раніше ми були такими самими. У нас були радянські офіцери, радянські генерали. У нас було таке саме розуміння про те, як поводитися, що робити, як комунікувати. Після початку агресії у 2014 році я зрозумів: ми нині абсолютно інші. Ми пройшли довгий шлях від радянських часів, а росіяни все ще там. Росіяни все ще відчувають себе пострадянською імперією. Вони намагаються представити себе, як люди імперії, люди, які представляють велику імперію, другу військову силу у світі, вони намагаються диктувати у всіх можливих сенсах, що робити і як", - сказав Таран.

Автор: 

НАТО (6460) членство в НАТО (1724) ЗСУ (7579) Таран Андрій (267)


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Топ коментарі
+29
В качестве доказательства ЗЕлядям стоило показать миску с отрубями для ВСУ и задолжености по зарплате бойцов ВСУ.
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07.07.2021 17:35
+21
"Раньше мы были такими же. У нас были советские офицеры, советские генералы"
----------
Сказал неисправимый совок-холуй.
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07.07.2021 17:45
+18
Старий маразматик і брехло.
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07.07.2021 17:35
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В качестве доказательства ЗЕлядям стоило показать миску с отрубями для ВСУ и задолжености по зарплате бойцов ВСУ.
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07.07.2021 17:35 Відповісти
Поки немає військової системи зв'язку з супутниковим сегментом - власними супутниками військового зв'язку які роблять наприклад французи в Талес аероспейс, скажіть це Авакову що французькі супутники військового зв'язку для нас в мільйон разів важливіше ніж неякісні гелікоптери), до тих пір наша армія це озброєний некерований натовп і рівнятись з арміями та країнами НАТО якось неправильно! В 2014 році росіяни вивели з ладу весь зв'язок в прикордонних районах, потушили базові станції бо всі мобільні оператори належать росіянам і вони здійснюють технічне керування українськими мобільними мережами, потім виключили АТС Укртелекому через своїх агентів, виключили всіх провайдерів Інтернет, які працювали в прикордонній зоні і ЗСУ втратило будь яке управління своїми підрозділами на кордоні. А далі почалась агресія! Ми сьогодні не стали більш захищеними від повторення цього сценарію, всі мобільні оператори досі в руках у росіян під їх керівництвом, весь Інтернет роздається в Україні через російські магістральні Інтернет-провайдери, такі як РЕТН, які заводять український трафік в росію навіть минуючи Київ. Укртелеком повністю знищений і підконтрольний Ахметову, тобто російським терористам! Ми в ще більшій дупі ніж в 2014 році, коли ще Ахметов не знищив Укртелеком! Єдина надія на управління країною на військову систему зв'язку, яка буде мати супутники для організації телефонних та відео каналів та швидкісної передачі даних! Тільки після розбудови такої системи ми можемо мірятись пісюнами з арміями НАТО! А поки що американці відключають доступ до своїх військових супутників Ірідіум кому хочуть і коли захочуть! Турецькій армії відключили доступ до Ірідіум і повалення Ердогана захлинулось в крові солдат-патріотів, яких порізали мусульманські фанатики-бородачі на всіх дорогах і блок-постах!
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07.07.2021 21:31 Відповісти
бггг

https://mobile.twitter.com/verbyna

https://mobile.twitter.com/verbyna VerbynaМы преодолели большой путь от советской эры. Вероятно, Украина даже ближе к НАТО, чем некоторые страны Альянса, - Таран - Цензор.НЕТ 5918Мы преодолели большой путь от советской эры. Вероятно, Украина даже ближе к НАТО, чем некоторые страны Альянса, - Таран - Цензор.НЕТ 5918Мы преодолели большой путь от советской эры. Вероятно, Украина даже ближе к НАТО, чем некоторые страны Альянса, - Таран - Цензор.НЕТ 5918Мы преодолели большой путь от советской эры. Вероятно, Украина даже ближе к НАТО, чем некоторые страны Альянса, - Таран - Цензор.НЕТ 5918(ЄС) @verbyna

