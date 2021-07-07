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Новини Агресія Росії проти України
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Не пізніше 2022 року Україна отримає "москітний флот" з бойовими можливостями, - міністр оборони Таран

Не пізніше 2022 року Україна отримає

Не пізніше ніж у 2022 році Україна отримає "москітний флот" з бойовими можливостями, заявив міністр оборони України Андрій Таран.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Це не секрет, особливо для росіян, що ми маємо насправді. У нас немає реальної зброї, яку може зупинити вторгнення з моря. Але дуже скоро, я думаю, не пізніше, ніж наступного року у нас буде, з допомогою Сполучених Штатів, Сполученого Королівства, кілька маленьких кораблів, "москітний флот", але з реальними бойовими можливостями: з сучасними протикорабельними ракетами, сучасною електронною зброєю, яка дасть нам змогу становити певну загрозу російським морським силам", - сказав Таран на конференції з питань реформ в Україні у Вільнюсі.

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Водночас міністр зазначив, що цього недостатньо. "Ми працюємо над створенням великих можливостей. Цього року я підписав наказ про придбання для флоту нових систем протикорабельних ракет, які будуть розташовані на березі. Ми думаємо про те, який тип протикорабельних ракет ми придбаємо і звідки, щоб встановити на корвет, який ми будуємо в Туреччині", - зазначив Таран.

Також міністр розповів про спроби розвинути можливості з ударними вертольотами. "Ми робимо нові лопаті для наших ударних вертольотів, і вони також отримають нові протикорабельні ракети, які можуть бути використані проти ворога", - пояснив Таран.

Автор: 

ВМС (1389) оборона (4793) флот (331) Таран Андрій (267)


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Топ коментарі
+18
"У нас нет реального оружия, которое может остановить вторжение с моря." - А "Нептуны" когда делать будете? Просрали всё клоуны бл...дские...
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07.07.2021 17:53
+14
И звезду!!! Звезду смерти!!!
И все это задаром. Т.е. можно будет оплатить дыркой от бублика, которая осталась вместо бюджета Украины.

Вот скажите мне на каких абсолютных имбецилов могут быть расчитаны сегодняшние победные вздрочения ЗЕ и Тарана?
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07.07.2021 17:54
+12
Кто нибудь скажите министру обороны, что москитный флот - это сотни и тысячи небольших кораблей. Тогда будет эффект москитного флота. Пара десятков катеров - это пара десятков катеров, не более.
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07.07.2021 17:48
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Кто нибудь скажите министру обороны, что москитный флот - это сотни и тысячи небольших кораблей. Тогда будет эффект москитного флота. Пара десятков катеров - это пара десятков катеров, не более.
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07.07.2021 17:48 Відповісти
..смотря каких??Ракетные современные катера ,оснащённые противокорабельніми ракетами-действительно "москитный флот",а не "гюрза" с "кентаврами" склёпанные ворюгами на "Кузне"...
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07.07.2021 17:59 Відповісти
Дело в том, что корвет или фрегат может отбить несколько ПКР от катеров, а вот катер в этом случае труп.
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07.07.2021 18:03 Відповісти
..ну тогда строй "гюрзу"..Это-"твоё"!!
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07.07.2021 18:11 Відповісти
Моё как раз корветы или фрегаты.
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07.07.2021 18:11 Відповісти
...где?? и с кем??
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07.07.2021 18:16 Відповісти
В Миколаєві стоїть крейсер Україна, який потрібно негайно повернути в склад ВМСУ і почати його переозброєння!
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07.07.2021 20:47 Відповісти
Найменший корабель для війни з ядерними терористами це фрегат, бо він має мати систему ППО/ПРО, протикорабельні та протичовнові ракети, гелікоптер, мати потужну РЛС, потужні генератори для живлення бойових систем РЕБ та ДРЛОіУ, має бути базою для дронів, підводних, надводних та БПЛА, має нести на собі достатньо морської піхоти для захисту корабля від нападу російських піратів та захоплення ворожих кораблів та газових платформ!
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07.07.2021 21:08 Відповісти
стоїть крейсер Україна, який потрібно негайно повернути в склад ВМСУ і почати його переозброєння!

На момент остановки его строительства, он был ещё не работоспособен и ВМСУ никогда не входил (чтоб его возвращать). И оружие на нём ещё не было боеспособно (чтоб его перевооружать).

Сейчас же, через почти 30 лет, даже то что было построено - требует капитального ремонта и замены. При том значительная часть узлов и агрегатов делалось в РСФСР, так что достать новые на замену - уже не выйдет, а искать аналоги - придётся переделывать проект и перестраивать корабль.

