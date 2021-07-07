Не пізніше 2022 року Україна отримає "москітний флот" з бойовими можливостями, - міністр оборони Таран
Не пізніше ніж у 2022 році Україна отримає "москітний флот" з бойовими можливостями, заявив міністр оборони України Андрій Таран.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Це не секрет, особливо для росіян, що ми маємо насправді. У нас немає реальної зброї, яку може зупинити вторгнення з моря. Але дуже скоро, я думаю, не пізніше, ніж наступного року у нас буде, з допомогою Сполучених Штатів, Сполученого Королівства, кілька маленьких кораблів, "москітний флот", але з реальними бойовими можливостями: з сучасними протикорабельними ракетами, сучасною електронною зброєю, яка дасть нам змогу становити певну загрозу російським морським силам", - сказав Таран на конференції з питань реформ в Україні у Вільнюсі.
Водночас міністр зазначив, що цього недостатньо. "Ми працюємо над створенням великих можливостей. Цього року я підписав наказ про придбання для флоту нових систем протикорабельних ракет, які будуть розташовані на березі. Ми думаємо про те, який тип протикорабельних ракет ми придбаємо і звідки, щоб встановити на корвет, який ми будуємо в Туреччині", - зазначив Таран.
Також міністр розповів про спроби розвинути можливості з ударними вертольотами. "Ми робимо нові лопаті для наших ударних вертольотів, і вони також отримають нові протикорабельні ракети, які можуть бути використані проти ворога", - пояснив Таран.
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На момент остановки его строительства, он был ещё не работоспособен и ВМСУ никогда не входил (чтоб его возвращать). И оружие на нём ещё не было боеспособно (чтоб его перевооружать).
Сейчас же, через почти 30 лет, даже то что было построено - требует капитального ремонта и замены. При том значительная часть узлов и агрегатов делалось в РСФСР, так что достать новые на замену - уже не выйдет, а искать аналоги - придётся переделывать проект и перестраивать корабль.
Достроить его для Украины - если и возможно, точно будет дороже чем строить новый с нуля. И выльется в весь военный бюджет за пару лет. Тут дай бог хоть кому то его продать по цене металлолома, чтоб хотя бы не пришлось тратить деньги на утилизацию.
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https://censor.net/ru/n3275713
ржом
И все это задаром. Т.е. можно будет оплатить дыркой от бублика, которая осталась вместо бюджета Украины.
Вот скажите мне на каких абсолютных имбецилов могут быть расчитаны сегодняшние победные вздрочения ЗЕ и Тарана?
понавибирали лайна, зебіли..
Хотите, идите дальше, сделайте из одной торпеды три маленьких. Да, да,,.....подводный РОЙ.
И дальше, просто программный алгоритм - первая ближайшая из роя руль и гребные винты, последующие , просто засекают место первой и бъют в ту же точку.
"максим" ,по штуцi на кожен.От вам i комарнячий хлот....