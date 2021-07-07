Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало українку у справі ексголови "Укравтодору" Новака

Центральне антикорупційне бюро (CBA) Польщі затримало громадянку України за обвинуваченням у відмиванні грошей у рамках кримінальної справи проти ексголови "Укравтодору", колишнього польського політика та міністра транспорту Славоміра Новака. Жінку затримали у Варшаві вранці 7 липня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Zaxid.net.

"Співробітники гданського відділу СBA затримали сьогодні вранці чергову особу у справі проти колишнього міністра транспорту Славоміра Н. Дії проводилися у Варшаві. На цей раз у справі було затримано громадянку України", — сказано в повідомленні СBA .

Зазначається, що після завершення процесуальних дій жінку перевезли до окружної прокуратури у Варшаві, де їй висунули обвинувачення, зокрема у відмиванні грошей.

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CBA інформує, що це чергові дії у справі діяльності організованого злочинного угруповання, яке, за версією слідства, було створено і керувалося Славоміром Н. До цього часу обвинувачення висунули 15 особам. Підозрювані обвинувачуються у діяльності в рамках ОЗУ, відмиванні грошей, вимаганні й отриманні матеріальних благ.

Нагадуємо, Славомир Новак очолював з 2011 по 2013 рік Міністерство транспорту та водного господарства Польщі, а з жовтня 2016 до жовтень 2019 року було в.о. голови "Укравтодору".

У липні 2020 року Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало Славоміра Новака. 21 липня екс-главі "Укравтодору" Новаку в Польщі пред'явили звинувачення в керівництві ОЗГ. Новак звинувачується в скоєнні 11 корупційних діянь.

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