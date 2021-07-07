Двох організаторів і керівників в'язниці "Ізоляція" в окупованому Донецьку звинуватили в порушенні законів ведення війни

Також їх підозрюють у торгівлі людьми. Про підозру двом членам НЗФ повідомили заочно.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, з 2014 року житель смт Зуївка Донецької області, який раніше служив у французькому Іноземному Легіоні і брав участь у бойових діях в Сирії, обійняв посаду "керівника центру спецоперацій" міністерства державної безпеки ДНР". Разом зі своїм заступником - колишнім підприємцем за вказівкою кураторів з РФ вони організували в Донецьку на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів підпільну в'язницю, де відбувалися тяжкі та особливо тяжкі злочини", - сказано в повідомленні.

За даними слідства, вони катували затриманих струмом, морили їх голодом і спрагою й утримували в нелюдських умовах.

"Наразі викрито ключовий керівний склад незаконного місця позбавлення волі та основних виконавців злочинів, які там відбувалися. Загалом, наразі заочно повідомлено про підозру в порушенні законів і звичаїв війни на території "Ізоляції" 15 особам. Встановлено близько 170 постраждалих" , - уточнюють у прокуратурі.

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