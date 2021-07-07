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Дорогу в курортну Кирилівку ремонтують у дві зміни без вихідних, - "Укравтодор"

Середній поточний ремонт на трасі Т-08-20, яка веде до Азовського узбережжя та курорту Кирилівка, ведеться у дві зміни для якомога швидшого відкриття повноцінного руху маршрутом. Ремонтники підрядної компанії зупиняють роботи лише у другій половині дня по п’ятницях та неділях, щоб не перешкоджати туристам, котрі їдуть до Кирилівки.

Про це повідомила Facebook-сторінка Укравтодору, інформує Цензор.НЕТ.

Дорогу в курортну Кирилівку ремонтують у дві зміни без вихідних, - Укравтодор 01

В ході ремонту, який відбувається за програмою Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", було виконано фрезерування зношеного дорожнього покриття на всіх 41,6 км автодороги Т-08-20 Якимівка - Кирилівка. Вирівнюючий шар асфальтобетонного покриття влаштовано на 36 км, а верхній — на 20 км.

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"Дорожники намагаються якомога скоріше забезпечити проїзд автошляхом. Потім буде нанесена дорожня розмітка, встановлена нова бар’єрна огорожа та дорожні знаки", - зазначили в "Укравтодорі.

Дорогу в курортну Кирилівку ремонтують у дві зміни без вихідних, - Укравтодор 02

Нагадаємо, що цього року одним з пріоритетів центральної влади в межах програми "Великого будівництва" заявлено відновлення не менш ніж 2 тисяч км доріг місцевого значення.

Автор: 

Укравтодор (1200) Запорізька область (3639) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+8
А що, весною хуртовини чи бариги заважали "Великому будівництву" зробити дорогу до відкриття сезону?
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07.07.2021 18:34
+8
К зиме закончат, а весной дорога сойдет вместе со снегом. Спасибо, 73% за пианиста-президента и его "велике крадiвництво".
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07.07.2021 18:42
+5
..Даром Зедурик старается! И Мелитопольщина и Кирилловка и Запорожская область в большинстве своём проголосуют за ЖОППОблок! Там с мозгами у людей большой напряг... поэтому Зечмошнику там ничего не светит...
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07.07.2021 19:19
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А що, весною хуртовини чи бариги заважали "Великому будівництву" зробити дорогу до відкриття сезону?
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07.07.2021 18:34 Відповісти
у вас тоже табличка на сайте возникла - типо Просматривая наш сайт, Вы соглашаетесь с https://censor.net/ru/privacy_policy.
??
что за бред не пойму то
вон, час вназад выскочила и за..... достает
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07.07.2021 18:44 Відповісти
Звертаю увагу Зеленського що капітальний ремонт дороги згідно з українськими державними нормативними документами в будівництві та будівництві доріг (СНіП та ДБН) це не тупе накатування нового асфальту на поганий старий асфальт, а повне переоблаштування дорожного насипу (це коли повністю бульдозером вигортається накуй дорожний насип і робиться новий, з нових матеріалів і повністю замінюються всі комунікації під дорогою, всі мости, всі ливневі лотки та труби, всі кабелі, різноманітні трубопроводи та будь які інші елементи інфраструктури, над дорогою облаштовуються переходи для пішоходів, облаштовується освітлення, парковки та стоянки, робиться широке узбіччя, робляться всі перетини з іншими дорогами, асфальтується по 50 метрів від нової дороги у всі інші напрямки з твердим покриттям та з'їзди на грунтові польові дороги! На фото я бачу фальсифікацію капітального ремонту дороги - це викинуті на вітер державні кошти за які потрібно буде комусь сидіти в тюрмі! Це злочин!
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07.07.2021 19:40 Відповісти
На фото ми бачимо як дорога перетинає населений пункт, під час капітального ремонту дороги мають бути передбачені ливневі стоки під дорогою для того щоб вода яка піде з поля чи з сусідньої вулиці не розмивала дорогу за яку заплачені сотні мільйонів та мільярди державних коштів! Таке говнобудівництво призведе до того що наступної зими цю дорогу змиє накуй зі старого асфальту паводковими водами! Ну не можна бути такими ідіотами! Читай-те нормативні документи або йдіть нах!
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07.07.2021 19:43 Відповісти
Ігор, з вашим мозком - ви би просто звалив вна Канаду. я просто раджу вам, товаришу. бо .... нецензурне слово, тут вам буде.