https://mobile.twitter.com/verbyna https://mobile.twitter.com/verbyna



Якщо справді домовилися з Китаєм напряму, то путька цього не вибачить, тому найближчим часом можливий керований карго-Майдан від путьки.
Рабінович уже їздить до Китаю, торгує пикою.
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07.07.2021 17:35 Відповісти
Зеленский заключил тайное соглашение с Китаем | Как США и Канада отреагируют на громкий скандал?
https://www.youtube.com/watch?v=vpVaiv86stE&t=408s
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07.07.2021 17:38 Відповісти
Це жах.. наскільки воно недорозвинене...
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07.07.2021 18:14 Відповісти
Нихао, товарищ Мао!
Арахамия: партия Слуга народа поведёт Украину по пути коммунистического Китая

https://www.youtube.com/watch?v=jqrGvX871Ic&ab_channel=%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86
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07.07.2021 18:17 Відповісти
Старий маразматик і брехло.
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07.07.2021 17:35 Відповісти
Каким образом "соответствует" стандартам НАТО нахождение на посту министра обороны воюющей страны глубокого старика в возрасте под 70 лет?

Причём этот старик всю свою сознательную жизнь воспитывался и учился в духе антинаучной и тупой идеологической и военной доктрины времён махрового застоя СССР.
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08.07.2021 16:49 Відповісти
Зебильное сборище неадекватов в руководстве страны! Мля, мы это заслужили?!
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07.07.2021 17:36 Відповісти
чем больше вы настаиваете и вымаливаете - тет сильнее воняет совком
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07.07.2021 17:37 Відповісти
Но, к примеру, Албания, всё равно ближе к НАТО, чем Украина...
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07.07.2021 17:38 Відповісти
Старое замшелое совковое дерьмо министр Баран на полном серьезе считает, что МВФ финансирует ЗСУ... Даже Хомчак удивился такой тупости
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07.07.2021 17:40 Відповісти
неужели он сам верит в то, что говорит..., оборонный бюджет не принят в середине года - это, надеюсь, тоже в точном соответствии со стандартами НАТО... и это только бюджет...
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07.07.2021 17:43 Відповісти
30 років? Це коли, коли ви розікрали і розвалили армію, що в 2014 воювоти було нічим і ні в чому? Чи останні два роки, коли ви, в турборежимі, повертаєте її до рівня помийного совка?
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07.07.2021 17:44 Відповісти
Вобще-то Таран с 2014 по 2019 ничего не преодолевал, кроме уголовного дела за госизмену.

Вот его он правдами и неправдами действительно пропетлял. Как явно думает пропетлять госизмену и его шеф ЗЕ.
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07.07.2021 17:44 Відповісти
Таран был уволен, в 2015 году, с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C должности представителя Киева в Совместном центре по контролю и координации за прекращением огня в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81 Донбассе (https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%A6%D0%9A%D0%9A&action=edit&redlink=1 СЦКК )https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] . Ему объявлено подозрение по ст. 111 УК Украины (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0 Государственная измена ).



