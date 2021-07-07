Ми подолали довгий шлях від радянської ери. Ймовірно, Україна навіть ближче до НАТО, ніж деякі країни Альянсу, - Таран

Україна з урахуванням змін, які вона зробила в своїх військових структурах, зараз, ймовірно, навіть ближче до НАТО, ніж деякі країни-члени Альянсу.

Таку думку висловив міністр оборони України Андрій Таран на конференції з питань реформ в Україні у Вільнюсі в середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я вважаю, що те, що ми робимо, щодня наближає нас до стандартів НАТО. Ми справді йдемо цим шляхом. Хтось може сказати: ми все ще чекаємо, що Україна здійснить визначені реформи. Так, ми реалістичні в оцінці того, що ми зробили і що необхідно зробити. Але ми подолали великий шлях від радянської ери, від радянської армії. Я сказав би, що, якщо ви порівняєте нас і які зміни ми зробили в наших військових структурах, ймовірно, ми навіть ближче до НАТО, ніж деякі країни НАТО", - сказав Таран.

За його словами, Україна вже імплементувала різні зміни, і тепер у неї є цивільний міністр оборони та військовий Генеральний штаб, які розділили обов'язки між собою. "Звісно, це не простий процес, ми не завершили його. У мене все ще є деякі розбіжності з військовим керівництвом, але ми на правильному шляху", - пояснив він.

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Міністр наголосив, що рано чи пізно Україна буде членом НАТО, і висловив упевненість в тому, що на той час країна та Альянс будуть взаємосумісними.

"Моя ідея полягає не в тому, щоб наблизити наші Збройні сили до стандартів НАТО в сенсі того, щоб використовувати той самий калібр, таку саму зброю, таку саму форму. Моя головна ідея в тому, що для нас дуже важливо наблизити нас до НАТО в сенсі сумісності. Ми з країнами НАТО маємо розуміти один одного, ми маємо думати відповідно до стандартів НАТО. Ми маємо бути здатні боротися разом, тому що у нас спільний ворог. Росія - не лише загроза для України, Росія - це загроза для західного суспільства, для демократії в усьому світі", - сказав він.

Міністр оборони також відзначив те, що українська армія пішла набагато вперед у розвитку порівняно з армією РФ. "Раніше ми були такими самими. У нас були радянські офіцери, радянські генерали. У нас було таке саме розуміння про те, як поводитися, що робити, як комунікувати. Після початку агресії у 2014 році я зрозумів: ми нині абсолютно інші. Ми пройшли довгий шлях від радянських часів, а росіяни все ще там. Росіяни все ще відчувають себе пострадянською імперією. Вони намагаються представити себе, як люди імперії, люди, які представляють велику імперію, другу військову силу у світі, вони намагаються диктувати у всіх можливих сенсах, що робити і як", - сказав Таран.