у тя є кореші? ну і шо кажуть? - їдь звідси геть, прошу тебе. ти ж молодий парєнь, тобі на заводі працювати треба(с)
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07.07.2021 21:03 Відповісти
В Канаду, Аргентину та США поїхало багато українців, але свою Україну в Канаді вони не збудували, а свою Україну тут вони втратили!
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07.07.2021 21:21 Відповісти
та до біса!
там краще - живеш собі за законом і.... раджу - іди звідтам нафіг(не спілкуйся з нашими)
поради закінчив, а ось зараз......
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07.07.2021 21:34 Відповісти
В статье написано - "Средне-текущий ремонт", а не капитальный.
За капитальный вы правильно расписали, люди должны знать.
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08.07.2021 15:37 Відповісти
Это чтоб все видели имитацию бурной деятельности. Трассу Киев- Чернигов делают с прошлого лета. Все 140 км в заторах. Но зебилы радуются. Поыиг что по ацкой жаре допога уже второй год вместо двух часов может занять все пять.
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08.07.2021 07:28 Відповісти
До початку серпня встигнуть.
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07.07.2021 18:40 Відповісти
К зиме закончат, а весной дорога сойдет вместе со снегом. Спасибо, 73% за пианиста-президента и его "велике крадiвництво".
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07.07.2021 18:42 Відповісти
Не весной, с осенью, с первыми дождями!!!
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07.07.2021 18:50 Відповісти
а не хотите написать про ремонт дорог и моста в Николаеве?
дорога к морю,Николаев - Ст Богдановка-Парутино-Очаков просто направление,там даже обочина ( ! ) УБИТА
ремонт моста,варваровского дебилы делали как раз на день Конституции,когда у людей было 3 выходных,пц-суб-вк,стояли в пробке по 4 часа,потом видно комуто " терпець урвався",спалили эксковатор
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07.07.2021 18:48 Відповісти
Ясно-понятно, значит осенью асфаль слиняет.
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07.07.2021 19:08 Відповісти
..Даром Зедурик старается! И Мелитопольщина и Кирилловка и Запорожская область в большинстве своём проголосуют за ЖОППОблок! Там с мозгами у людей большой напряг... поэтому Зечмошнику там ничего не светит...
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07.07.2021 19:19 Відповісти
И всяких типа нейтральных Вилкулов- выкормышей Ахметова
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08.07.2021 07:29 Відповісти
Це досягнення!!! Вдвічі більше бабла під асфальт закатають !!!)))
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07.07.2021 19:27 Відповісти
ну правильно!, скоро ж конец лету!)))
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07.07.2021 19:32 Відповісти
А в субботу и понедельник вертолеты Арсена людей завозят вывозят?
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07.07.2021 19:58 Відповісти
Да, ремонт идёт полным ходом, пробка там сумасшедшая )))))
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07.07.2021 21:23 Відповісти
Так для этого и сделано. Чтоб Зрителей больше было!
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08.07.2021 07:30 Відповісти
Сами так и подумали, если бы делали весной, кто бы это заметил)))))
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08.07.2021 22:28 Відповісти
Очень вовремя делают ремонт ....
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07.07.2021 21:28 Відповісти
Не ну нормас, дождались сезона и начали дорогу делать. Всё для людей ))))
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08.07.2021 10:08 Відповісти
а вы отдайте предпочтение бархатному...)))
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08.07.2021 15:21 Відповісти
Ухты как взялись! Давно бы так. Скорее всего к октябрю сдадут---а на Покрову примет гос-контора. Вот сказали---а с какого числа и какого месяца начали? Что бы лишний раз повосторгаться скоростью и технологичностью процесса.
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08.07.2021 16:22 Відповісти
 
 