Достроить его для Украины - если и возможно, точно будет дороже чем строить новый с нуля. И выльется в весь военный бюджет за пару лет. Тут дай бог хоть кому то его продать по цене металлолома, чтоб хотя бы не пришлось тратить деньги на утилизацию.
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07.07.2021 23:40 Відповісти
Не все так жахливо, крейсер побудований на 95% і може виходити в море і виконувати бойові завдання. Є питання по озброєнню яке було зняте і продане росіянам, ЗРК С-300 Форт було зняте і продане на крейсер Москва, бо кацапи ушатали свій ЗРК а новий вони вже не виробляють, втратили технології! Ми чудово можемо розмістити на крейсері новітні системи ППО/ПРО, там місця багато і потужність генераторів вистачає для будь яких бойових систем РЕБ, ДРЛОіУ та інших.
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08.07.2021 11:06 Відповісти
а хіба ті катери не повинні наводити ті ПКРи а не стріляти ними?
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07.07.2021 22:05 Відповісти
Ну тогда это вообще смешно. Один самолёт с безопасного расстояния наведёт больше ПКР, чем сотня катеров.
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07.07.2021 23:21 Відповісти
Це треба дивитись хто з них більш вразливий. У нас же нема Стелс-літаків
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09.07.2021 22:21 Відповісти
Так в этом и суть москитного флота, корвет потопит несколько катеров и сдохнет сам, хотя цена их производства несоизмерима.
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07.07.2021 19:28 Відповісти
Тогда смысл катеров? Не лучше ли подвесить ракеты на самолёты и пулять ими, не входя в радиус ПВО фрегата?
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07.07.2021 19:35 Відповісти
Ідіоти які розробляли ТУ на ПКР Нептун, не змогли цього зрозуміти і тому ми зробили дорогий та важкий береговий комплекс, замість того щоб швидко і дешево наробити ПКР повітряного базування і прикрутити їх до всього що літає, в тому числі до БПЛА. Таке враження що минула влада обирала найбільш безглузді та найбільш витратні проекти, які не могли надати Україні реальної переваги в протистоянні з путіним!
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07.07.2021 20:49 Відповісти
а у тебе є те БПЛА, тролляка?
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07.07.2021 22:06 Відповісти
Є в Касьянова
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07.07.2021 23:29 Відповісти
Нема не тільки в нього а взагалі в країні
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09.07.2021 22:20 Відповісти
Таран так боится вторжения с моря, но с чего бы валенкам вторгаться с моря?
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07.07.2021 18:01 Відповісти
Тому що потрібно заблокувати шляхи сполучення з НАТО. Морський десант в Одесу пробиває коридор в Придністров'я та перекриває всі морські порти - Одеський морський торговий порт, Чорноморський (Іллічівський) морський торговий порт (найбільший на Чорному морі), Чорноморський (Іллічівський) рибний порт, Південний морський торговий порт (м.Южне), Б.Дністровський порт, Ізмаїльський порт, Ренійський порт і всьо, морських поставок зброї не буде. А потім напад з території Білорусі на Західну Україну а може навіть і Польщу перекриває сухопутні шляхи сполучення з НАТО.
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07.07.2021 20:54 Відповісти
"Не позже 2022 года Украина получит "москитный флот" с боевыми возможностями, - министр обороны Таран"

Турчинов о деле "Кузни на Рыбальском": Это расправа над боевым генералом и предприятием, способным выпускать военные корабли
https://censor.net/ru/n3275713
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07.07.2021 22:17 Відповісти
так ось що мали на увазі зебіли, коли казали "хоч поржом"!
ржом
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07.07.2021 17:51 Відповісти
"У нас нет реального оружия, которое может остановить вторжение с моря." - А "Нептуны" когда делать будете? Просрали всё клоуны бл...дские...
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07.07.2021 17:53 Відповісти
И звезду!!! Звезду смерти!!!
И все это задаром. Т.е. можно будет оплатить дыркой от бублика, которая осталась вместо бюджета Украины.

Вот скажите мне на каких абсолютных имбецилов могут быть расчитаны сегодняшние победные вздрочения ЗЕ и Тарана?
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07.07.2021 17:54 Відповісти
Судя по последним выборам.... 73% ?
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07.07.2021 17:59 Відповісти
Да они там все наркоманы...вот нахрена оно это там несёт?
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07.07.2021 18:04 Відповісти
Таран! При твоєму керівництві ми скоріше можемо лише "м*ндавошок" в штани дочекаться, а не "москітного флоту"
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07.07.2021 18:11 Відповісти
главное-иметь качественных орков на обмен, если корвет с ракетами захватят москали
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07.07.2021 18:17 Відповісти
Вовке присвоят звание адмирал москитного флота по совместительству.
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07.07.2021 18:54 Відповісти
при Зєлє Кровосісє, максимум, що отримає Україна - це кровосісьний флот із кількох її яхт для Омана чи Італії, а чи навіть КНДР..
понавибирали лайна, зебіли..
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07.07.2021 19:41 Відповісти
Какие США и Британия??? Российский шпион Зеленский со своей бандой дискредитировал Украину перед решающим наступлением россии, начав лобзание с коммунистической диктатурой КНР.
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07.07.2021 19:55 Відповісти
С каблуками сперва разберитесь.
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07.07.2021 20:02 Відповісти
Не пізніше 2022 року Україна отримає "москітний флот" з бойовими можливостями, - міністр оборони Таран - Цензор.НЕТ 1104
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07.07.2021 20:05 Відповісти
Не, я все понимаю. Но почему нет в списке....торпедных аппаратов? Это же бездонное дно! Вы видели, как они елегантно стоят на Visby? ...Диагональю! Что мешает так поставить их на наши катера?? Ставьте контейнерный вариант. Ставьте контейнер просто сверху диагональю на существующие. Более того, ставьте вообще безшумные малогабаритные торпеды. Цель - просто шум корабля. Источник шума - руль и гребные винты. Фсьо, а дальше елегантная неподвижная неуправляемая цель посылающая сигнал бедствия.
Хотите, идите дальше, сделайте из одной торпеды три маленьких. Да, да,,.....подводный РОЙ.
И дальше, просто программный алгоритм - первая ближайшая из роя руль и гребные винты, последующие , просто засекают место первой и бъют в ту же точку.
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07.07.2021 20:38 Відповісти
логично. Но. Дальность действия торпеды?
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07.07.2021 21:26 Відповісти
Ну вот Марк 48 ....50 киломитерз на 40 узлах! Для Азовского моря это вообще супер.
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08.07.2021 06:07 Відповісти
хорошо.
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08.07.2021 05:28 Відповісти
...а ще можна наробити багато плотiв очерету i поставити на них кулемети
"максим" ,по штуцi на кожен.От вам i комарнячий хлот....
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02.01.2022 17:55 Відповісти
 
 