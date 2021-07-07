У НАТО відповіли Зеленському: Виконання переліку умов недостатньо, Альянс має бути готовий до розширення
Спеціальний представник генсека НАТО Джеймс Аппатурай відповів на пропозицію президента України Володимира Зеленського надати конкретний перелік реформ, які має впровадити українська сторона для гарантованого членства в НАТО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна
"Це так не працює. Немає чіткого переліку критеріїв, після виконання яких надається ПДЧ або членство - тому що це політичні рішення, це не суто технічні критерії… Я не кажу, що не має зв’язку між реформами і політичним рішенням - звісно, вони пов’язані. Але лише виконання переліку умов самого по собі недостатньо", - сказав Аппатурай.
Спецпредставник додав, що не лише Україна повинна бути готовою до вступу в НАТО, але й альянс повинен бути готовим до розширення.
Нагадаємо, президент Зеленський заявив, що хотів би отримати конкретний перелік реформ, які потрібні для вступу України в НАТО.
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Нагадаю, що при Порошенко ми б вже цього року мали ПДЧ
Сформулируй набор ТЕХНИЧЕСКИХ требований, выполнение которого будет достаточным в случае ПОЛИТИЧЕСКОГО решения!
Тогда пойдут заказы на новое ПВО, ОТРК "Сапсан" , Ольха-М и так далее...
Я бы на месте зеленского подымал экономику, плюс договорился бы с Байденом что бы дал Союзника США вне НАТО!