Преодолеватель пути в НАТО блин...
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07.07.2021 17:48 Відповісти
"Раньше мы были такими же. У нас были советские офицеры, советские генералы"
----------
Сказал неисправимый совок-холуй.
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07.07.2021 17:45 Відповісти
Отлично сказали, ув. Сергей Трофимов: коротко и по существу всей проблемы.
тов.Таран с поразительной полнотой воплотил в своей морде лица всё тошнотворно совковое: безнадёжную интеллектуальную посредственность, общую культурно-цивилизационную отсталость, вообще, какую-то нафталинную устарелость. Это же человек брежневских 1970-х гг прошлого века.
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08.07.2021 17:00 Відповісти
свині не прислухаються до хробаків у своїй сраці
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07.07.2021 17:48 Відповісти
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07.07.2021 17:47 Відповісти
а Таран типа продвинутый и реформированный министр?! начальник жека а не министр обороны!
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07.07.2021 17:47 Відповісти
"Модернизатор" армии по стандартам НАТО т-щ Таран - это старый малограмотный совок глубоко пенсионного возраста, закончивший тупую совковую школу, тупое совковое военное училище, тупую совковую "академию", где все офицеры-слушатели сдавали экзамены, проставляю преподавателям коньячные наборы и прямые взятки, полностью сформировавшийся в личном и ментальном плане в период дремучего брежневского застоя.
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08.07.2021 16:55 Відповісти
Шо они там коллективно курят єти победі для кого для внутреннего пользования для поднятия рейтинга Зе просто кошмар
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07.07.2021 17:47 Відповісти
Украина с учетом изменений, которые она сделала в своих военных структурах, сейчас, вероятно, даже ближе к НАТО, чем некоторые страны-члены Альянса.Источник: https://censor.net/ru/n3275731
То Данилов, теперь этот пе@дун старый...Такое впечатление, что Вова с ними там своим колумбийским стиральным порошком делится.
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07.07.2021 17:48 Відповісти
Главком сегодня бредил про то, что мы самые реформистые во всей Европе, а этот старпёр несёт бредит про какую-то близость .....
По ходу они принимают....совместно или у них один поставщик.
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07.07.2021 17:48 Відповісти
І єщо нєоднократно вийдєт заєц погулять, гулять, гулять, гулять, гулять, гулять, гулять (с). Боже, який сором. В НАТО аналітики кращі за навушників Зе, їм співати про досягнення марно, їм потрібне вірне плече товариша, а не хитра посмішка ворога вдягнутого у "пілотку"з шевроном "НАТА". Після провалу спецоперації вагнерівців, позапаласних домовленостей з Китаєм, підмахуванням московитам ваша пісня фальшиво звучить.
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07.07.2021 17:53 Відповісти
Таран починає верзти усіляку несенітницю,аби пенька в зад не дали.
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07.07.2021 18:26 Відповісти
--- мы должны думать в соответствии со стандартами НАТО,но при этом не иметь стандартного НАТОвского вооружения??? НЕ матюкайте, но я не можу оЦе зрозуміти.🤔
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07.07.2021 18:43 Відповісти
По его словам, Украина уже имплементировала разные изменения, и теперь у нее есть гражданский министр обороны и военный Генеральный штаб, которые разделили обязанности между собой.

================
Правильно говорит. Главное, должности поделить. Это - главный стандарт НАТО!!!
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07.07.2021 18:50 Відповісти
Что-то сегодня их штырит не по детски Один быстрее всех в Европе проводит какие-то реформы;другой смотрит в сторону Китая;этот-ближе к НАТО чем некоторые страны НАТО И это ещё не вечер...
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07.07.2021 19:19 Відповісти
лобзание с коммунистической диктатурой КНР это путь в "руCCкий мир".
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07.07.2021 19:56 Відповісти
мы скатываемся в матерый африканский популизм %
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07.07.2021 23:30 Відповісти
Нам би ще міністра - не старого ватного совка.
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07.07.2021 23:51 Відповісти
нащадки потом скажут, сколько бабла намыл этот персонаж .... к сожалению стенка ему не светит, как и попередникам
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08.07.2021 00:46 Відповісти
Враньё!
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08.07.2021 01:22 Відповісти
...выражаясь словами одного персонажа - Таран голова, я, бы ему палец в рот бы не ложил. А, другой персонаж сказал бы, этот Парень рубаха, далеко пойдет, если не остановить
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08.07.2021 05:10 Відповісти
верная заява.
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08.07.2021 05:21 Відповісти
от богданы до даны... от даны до богданы.... и так до бесконечности главное не останавливать
ся на достигнутом а критиковать конечно критикуйте главное - не останавливайте музыку.....
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08.07.2021 06:12 Відповісти
30 лет прошло с 1991 года ,
а вооружение все не кончается советское .
Жаль только 2 - х арсеналов и 7 стратегических баз боеприпасов не
смогли удержать от мародеров мальдивских за цвет метом .
Теперь покупаем все это за шекели .
Ми подолали довгий шлях від радянської ери. Ймовірно, Україна навіть ближче до НАТО, ніж деякі країни Альянсу, - Таран - Цензор.НЕТ 5468
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08.07.2021 06:26 Відповісти
https://www.istpravda.com.ua/articles/2012/02/23/74241/
https://www.istpravda.com.ua/authors/4f462246e6c5e/ Олександр Аргат Журналіст, редактор. http://mil.in.ua/ Український мілітарний портал
Утрачена армія здобутої держави.
Угрупування збройних сил СРСР на території вже незалежної України було найбільшою у Європі формацією
. Модерну на той час і грізну армію більше 20 років упосліджували і знищували.....
780 тисяч особового складу, 6500 танків, 7000 інших броньованих бойових машин, 7200 артилерійських систем.
Більше 500 кораблів та суден, 1100 бойових літаків, більше 1000 одиниць тактичної ядерної зброї та 176 міжконтинентальних балістичних ракет.

