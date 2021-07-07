Дорогу в курортну Кирилівку ремонтують у дві зміни без вихідних, - "Укравтодор"
Середній поточний ремонт на трасі Т-08-20, яка веде до Азовського узбережжя та курорту Кирилівка, ведеться у дві зміни для якомога швидшого відкриття повноцінного руху маршрутом. Ремонтники підрядної компанії зупиняють роботи лише у другій половині дня по п’ятницях та неділях, щоб не перешкоджати туристам, котрі їдуть до Кирилівки.
Про це повідомила Facebook-сторінка Укравтодору, інформує Цензор.НЕТ.
В ході ремонту, який відбувається за програмою Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", було виконано фрезерування зношеного дорожнього покриття на всіх 41,6 км автодороги Т-08-20 Якимівка - Кирилівка. Вирівнюючий шар асфальтобетонного покриття влаштовано на 36 км, а верхній — на 20 км.
"Дорожники намагаються якомога скоріше забезпечити проїзд автошляхом. Потім буде нанесена дорожня розмітка, встановлена нова бар’єрна огорожа та дорожні знаки", - зазначили в "Укравтодорі.
Нагадаємо, що цього року одним з пріоритетів центральної влади в межах програми "Великого будівництва" заявлено відновлення не менш ніж 2 тисяч км доріг місцевого значення.
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что за бред не пойму то
вон, час вназад выскочила и за..... достает
у тя є кореші? ну і шо кажуть? - їдь звідси геть, прошу тебе. ти ж молодий парєнь, тобі на заводі працювати треба(с)
там краще - живеш собі за законом і.... раджу - іди звідтам нафіг(не спілкуйся з нашими)
поради закінчив, а ось зараз......
За капитальный вы правильно расписали, люди должны знать.
дорога к морю,Николаев - Ст Богдановка-Парутино-Очаков просто направление,там даже обочина ( ! ) УБИТА
ремонт моста,варваровского дебилы делали как раз на день Конституции,когда у людей было 3 выходных,пц-суб-вк,стояли в пробке по 4 часа,потом видно комуто " терпець урвався",спалили эксковатор