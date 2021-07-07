Відсторонений від керівництва "департаментом війни" Мамедов просить СБУ показати "таємні листи" про нього на ім'я Венедіктової

Правозахисники говорять, що генпрокурорка Ірина Венедіктова, обґрунтовуючи відсторонення свого заступника Гюндуза Мамедова від керівництва "департаментом війни", посилалася на якісь "таємні листи СБУ".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "УП".

Адвокати Мамедова звернулись до Служби безпеки України через інформацію про "таємні листи", які нібито стали причиною усунення Мамедова від керівництва "департаментом війни".

Про це адвокат Мамедова Артур Лагоміна заявив у коментарі журналістам.

"Чи надсилались упродовж червня-липня 2021 року СБУ на адресу Офісу Генерального прокурора будь-які листи відносно Мамедова? Якщо так, то просимо надати копії цих листів. Це необхідно для захисту прав та законних інтересів клієнта", - сказав він.

Раніше правозахисники після зустрічі з генпрокуроркою Іриною Венедіктовою говорили, що вона сама посилалась на наявність "таємних листів від СБУ".

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За даними джерела "УП" у правоохоронних органах, Венедіктову поінформували, що відсторонення Мамедова від керівництва "департаментом війни" та блокування йому доступу до держтаємниці може призупинити покарання представників Росії та підконтрольних їй окупаційних адміністрацій за воєнні злочини та злочини проти людяності на окупованих територіях.

Мамедов, зокрема, включений до групи прокурорів у кримінальному провадженні за фактом збиття літака MH17 та очолює українську групу у складі міжнародної спільної слідчої групи. Також він бере участь у переговорному процесі щодо збиття українського літака в небі над Іраном

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що генпрокурорка Ірина Венедіктова змінила керівника "департаменту війни". Замість Мамедова департаментом тепер керує Якубовський, Мамедова позбавили доступу до державної таємниці.

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