Ми подолали довгий шлях від радянської ери. Ймовірно, Україна навіть ближче до НАТО, ніж деякі країни Альянсу, - Таран - Цензор.НЕТ 9578
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08.07.2021 06:28 Відповісти
ЗеБрехня !
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08.07.2021 06:59 Відповісти
Бывший комуняка и бездарный алкан-тыловик, Таран рассказывает про НАТО. При том что сейчас идут аресты фронтовиков, каждую неделю на мирной территории погибают от "несчастных случаев" и пропадают военные чины (и бывшие) спецслужб и разведки, на фронте сдали завоеванные до 18 года кровью позиции, запрет на антиснайперские группы и аэроразведку, отменили реформу питания, вытесняют боевых офицеров из армии, перехватили бюджет на автоматизацию управления войсками и расформировали Аэророзвидку, провал и саботаж выпуска новой техники, развал и арест оборонных предприятий по фейковым обвинениям... Миллиарды $ на ОПГ ментов и нацгвардию Авакова
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08.07.2021 07:12 Відповісти
ватный ублюдок
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08.07.2021 07:42 Відповісти
бла - бла бла , а по справжньому розвалюють армію , ракетна программа стала , "богдана " в зопі , повернули генералів -відпускників 2014-2019 років замість бойових офіцерів , мало того їх СУДЯТЬ !!!!!! і базікає про НАБЛИЖЕННЯ до НАТО , яке НАХАБСТВО !!!!!
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08.07.2021 08:00 Відповісти
Эффект Да́ннинга - Крю́гера - метакогнитивное искажение, которое заключается в том, что люди, имеющие низкий уровень квалификации, делают ошибочные выводы, принимают неудачные решения и при этом не способны осознавать свои ошибки в силу низкого уровня своей квалификации.
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08.07.2021 08:54 Відповісти
Но на том пути мы пошли в обратную сторону.
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08.07.2021 10:47 Відповісти
Тарган розповів, що дихлофос йому - ближче, ніж деяким людям...🙄🙄
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08.07.2021 12:12 Відповісти
атправьтє дєда-маразматіка на пенсію.
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08.07.2021 13:30 Відповісти
Что вы все кудахчете в один голос, восхваляя себя самого? Это же несерьезно. Дождитесь, пока другие похвалят. В военном отношении - может и неплохо поработали. А в политическом, в системе государственного устройства полный бардак и ручное управление Зеленским. Реформы не делаются, только идет лавина самовосхваления и наивный вид, мол а скажите, что нам нужно еще сделать, чтобы соответствовать. Прямо, как полные придурки все. Вроде и не олигофреники. Но поди знай, с такими вопросами и полной бездеятельностью.
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08.07.2021 15:35 Відповісти
я так понимаю что кроме этого таваристча на пост министра обороны достойных не оказалось
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08.07.2021 15:50 Відповісти
 
 