УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9972 відвідувача онлайн
Новини
11 214 18

Відсторонений від керівництва "департаментом війни" Мамедов просить СБУ показати "таємні листи" про нього на ім'я Венедіктової

Відсторонений від керівництва

Правозахисники говорять, що генпрокурорка Ірина Венедіктова, обґрунтовуючи відсторонення свого заступника Гюндуза Мамедова від керівництва "департаментом війни", посилалася на якісь "таємні листи СБУ".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "УП".

Адвокати Мамедова звернулись до Служби безпеки України через інформацію про "таємні листи", які нібито стали причиною усунення Мамедова від керівництва "департаментом війни".

Про це адвокат Мамедова Артур Лагоміна заявив у коментарі журналістам.

"Чи надсилались упродовж червня-липня 2021 року СБУ на адресу Офісу Генерального прокурора будь-які листи відносно Мамедова? Якщо так, то просимо надати копії цих листів. Це необхідно для захисту прав та законних інтересів клієнта", - сказав він.

Раніше правозахисники після зустрічі з генпрокуроркою Іриною Венедіктовою говорили, що вона сама посилалась на наявність "таємних листів від СБУ".

Читайте також: Офіс генпрокурора блокує притягнення до відповідальності окупантів із в'язниці "Ізоляція", - Асєєв

За даними джерела "УП" у правоохоронних органах, Венедіктову поінформували, що відсторонення Мамедова від керівництва "департаментом війни" та блокування йому доступу до держтаємниці може призупинити покарання представників Росії та підконтрольних їй окупаційних адміністрацій за воєнні злочини та злочини проти людяності на окупованих територіях.

Мамедов, зокрема, включений до групи прокурорів у кримінальному провадженні за фактом збиття літака MH17 та очолює українську групу у складі міжнародної спільної слідчої групи. Також він бере участь у переговорному процесі щодо збиття українського літака в небі над Іраном

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що генпрокурорка Ірина Венедіктова змінила керівника "департаменту війни". Замість Мамедова департаментом тепер керує Якубовський, Мамедова позбавили доступу до державної таємниці.

Читайте також: Якубовський позбавив Мамедова доступу до держтаємниці: комусь дуже не подобається активність України у справі МН17, - Решетилова

Автор: 

СБУ (12847) Мамедов Гюндуз (102) Венедіктова Ірина (829) Офіс Генпрокурора (3258)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+18
Ох і мутні ж ці "слуги", ой мутні!
показати весь коментар
07.07.2021 18:10
+13
Банкова зливає нову спецоперацію.

https://www.youtube.com/watch?v=-fVpsbOFv9g

Бывший узник "Изоляции" Асеев обвиняет зеленую власть в покрывательстве российских военных преступников
показати весь коментар
07.07.2021 18:42
+12
Гробят государство
показати весь коментар
07.07.2021 18:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ох і мутні ж ці "слуги", ой мутні!
показати весь коментар
07.07.2021 18:10 Відповісти
Да чего там мутные! Нормальные пацаны. Хотят бабок и как добыть не знают. Чтобы не сесть потом))))
показати весь коментар
07.07.2021 18:16 Відповісти
Вагнеровцы, МН-17.... Харррашо пошли
показати весь коментар
07.07.2021 18:11 Відповісти
Банкова зливає нову спецоперацію.

https://www.youtube.com/watch?v=-fVpsbOFv9g

Бывший узник "Изоляции" Асеев обвиняет зеленую власть в покрывательстве российских военных преступников
показати весь коментар
07.07.2021 18:42 Відповісти
Не сливает, а своих прикрывает. Это таки, две большие разницы.
показати весь коментар
07.07.2021 22:54 Відповісти
Тайные письма СБУ

Отстраненный от руководства "департаментом войны" Мамедов просит СБУ показать "тайные письма" о нем на имя Венедиктовой - Цензор.НЕТ 5135
показати весь коментар
07.07.2021 18:13 Відповісти
Отстраненный от руководства "департаментом войны" Мамедов просит СБУ показать "тайные письма" о нем на имя Венедиктовой - Цензор.НЕТ 4135
показати весь коментар
07.07.2021 18:22 Відповісти
татар убирают от гостайны? интересно, что они там скрывают?
показати весь коментар
07.07.2021 18:15 Відповісти
Банкова зливає нову спецоперацію. Свіженька зрада.
https://www.youtube.com/watch?v=-fVpsbOFv9g
показати весь коментар
07.07.2021 18:23 Відповісти
Гробят государство
показати весь коментар
07.07.2021 18:57 Відповісти
они для єтого и пришли ((
показати весь коментар
07.07.2021 19:06 Відповісти
СБУ и Бенедиктовне соврать как 2 пальца обοςςατь .
показати весь коментар
07.07.2021 19:51 Відповісти
Чьи пальцы?
показати весь коментар
08.07.2021 02:14 Відповісти
Еще не "все на 100% свои прокуроры"?
показати весь коментар
07.07.2021 21:43 Відповісти
бенядиктовой очень некомфортно рядом с Мамедовым--она и так по жизни дура, а на его фоне ---дура в квадрате)))
показати весь коментар
08.07.2021 00:32 Відповісти
Расовая чистота прокуратуры- превыше всего
показати весь коментар
08.07.2021 01:43 Відповісти
 
 