Дорогу в курортну Кирилівку ремонтують у дві зміни без вихідних, - "Укравтодор"

Середній поточний ремонт на трасі Т-08-20, яка веде до Азовського узбережжя та курорту Кирилівка, ведеться у дві зміни для якомога швидшого відкриття повноцінного руху маршрутом. Ремонтники підрядної компанії зупиняють роботи лише у другій половині дня по п’ятницях та неділях, щоб не перешкоджати туристам, котрі їдуть до Кирилівки.

Про це повідомила Facebook-сторінка Укравтодору, інформує Цензор.НЕТ.

В ході ремонту, який відбувається за програмою Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", було виконано фрезерування зношеного дорожнього покриття на всіх 41,6 км автодороги Т-08-20 Якимівка - Кирилівка. Вирівнюючий шар асфальтобетонного покриття влаштовано на 36 км, а верхній — на 20 км.

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"Дорожники намагаються якомога скоріше забезпечити проїзд автошляхом. Потім буде нанесена дорожня розмітка, встановлена нова бар’єрна огорожа та дорожні знаки", - зазначили в "Укравтодорі.

Нагадаємо, що цього року одним з пріоритетів центральної влади в межах програми "Великого будівництва" заявлено відновлення не менш ніж 2 тисяч км доріг місцевого значення.