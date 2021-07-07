Не пізніше 2022 року Україна отримає "москітний флот" з бойовими можливостями, - міністр оборони Таран

Не пізніше ніж у 2022 році Україна отримає "москітний флот" з бойовими можливостями, заявив міністр оборони України Андрій Таран.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Це не секрет, особливо для росіян, що ми маємо насправді. У нас немає реальної зброї, яку може зупинити вторгнення з моря. Але дуже скоро, я думаю, не пізніше, ніж наступного року у нас буде, з допомогою Сполучених Штатів, Сполученого Королівства, кілька маленьких кораблів, "москітний флот", але з реальними бойовими можливостями: з сучасними протикорабельними ракетами, сучасною електронною зброєю, яка дасть нам змогу становити певну загрозу російським морським силам", - сказав Таран на конференції з питань реформ в Україні у Вільнюсі.

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Водночас міністр зазначив, що цього недостатньо. "Ми працюємо над створенням великих можливостей. Цього року я підписав наказ про придбання для флоту нових систем протикорабельних ракет, які будуть розташовані на березі. Ми думаємо про те, який тип протикорабельних ракет ми придбаємо і звідки, щоб встановити на корвет, який ми будуємо в Туреччині", - зазначив Таран.

Також міністр розповів про спроби розвинути можливості з ударними вертольотами. "Ми робимо нові лопаті для наших ударних вертольотів, і вони також отримають нові протикорабельні ракети, які можуть бути використані проти ворога", - пояснив Таран.