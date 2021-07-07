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У НАТО відповіли Зеленському: Виконання переліку умов недостатньо, Альянс має бути готовий до розширення

У НАТО відповіли Зеленському: Виконання переліку умов недостатньо, Альянс має бути готовий до розширення

Спеціальний представник генсека НАТО Джеймс Аппатурай відповів на пропозицію президента України Володимира Зеленського надати конкретний перелік реформ, які має впровадити українська сторона для гарантованого членства в НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна

"Це так не працює. Немає чіткого переліку критеріїв, після виконання яких надається ПДЧ або членство - тому що це політичні рішення, це не суто технічні критерії… Я не кажу, що не має зв’язку між реформами і політичним рішенням - звісно, вони пов’язані. Але лише виконання переліку умов самого по собі недостатньо", - сказав Аппатурай.

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Спецпредставник додав, що не лише Україна повинна бути готовою до вступу в НАТО, але й альянс повинен бути готовим до розширення.

Нагадаємо, президент Зеленський заявив, що хотів би отримати конкретний перелік реформ, які потрібні для вступу України в НАТО.

Автор: 

Зеленський Володимир (23954) НАТО (6460) членство в НАТО (1724)


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Топ коментарі
+34
Ну так так і скажіть, шо не Україна ше не готова, а сам альянс ше не готовий...
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07.07.2021 19:42
+32
Виявляється що НАТО для нас недосяжне і досить вже дрочити на це НАТО, єдиними союзниками України є українська армія та український флот!
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07.07.2021 20:20
+29
ссут путлера лицемеры
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07.07.2021 19:51
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Наш великий нестрелялкин щас возьмет и оосвободит два села, и без НАТО. Да...великий...
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08.07.2021 09:14 Відповісти
якщо в Україні буде притомні гілки влади, нам самім будуть не потрібні ані НАТО ані МВФ.
(проблема в тому, що в нас цього ніколи не буде)
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08.07.2021 09:24 Відповісти
Никогда не говори никогда...
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08.07.2021 11:51 Відповісти
повторяется история 2008 года. конечно мы вас примем, но потом...когда-нибудь...наверное. потом в Украине выползет очередная ВОНА и за бабло кремлевского ***** начнет орать, что нечего тут кормить всяких натовских захватчиков, попирающих святую руSSкую землю своими сапожищами. лохторат этого "политика" послушает-послушает, да и скажет, что правда хватит. выметайся проклятая НАТА, никогда тут и не бывшая, с нашей святой руSSкой земли. и пусть этих голосов будет не так и много, озабоченным и обеспокоенным бюрократам этого хватит, чтобы на камеру сказать, мол не хочет Украина в НАТО, ну и не будем тогда расстраивать кремлевское *****, раз не хочет.
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08.07.2021 09:44 Відповісти
а был бы Петро Алексеич президентом уже были бы и в НАТО и ЕС и армия бы была сильней американской с русской вместе взятых а при Зеле ......шо вы хотите)
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08.07.2021 10:41 Відповісти
Да, да, слышали уже эту сказочку...
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08.07.2021 11:01 Відповісти
Я теж не довіряю цій владі. Яке може бути НАТО , якщо вони на Москву моляться
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08.07.2021 11:12 Відповісти
Украине стоит рассчитывать только на себя и на свой народ. (с народом правда вышло не очень, выбирают жаб вместо орлов.)
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08.07.2021 11:38 Відповісти
Аппатурай этот, давний и опытый клерк, наконец то правду сказал, для всех понятную!... была бы нужна Украина Нато, еще в 03г. при Ющенко и Буше мл.,была с ходу и без ПДЧ, в то Нато принята, ну на крайняк с небольшим временным выполнением этого формального ПДЧ...в Нато реально рулят Америкосы и никто там и вякнуть не посмеет против, если указание от них придет -принять!..так что реформироваться нужно, с надеждой лишь на себя! В Нато вступать реально нужно было еще в 90х, скажите спасибо красноперым уродам своим, что сегодня не там!..
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08.07.2021 13:49 Відповісти
"справа не в тобі, справа в мені"... нікому не нагадало?
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08.07.2021 13:59 Відповісти
Смотрю я на все происходящее в западной цивилизации (изнутри США) и как-то не покидает тревожное ощущение, что западной цивилизации наступает плавный пи#дец...
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08.07.2021 14:01 Відповісти
А то с одной стороны: "НАТО! Дай ПДЧ!", https://ibigdan.livejournal.com/26952175.html а с другой:
У НАТО відповіли Зеленському: Виконання переліку умов недостатньо, Альянс має бути готовий до розширення - Цензор.НЕТ 4500
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08.07.2021 14:09 Відповісти
Ну что там? Уже недостаточно достаточности, чтоб вступить в достаточность с небольшой недостаточностью?
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08.07.2021 14:18 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=jqrGvX871Ic

- верным путём......
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08.07.2021 14:30 Відповісти
Осла мягко послали на 3 буквы. Само собой. Пересрал отношения со всеми
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08.07.2021 14:37 Відповісти
Зеленському вже котрий раз кажуть, що при ньому ніякого НАТО не буде.
Нагадаю, що при Порошенко ми б вже цього року мали ПДЧ
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08.07.2021 15:18 Відповісти
К чему этот трёп?
Сформулируй набор ТЕХНИЧЕСКИХ требований, выполнение которого будет достаточным в случае ПОЛИТИЧЕСКОГО решения!
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08.07.2021 15:53 Відповісти
Вам же ясно ответили. Четкие критерии - это требования зебилов. Это не политично. "Это так не работает." Источник: https://censor.net/ru/n3275757
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08.07.2021 19:55 Відповісти
В ЛЮБОИ СЛУЧАЕ УКРАИНЕ НЕОБХОДИМО ВОЗОБНОВЛЯТЬ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ И СТРОИТЬ РАКЕТЫ !!! И СОТРУДНИЧАТЬ С НЕБОЛЬШИМИ СТРАНАМИ !)
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08.07.2021 17:18 Відповісти
Украине необходимо подымать экономику....это намного лучить обороноспособность страны.

Тогда пойдут заказы на новое ПВО, ОТРК "Сапсан" , Ольха-М и так далее...

Я бы на месте зеленского подымал экономику, плюс договорился бы с Байденом что бы дал Союзника США вне НАТО!
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08.07.2021 23:25 Відповісти
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