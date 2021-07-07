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Двох організаторів і керівників в'язниці "Ізоляція" в окупованому Донецьку звинуватили в порушенні законів ведення війни

Двох організаторів і керівників в'язниці

Також їх підозрюють у торгівлі людьми. Про підозру двом членам НЗФ повідомили заочно.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, з 2014 року житель смт Зуївка Донецької області, який раніше служив у французькому Іноземному Легіоні і брав участь у бойових діях в Сирії, обійняв посаду "керівника центру спецоперацій" міністерства державної безпеки ДНР". Разом зі своїм заступником - колишнім підприємцем за вказівкою кураторів з РФ вони організували в Донецьку на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів підпільну в'язницю, де відбувалися тяжкі та особливо тяжкі злочини", - сказано в повідомленні.

За даними слідства, вони катували затриманих струмом, морили їх голодом і спрагою й утримували в нелюдських умовах.

"Наразі викрито ключовий керівний склад незаконного місця позбавлення волі та основних виконавців злочинів, які там відбувалися. Загалом, наразі заочно повідомлено про підозру в порушенні законів і звичаїв війни на території "Ізоляції" 15 особам. Встановлено близько 170 постраждалих" , - уточнюють у прокуратурі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Офіс генпрокурора блокує притягнення до відповідальності окупантів із в'язниці "Ізоляція", - Асєєв

Автор: 

Донецьк (947) ізоляція (62) Офіс Генпрокурора (3258)


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Топ коментарі
+4
Где имена? Где адреса проживания?
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07.07.2021 18:27
+3
скоро пойдут в гости к гиви и моторолику.
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07.07.2021 18:17
+3
У наших "правоохранителей" все члены незаконных вооружённых формирований без имён, адресов и главное, без фотографий. Очень удобно, манипулируй - не хочу
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07.07.2021 18:33
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скоро пойдут в гости к гиви и моторолику.
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07.07.2021 18:17 Відповісти
Банкова зливає нову спецоперацію. Свіженька зрада.
https://www.youtube.com/watch?v=-fVpsbOFv9g
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07.07.2021 18:22 Відповісти
Вот ещё интересная по гундосому тема
https://youtu.be/mwbIFuKjz6c
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07.07.2021 18:55 Відповісти
Где имена? Где адреса проживания?
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07.07.2021 18:27 Відповісти
У наших "правоохранителей" все члены незаконных вооружённых формирований без имён, адресов и главное, без фотографий. Очень удобно, манипулируй - не хочу
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07.07.2021 18:33 Відповісти
Так отож.
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07.07.2021 18:39 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3256075/***************************************************************************************************
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07.07.2021 18:46 Відповісти
Об этом сообщает https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_t=rec&id=299230 пресс-служба Офиса генпрокурора ,Источник: https://censor.net/ru/n3275742

https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_t=rec&id=299230
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07.07.2021 19:05 Відповісти
Поделюсь секретом:у обвинения даже калибр есть -7,62. Диаметр пули в месте входа в нарезную часть - 7,92. Оборот пули вокруг своей оси на 360 градусов на расстоянии 200 мм.Я надеюсь,организаторам "тюрьмы Изоляция" вполне хватит.
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07.07.2021 18:58 Відповісти
Хвати 5,45, они же могут быть наши люди.
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07.07.2021 20:00 Відповісти
А остальная шобла маньяков извращенцев?
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07.07.2021 19:56 Відповісти
окозамилювання!
https://youtu.be/-fVpsbOFv9g
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07.07.2021 20:51 Відповісти
Всіх цих прокурорів,сбушників і тих хто зірвав спецоперацію на ізоляцію відправити!
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08.07.2021 01:46 Відповісти
 
 